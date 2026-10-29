งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน
เจ้าหนี้ของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เปิดเผยว่า ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีกว่า 2 ล้านบาท จากเงินราว 30 ล้านบาทที่ผ่านบัญชีของตน เงินก้อนนี้โอนมาจากมูลนิธิองค์กรทำดี
ดราม่ายังไม่จบ ล่าสุด คุณเอ๋ บอกว่าตนเป็นเจ้าหนี้และเพื่อนสนิทของก๊อต สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิ ช่วงทำธุรกิจและโครงการร่วมกัน ก๊อตโทรมาแจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี แล้วขอให้โอนกลับไปยังบัญชีที่ระบุ ช่วงแรกตรวจแล้วพบว่ามีเงินเข้าจริงจึงโอนตาม
ต่อมาก๊อตให้ทำใบเสนอราคา ก่อนมีเงินเข้ามาและขอให้โอนกลับอีก เหตุแบบนี้เกิดหลายครั้ง ตั้งแต่ครั้งละ 2 ถึง 3 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 10 ล้านบาท
เงินบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่ทำร่วมกัน อีกส่วนโอนเข้ามาแล้วให้โอนกลับโดยไม่มีงานรองรับ คุณเอ๋ระบุว่าสลิประบุชัดว่าต้นทางมาจากบัญชีมูลนิธิ
เมื่อเกิดซ้ำและมีการขอให้แบ่งยอดโอนเป็นหลายส่วน คุณเอ๋เริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติ จึงปฏิเสธและยุติการทำธุรกรรมลักษณะนี้
คุณเอ๋ระบุว่ายอดเงินทั้งหมดที่ผ่านบัญชีอาจอยู่ที่ 40 ถึง 50 ล้านบาท ต้องกลับไปตรวจรายการเดินบัญชีอีกครั้ง ส่วนยอดที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงต่อกรมสรรพากรอยู่ที่ราว 30 ล้านบาท
ตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงที่มาของเงิน คุณเอ๋กังวลว่าอาจต้องรับภาระภาษีราว 2 ล้านบาท
คุณเอ๋เล่าว่าก๊อตเคยรับปากว่าจะรับผิดชอบหากเกิดปัญหาภาษีจากการโอนเงินนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นจริง ติดต่อก๊อตไม่ได้
คุณเอ๋ยังถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวน จากงานก่อสร้างสนามวิ่งเทรลในจังหวัดภูเก็ตที่ก๊อตประสานให้ดูแล คุณเอ๋ระบุว่าต้องจ่ายค่าทนายและค่าประกันตัวรวม 2 ถึง 3 แสนบาท และอยากให้ก๊อตออกมาชี้แจงและรับผิดชอบ
ด้านบุ๋ม ปนัดดา ไลฟ์สดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า เงินบริจาค 50 ล้านบาทที่เข้าบัญชีมูลนิธิ ใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิ 4 อาคาร โดยโอนให้คุณเอ๋ผู้รับเหมาทั้งหมด
บุ๋มบอกว่าไม่ทราบเหตุผลที่คุณเอ๋โอนเงินต่อให้ก๊อต ทราบจากคุณเอ๋เพียงว่าก๊อตเป็นหนี้ 1.2 ล้านบาท จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงโอนเงินให้
ยังไม่พบคำชี้แจงจากก๊อตและกรมสรรพากรต่อข้อกล่าวอ้างของคุณเอ๋ในข้อมูลที่ตรวจสอบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่รู้เรื่องปมที่ดิน ก๊อต อธิป เผยปลายปี 67 สามีขอเงิน 2 ล้าน อ้างทำธุรกิจ
- เปิดรายได้-ธุรกิจ “ก๊อต อธิป” สามีบุ๋ม ปนัดดา ถือหุ้น 3 บริษัท ทำอาชีพอะไร
- ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก