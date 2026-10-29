สรุป “บุ๋ม ปนัดดา” มีกี่บัญชีรับบริจาค? เปิดชื่อบัญชีและที่มาทั้งหมด
ประเด็นบัญชีรับบริจาคของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ข้อความระบุว่า บุ๋มมีบัญชีธนาคาร 3 บัญชี ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเงินรับบริจาค อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของบัญชีทั้งสามแห่ง ขณะที่ข้อมูลจากมูลนิธิองค์กรทำดีระบุชื่อบัญชีที่ประกาศต่อสาธารณะไว้ 2 บัญชี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัญชีธนาคารรับเงินบริจาค หลังเพจออยศรีและผองเผือกตั้งคำถามว่า เหตุใดมูลนิธิองค์กรทำดีจึงมีการเผยแพร่บัญชีรับบริจาคทั้งในชื่อมูลนิธิและชื่อบุคคล
บุ๋มอธิบายว่า เดิมองค์กรทำดีเริ่มต้นจากกลุ่มจิตอาสา ก่อนจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในภายหลัง จึงมีการเปิดบัญชีธนาคารคนละช่วงเวลา และยังคงใช้บัญชีเดิมควบคู่กับบัญชีหลักของมูลนิธิ
ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีออกหนังสือชี้แจง พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2565 เพื่ออธิบายเหตุผลของการใช้บัญชีทั้งสองแห่ง
บัญชีแรก ชื่อ “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”
เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่เปิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2557 ในช่วงที่บุ๋มเริ่มก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาองค์กรทำดี โดยใช้เงินส่วนตัวเป็นทุนตั้งต้นสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสมทบเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม
แม้ต่อมาจะมีการจดทะเบียนมูลนิธิแล้ว แต่บัญชีเดิมยังไม่ได้ถูกปิด เนื่องจากมีผู้บริจาคจำนวนหนึ่งบันทึกข้อมูลบัญชีไว้และยังโอนเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมมีมติรับรองให้ใช้บัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นอีกบัญชีสำหรับดำเนินงานของมูลนิธิ พร้อมระบุว่าเงินในบัญชีอยู่ภายใต้ระบบบัญชีของมูลนิธิ และไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นการส่วนตัว
ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นคำชี้แจงของมูลนิธิ ยังไม่ใช่ผลการตรวจสอบอิสระจากหน่วยงานรัฐ
บัญชีที่สอง ชื่อ “มูลนิธิองค์กรทำดี”
เป็นบัญชีหลักที่เปิดหลังการจดทะเบียนมูลนิธิในปี 2565 โดยใช้ชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีโดยตรง เพื่อรองรับการรับเงินบริจาคและการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสาธารณกุศล
บุ๋มชี้แจงว่า หลังจากจดทะเบียนมูลนิธิแล้ว ได้พยายามให้ทีมงานใช้บัญชีชื่อมูลนิธิเป็นหลัก เนื่องจากต้องการให้การรับเงินและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินมีความชัดเจน
อย่างไรก็ตาม บัญชีแรกยังมีเงินโอนเข้ามา เนื่องจากข้อมูลรับบริจาคบางส่วนที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นข้อมูลเก่า รวมถึงมีผู้บริจาคที่เคยใช้บัญชีเดิมอยู่แล้ว
ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัญชีที่มีชื่อบุ๋มเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบัญชีกับบัญชีที่เปิดในนามมูลนิธิโดยตรง
ต่อมา สรปุก หรือ ปุ๊ก สุคนธา คนสนิทของบุ๋ม ซึ่งเคยช่วยดูแลการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ ออกมายอมรับว่าเป็นผู้นำข้อมูลบัญชีเก่ามาเผยแพร่ระหว่างช่วยงานรับบริจาคในช่วงน้ำท่วม โดยค้นหาข้อมูลบัญชีจาก Google และเข้าใจว่าเป็นบัญชีที่สามารถใช้รับบริจาคได้
สรปุกระบุว่า ภายหลังบุ๋มและทีมงานได้กำชับให้ใช้บัญชีในชื่อมูลนิธิเป็นหลัก พร้อมเปิดเผยว่าบุ๋มกำลังหารือเรื่องปิดบัญชีเดิมและโอนเงินคงเหลือเข้าสู่บัญชีมูลนิธิ แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการปิดบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
ส่วนบัญชีที่สามตามที่เพจบิ๊กเกรียนกล่าวอ้าง ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยว่าเป็นบัญชีชื่อใคร เปิดกับธนาคารใด หรือใช้รับเงินบริจาคในช่วงเวลาใด จึงไม่สามารถนำมารวมเป็นบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิที่ได้รับการยืนยันแล้วได้
นอกจากนี้ ยังต้องแยกบัญชีรับบริจาคออกจากบัญชีของบุคคลอื่นที่ปรากฏในรายงานเส้นทางการเงิน เพราะการมีธุรกรรมรับโอนเงินจากมูลนิธิไม่ได้หมายความว่าบัญชีปลายทางถูกใช้เปิดรับบริจาคจากประชาชนโดยตรง
ก่อนหน้านี้ รายการลุยชนข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมระหว่างบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีกับบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีข้อกล่าวอ้างว่าเงินบางส่วนถูกโอนต่อไปยัง ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม
บุ๋มชี้แจงว่า เงินที่มูลนิธิจ่ายให้ผู้รับเหมามีวัตถุประสงค์สำหรับก่อสร้างอาคารและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี ส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่องการโอนเงินจากผู้รับเหมาไปยังบัญชีของก๊อต เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อน
สำหรับข้อสงสัยว่าบุ๋ม ปนัดดา มีบัญชีรับบริจาคทั้งหมดกี่บัญชีนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยจากฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ยืนยันชื่อบัญชีที่ประกาศต่อสาธารณะ 2 บัญชี ได้แก่ องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และมูลนิธิองค์กรทำดี
ส่วนข้อมูลที่เพจบิ๊กเกรียนระบุว่ามี 3 บัญชี ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานเพียงพอให้ตรวจสอบบัญชีที่สามได้ จึงต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้โพสต์หรือคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบจำนวนบัญชีทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการรับบริจาคอย่างชัดเจน
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