ส่งข้าวก็ผิด! ไรเดอร์ถูกอดีตนักมวย รัวหมัดใส่หลังโทรหาลูกค้าสาว คาดปมหึงหวง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.
ส่งข้าวก็ผิด! ไรเดอร์ถูกอดีตนักมวย รัวหมัดใส่หลังโทรหาลูกค้าสาว คาดปมหึงหวง

ส่งข้าวก็ผิด! ไรเดอร์ถูกอดีตนักมวย รัวหมัดใส่หลังโทรหาลูกค้าสาว เพื่อไปส่งอาหารที่รีสอร์ต จ.อุบลฯ เนื่องจากหมุดไม่ตรง คาดปมหึงหวง ยันเอาผิดถึงที่สุด

นายมงคล หรือ “กีตาร์” ไรเดอร์หนุ่มวัย 20 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกอดีตนักมวยชื่อดังทำร้ายร่างกายอย่างอุกอาจ ขณะไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายมงคลเล่าว่า ตนขี่รถไปส่งอาหารตามออเดอร์ของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาว คาดว่าเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ แต่เนื่องจากหมุดในแอปพลิเคชันปักไว้ไม่ตรงกับสถานที่จริง ตนจึงโทรศัพท์ไปสอบถาม ทว่าลูกค้ากลับไม่รับสาย

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ระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในรีสอร์ต ตนกำลังจะเอ่ยปากถามทาง แต่กลับถูกชายคนดังกล่าวปรี่เข้ามาบุกชกเข้าที่ศีรษะและใบหน้าหลายครั้งจนรถล้มได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะมาทราบภายหลังว่า ผู้ลงมือคืออดีตนักมวยที่เคยโด่งดังจากเวทีมวยช่องดัง

หลังเกิดเหตุ ไรเดอร์หนุ่มได้เข้าแจ้งความที่ สภ.วารินชำราบ และไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล โดยแพทย์ได้ออกใบรับรองอาการบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ายังมีอาการมึนและเจ็บปวดบริเวณที่ถูกทำร้าย พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า ตนทำหน้าที่ส่งอาหารตามปกติเท่านั้น ไม่ได้นัดแนะหรือรู้จักกับลูกค้าสาวเป็นการส่วนตัว และไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้

ผู้เสียหายเผยว่า จนถึงขณะนี้คู่กรณียังไม่ได้ติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบใดๆ จึงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด และไม่อยากให้เรื่องแบบนี้ไปเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์หรือบุคคลอื่นอีก

ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.วารินชำราบ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงและคำชี้แจงจากฝั่งคู่กรณีนั้น ยังต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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