สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:12 น.
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

คืบหน้ากรณีดราม่าเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ที่มี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธานมูลนิธิ หลังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าบัญชีของมูลนิธิได้โอนเงินกว่า 45 ล้านบาท จากงบประมาณก่อสร้าง 50 ล้านบาท ไปยังบัญชีของผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับเหมาจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม

ล่าสุด ปุก สรปุก เพื่อนสนิทและผู้ที่ช่วยงานจิตอาสาของบุ๋มมาอย่างต่อเนื่อง ออกมาไลฟ์สดเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

สรปุกกล่าวขอโทษสังคมและชาวเน็ตทุกคน ที่ก่อนหน้านี้ตนเองได้โพสต์ข้อความออกตัวปกป้องบุ๋มอย่างรุนแรง ขอให้ทุกคนรอฟังคำชี้แจงจากปากของบุ๋มก่อน อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นที่จะทำให้ต้องกลับมาเสียใจภายหลัง

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สาเหตุที่ออกตัวไปเช่นนั้น เนื่องจากตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตนรับฟังความเครียดและปัญหาชีวิตของเพื่อนมาโดยตลอด จึงมองว่าบุ๋มเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและมีปัญหาเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ยอมรับว่าเป็นการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวจากฝั่งของเพื่อนเท่านั้น

ระหว่างการไลฟ์สด สรปุกร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจว่าคำพูดที่เคยเตือนคนอื่นว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์โดยไม่รู้ความจริง สุดท้ายคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยกลับเป็นตนเอง

ทั้งที่พูดคุยกับบุ๋มทุกวัน และช่วงเช้าเพิ่งออกตัวปกป้องเพื่อนไปอย่างเต็มที่เพราะความรักเพื่อน แต่กลับต้องมารับรู้ทีหลังทุกคนในสังคมว่ามีเส้นทางการโอนเงินหลายสิบล้านบาทออกไปจากมูลนิธิ ทำให้รู้สึกช็อกและเสียใจเหมือนโลกสลาย ที่เพื่อนไม่เคยบอกหรือเตือนให้รู้ล่วงหน้าเลย

สำหรับบทบาทการทำงานร่วมกับบุ๋มในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา สรปุกชี้แจงว่าไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิองค์กรทำดี และไม่ได้ชอบการทำงานมูลนิธิเป็นการส่วนตัว แต่เข้ามาช่วยเพราะต้องการสนับสนุนเพื่อนในการช่วยเหลือประชาชน

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หน้าที่ของตนคือการประสานงานหลังบ้าน เช่น การจัดส่งข้าวกล่อง การดูแลการลงพื้นที่ปรับสภาพถนน รวมถึงออกหน้าประสานงานขอรับบริจาคเงินและสิ่งของจากกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะมาร่วมทำบุญ

เมื่อทราบข่าวว่ามีการโอนเงินก้อนใหญ่ออกไปยังบุคคลที่ตนไม่รู้จัก จึงยิ่งรู้สึกเสียใจ เพราะตนเองมีส่วนสำคัญในการชักชวนคนอื่นให้มาร่วมบริจาค

ในส่วนคำชี้แจงของบุ๋มที่ระบุว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิ ขณะที่ฝ่ายผู้รับเหมายืนยันว่าได้ถอนเงินโอนต่อไปให้สามีของบุ๋มนั้น สรปุกกล่าวว่าลึก ๆ ในใจยังอยากเชื่อว่าบุ๋มไม่ได้มีเจตนาทุจริต แต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเงินที่โอนไปเพื่อก่อสร้างอาคารจึงถูกโอนต่อไปให้บุคคลอื่น

สรปุกระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงของการเข้าไปอยู่ในปัญหาของคนอื่น ทั้งที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายใน

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ตอนท้าย สรปุกย้ำว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและพิสูจน์ว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

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และหากตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ ประธานมูลนิธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้โอนเงินออกไป ขณะที่บุคคลซึ่งรับโอนเงินต่อไปอีกทอดหนึ่งจะต้องมีความผิดมากกว่า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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