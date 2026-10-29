ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรบี้ภาษีย้อนหลัง
ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา เปิดใจครั้งแรก อ้างถูก ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรไล่บี้ภาษีย้อนหลัง
ความคืบหน้ากรณีเงินมูลนิธิ 45 ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนพบถูกโอนต่อให้คนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ ล่าสุด 29 ต.ค. 69 ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีถึงกรณีโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ นายก๊อต อธิป สามีของ บุ๋ม ปนัดดา
ช่างเอ๋ เผยว่า เริ่มแรกได้รับการว่าจ้างจาก นายก๊อต ให้สร้างบ้านพักให้บุ๋ม ปนัดดา ที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนที่นายก๊อตจะเปลี่ยนแผนเป็นทำโครงการพูลวิลล่า 8 หลัง และชวนร่วมลงทุน แต่สัญญาร่วมทุนกลับไม่ชัดเจน ต่อมาตรวจสอบพบความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินจากบัญชี “องค์กรทำดี” เข้ามาในบัญชีส่วนตัว
นายก๊อต บอกให้นำเงินจำนวนดังกล่าวโอนกลับไปที่บัญชีของนายก๊อตเป็นระยะ เมื่อตรวจสอบ Statement พบยอดเงินหมุนเวียนพุ่งสูงถึง 45 ล้านบาท ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและปฏิเสธที่จะรับโอนลักษณะนี้อีก
ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จไป 1 หลัง กำลังเก็บงานหลังที่ 2 และขึ้นโครงสร้างหลังที่ 3 ก่อนที่นายก๊อตจะสั่งให้ทุบโครงสร้างหลังที่ 3 ทิ้ง จากนั้นก็ติดต่อนายก๊อตไม่ได้อีกเลย ทำให้ตนต้องแบกรับภาระค่าก่อสร้างที่ค้างอยู่อีกประมาณ 3 ล้านบาท
นอกจากปัญหาเรื่องเงินแล้ว ช่างเอ๋ ระบุว่า ตนต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า 100 ไร่ บริเวณเขากะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังจากนายก๊อตพาไปดูที่ดิน โดยอ้างว่าจะทำสนามเทรลและสนามยิงปืน ทั้งยืนยันว่ายื่นขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว ตนจึงนำรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่ตามคำสั่ง แต่หลังจากนั้นกลับถูกอบต. แจ้งความดำเนินคดี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและสู้คดีกว่า 300,000 บาท
มิหนำซ้ำทนายความฝั่งคู่ธรณียังติดต่อให้ตนรับผิดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนื่องจากยอดเงินหมุนเวียนในอดีต ตอนนี้จึงเตรียมนำหลักฐานทั้งหมดปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้นายก๊อตและบุ๋ม ปนัดดา ออกมาพูดคุย รับผิดชอบ และหาทางออกร่วมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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อ้างอิงจาก : amarintv