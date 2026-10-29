ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยผู้หญิงสวยเก่งทำไมยอมเป็นเมียน้อยคนอื่น ทั้งที่รู้ผู้ชายมีลูกเมียแล้ว ลั่นอยากทำวิจัยหาแรงจูงใจที่แท้จริง เผยสังคมไทยสอนเรื่องนี้มานาน
หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วยลูกสาวและทนายความ แถลงข่าวกรณีดราม่าที่ดินบุกรุกป่า โดยจี้ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแนวเขตและใบอนุญาต รวมทั้งปมปัญหาครอบครัวกับสามี ก๊อต อธิป แม้จะใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาแต่ได้แยกกันอยู่ (แยกห้องพัก) ตั้งแต่ปี 2567 หลังพบว่าพัวพันกับผู้หญิงอื่น พร้อมประกาศผ่านสื่อขอหย่าและขอสิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง 2 คน หากฝ่ายชายไม่ยอมก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
หลังจากเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทั้งประเทศ ล่าสุด ออม บลูเบอร์รี่ หรือ ออม เพลินศิลป์ นักร้องลูกทุ่งสาว โพสต์ข้อความสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aommy_abriana ระบุว่า
“อยากรู้จริง ๆ นะว่าคนที่ยอมรับการเป็นเมียน้อยแล้วแซ่บกับผช. ที่มีลูกมีเมียแล้ว เค้าคิดอะไร ลึก ๆ ต้องการอะไร นี่อยากทำเป็นวิจัยเลยอ่ะ #เมียน้อย #เมียหลวง #ข่าวดังสอนอะไรเรา #ออมบลูเบอร์รี่”
“จากข่าวแม่บุ๋ม สิ่งที่อยากรู้คือ..อะไรคือแรงจูงใจให้ ผู้หญิงสวย ๆ เก่ง ๆ หลายคน ยอม เป็น ‘เมียน้อยคนอื่น’ ที่มีผช.เมียแล้ว มีลูกแล้ว ต้องคิด อะไร? ต้องรู้สึกยังไง? และสมองกับหัวใจสั่งให้ทําอะไร? เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ผิด เพราะสังคมไทยถูกสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่กรุงศรียังไม่แตกป่ะ นี่อยากรู้เหตุจูงใจจริงจังของคนที่ตัดสินใจยอมเป็น เมียน้อยคนอื่นว่าต้องการอะไร? แม่ด่ามั้ย ที่บ้านออมนี่ไม่ได้เลย ทําแบบนี้พ่อแม่ชั้นไล่ออกจากกองมรดกเลยนะ”
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