เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว
ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดภาพศูนย์ต้านภัยพิบัติคลองแปด แจงยิบงบ 50 ล้าน ลุยสร้าง 4 ถึง 5 อาคารควบคู่ศาลเจ้าฟู่เทียนกง โชว์โฉนดเกือบ 3 ไร่ยันยกให้มูลนิธิทั้งหมด ไร้ชื่อส่วนตัว
ประเด็นเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดียังคงอยู่ในความสนใจ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดผ่านการไลฟ์สด หลังเกิดกระแสตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคหลายสิบล้านบาทที่มีการโอนเข้าบัญชีผู้รับเหมาและโอนกลับมายังคนใกล้ตัว พร้อมเปิดภาพความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ต้านภัยพิบัติของมูลนิธิในย่านคลองแปด และนำโฉนดที่ดินออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ
บุ๋ม ปนัดดา เผยถึงงบประมาณการก่อสร้างเกือบ 50 ล้านบาทว่า เงินบริจาคของประชาชนที่เข้ามาสู่มูลนิธิต้องนำกลับไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด
เม็ดเงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้ก่อสร้างหมู่อาคาร 4 ถึง 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารร้านข้าวแกงสำหรับจำหน่ายสินค้าราคาถูก อาคารพักพิงอีก 3 หลังที่มีการเทพื้นคอนกรีตใหม่ทั้งหมด ตลอดจนการก่อสร้างศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี หรือ ฟู่เทียนกง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถประเมินโครงสร้างและปริมาณงานได้อย่างชัดเจน
เป้าหมายหลักของพื้นที่แห่งนี้ถูกวางไว้เป็นศูนย์รับมือและต้านภัยพิบัติขนาดใหญ่ โดยจัดสรรพื้นที่รองรับเป็นจุดจอดเรือ ยานพาหนะกู้ภัย และโกดังเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์
ยามเกิดอุทกภัยหรือวิกฤติต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้ามาใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว และต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพได้ในอนาคต
ส่วนประเด็นข้อพิพาทเรื่องการเงินกับผู้รับเหมา บุ๋มระบุว่าตนติดต่อว่าจ้างผ่าน ก๊อต อธิป ผู้เป็นสามี เอกสารการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่สามี ยืนยันว่าการจ่ายค่างวดก่อสร้างดำเนินไปตามที่ตกลงกันจริงจนอาคารหลายส่วนสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
บุ๋มระบุว่าเพิ่งมารับรู้ภายหลังว่าผู้รับเหมามีการโอนเงินกลับไปหาสามี และมีประเด็นเรื่องเงินค้างจ่าย 1.2 ล้านบาท ซึ่งตนได้กำชับให้ไปเจรจาจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของมูลนิธิ
เพื่อความโปร่งใส บุ๋ม ปนัดดา ได้นำโฉนดที่ดินขนาด 2 ไร่ 3 งาน ออกมาแสดงต่อสาธารณชน ยืนยันว่าที่ดินผืนนี้ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิองค์กรทำดีเรียบร้อยแล้ว ไม่มีส่วนใดเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของตนเองหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
สำหรับภาพสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะศาลเจ้าฟู่เทียนกงที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ล่าสุดการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โครงสร้างหลังคา ประติมากรรมมังกร เสามังกร และงานสถาปัตยกรรมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน โดยยังคงอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่วางไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว
- สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง
- สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า