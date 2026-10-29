งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:26 น.
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน
ภาพจาก : IG boompanadda

เจ้าหนี้ของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เปิดเผยว่า ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีกว่า 2 ล้านบาท จากเงินราว 30 ล้านบาทที่ผ่านบัญชีของตน เงินก้อนนี้โอนมาจากมูลนิธิองค์กรทำดี

ดราม่ายังไม่จบ ล่าสุด คุณเอ๋ บอกว่าตนเป็นเจ้าหนี้และเพื่อนสนิทของก๊อต สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิ ช่วงทำธุรกิจและโครงการร่วมกัน ก๊อตโทรมาแจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี แล้วขอให้โอนกลับไปยังบัญชีที่ระบุ ช่วงแรกตรวจแล้วพบว่ามีเงินเข้าจริงจึงโอนตาม

ต่อมาก๊อตให้ทำใบเสนอราคา ก่อนมีเงินเข้ามาและขอให้โอนกลับอีก เหตุแบบนี้เกิดหลายครั้ง ตั้งแต่ครั้งละ 2 ถึง 3 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 10 ล้านบาท

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เงินบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่ทำร่วมกัน อีกส่วนโอนเข้ามาแล้วให้โอนกลับโดยไม่มีงานรองรับ คุณเอ๋ระบุว่าสลิประบุชัดว่าต้นทางมาจากบัญชีมูลนิธิ

เมื่อเกิดซ้ำและมีการขอให้แบ่งยอดโอนเป็นหลายส่วน คุณเอ๋เริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติ จึงปฏิเสธและยุติการทำธุรกรรมลักษณะนี้

เจ้าหนี้แฉ ก๊อต หนี้ 2 ล้าน
ภาพจาก : IG boompanadda

คุณเอ๋ระบุว่ายอดเงินทั้งหมดที่ผ่านบัญชีอาจอยู่ที่ 40 ถึง 50 ล้านบาท ต้องกลับไปตรวจรายการเดินบัญชีอีกครั้ง ส่วนยอดที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงต่อกรมสรรพากรอยู่ที่ราว 30 ล้านบาท

ตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงที่มาของเงิน คุณเอ๋กังวลว่าอาจต้องรับภาระภาษีราว 2 ล้านบาท

คุณเอ๋เล่าว่าก๊อตเคยรับปากว่าจะรับผิดชอบหากเกิดปัญหาภาษีจากการโอนเงินนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นจริง ติดต่อก๊อตไม่ได้

คุณเอ๋ยังถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวน จากงานก่อสร้างสนามวิ่งเทรลในจังหวัดภูเก็ตที่ก๊อตประสานให้ดูแล คุณเอ๋ระบุว่าต้องจ่ายค่าทนายและค่าประกันตัวรวม 2 ถึง 3 แสนบาท และอยากให้ก๊อตออกมาชี้แจงและรับผิดชอบ

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ด้านบุ๋ม ปนัดดา ไลฟ์สดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า เงินบริจาค 50 ล้านบาทที่เข้าบัญชีมูลนิธิ ใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิ 4 อาคาร โดยโอนให้คุณเอ๋ผู้รับเหมาทั้งหมด

บุ๋มบอกว่าไม่ทราบเหตุผลที่คุณเอ๋โอนเงินต่อให้ก๊อต ทราบจากคุณเอ๋เพียงว่าก๊อตเป็นหนี้ 1.2 ล้านบาท จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงโอนเงินให้

ยังไม่พบคำชี้แจงจากก๊อตและกรมสรรพากรต่อข้อกล่าวอ้างของคุณเอ๋ในข้อมูลที่ตรวจสอบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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