เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:32 น.
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน โชคดีไม่กระทบเที่ยวบินอื่น

29 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Outsider’s Aviation เผยเหตุการณ์ระทึกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อล้อหลักของเครื่องบินสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI840 เส้นทางกรุงเทพฯ–เกาสง เกิดทรุดจมติดพื้นผิวบริเวณหัวทางวิ่ง 02R ขณะเตรียมนำเครื่องขึ้นสู่น่านฟ้าเมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เครื่องบินไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนเครื่องบินทะยานขึ้น โชคดีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินอื่นที่กำลังให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่สนามบินได้เข้าแก้ไขสถานการณ์และเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากทางวิ่งเรียบร้อยแล้ว

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ภาพเหตุการณ์ล้อเครื่องบินจมติดพื้นรันเวย์
FB/ Outsider’s Aviation

ประเด็นสำคัญคือ สาเหตุที่ล้อเครื่องบินจมติดพื้นผิวทางวิ่ง เนื่องจากตามมาตรฐานความปลอดภัย พื้นที่บริเวณนี้ต้องสามารถรองรับน้ำหนักและแรงกระทำจากเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาพื้นผิวทางวิ่งทรุดตัว วัสดุชำรุด หรือโครงสร้างใต้พื้นผิวมีปัญหา ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

FB/ Outsider’s Aviation
FB/ Outsider’s Aviation

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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