ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:42 น.
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย หลังดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา

ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยผู้หญิงสวยเก่งทำไมยอมเป็นเมียน้อยคนอื่น ทั้งที่รู้ผู้ชายมีลูกเมียแล้ว ลั่นอยากทำวิจัยหาแรงจูงใจที่แท้จริง เผยสังคมไทยสอนเรื่องนี้มานาน

หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วยลูกสาวและทนายความ แถลงข่าวกรณีดราม่าที่ดินบุกรุกป่า โดยจี้ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแนวเขตและใบอนุญาต รวมทั้งปมปัญหาครอบครัวกับสามี ก๊อต อธิป แม้จะใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยาแต่ได้แยกกันอยู่ (แยกห้องพัก) ตั้งแต่ปี 2567 หลังพบว่าพัวพันกับผู้หญิงอื่น พร้อมประกาศผ่านสื่อขอหย่าและขอสิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง 2 คน หากฝ่ายชายไม่ยอมก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

หลังจากเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทั้งประเทศ ล่าสุด ออม บลูเบอร์รี่ หรือ ออม เพลินศิลป์ นักร้องลูกทุ่งสาว โพสต์ข้อความสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aommy_abriana ระบุว่า

โฆษณา

“อยากรู้จริง ๆ นะว่าคนที่ยอมรับการเป็นเมียน้อยแล้วแซ่บกับผช. ที่มีลูกมีเมียแล้ว เค้าคิดอะไร ลึก ๆ ต้องการอะไร นี่อยากทำเป็นวิจัยเลยอ่ะ #เมียน้อย #เมียหลวง #ข่าวดังสอนอะไรเรา #ออมบลูเบอร์รี่”

“จากข่าวแม่บุ๋ม สิ่งที่อยากรู้คือ..อะไรคือแรงจูงใจให้ ผู้หญิงสวย ๆ เก่ง ๆ หลายคน ยอม เป็น ‘เมียน้อยคนอื่น’ ที่มีผช.เมียแล้ว มีลูกแล้ว ต้องคิด อะไร? ต้องรู้สึกยังไง? และสมองกับหัวใจสั่งให้ทําอะไร? เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ผิด เพราะสังคมไทยถูกสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่กรุงศรียังไม่แตกป่ะ นี่อยากรู้เหตุจูงใจจริงจังของคนที่ตัดสินใจยอมเป็น เมียน้อยคนอื่นว่าต้องการอะไร? แม่ด่ามั้ย ที่บ้านออมนี่ไม่ได้เลย ทําแบบนี้พ่อแม่ชั้นไล่ออกจากกองมรดกเลยนะ”

ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย
ภาพจาก Instagram : aommy_abriana
ออม บลูเบอร์รี่-2
ภาพจาก Instagram : aommy_abriana
ออม บลูเบอร์รี่
ภาพจาก Instagram : aommy_abriana

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:42 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ทนายเปิ้ลกางหลักฐาน บุ๋ม ปนัดดา

ทนายเปิ้ล ปกป้อง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิ ผิดถูกว่าไปตามกฎหมาย ยันเจตนาดี

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน ข่าว

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

12 นาที ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรบี้ภาษีย้อนหลัง

15 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน บันเทิง

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

19 นาที ที่แล้ว
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก ข่าว

งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

30 นาที ที่แล้ว
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน บันเทิง

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

33 นาที ที่แล้ว
ทนายเปิ้ลกางหลักฐาน บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ทนายเปิ้ล ปกป้อง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิ ผิดถูกว่าไปตามกฎหมาย ยันเจตนาดี

42 นาที ที่แล้ว
ซัดหากินมักง่าย &quot;ไอซ์-ภคมน&quot; จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง ข่าวการเมือง

ซัดหากินมักง่าย “ไอซ์-ภคมน” จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง

47 นาที ที่แล้ว
สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า ข่าว

สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า

49 นาที ที่แล้ว
หลักฐานใหม่! &quot;พุทธ อภิวรรณ&quot; โพสต์ภาพเงิน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ที่หายไป จี้คนในรูปแจง ข่าว

หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจปัสสาวะ ครูบาเอ็ม ไม่พบสารเสพติด ข่าว

ผลตรวจปัสสาวะ “ครูบาเอ็ม” ไม่พบสารเสพติด สุขภาพกาย-ใจปกติ อาการแปลกเพราะป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน ข่าว

ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย บันเทิง

ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง บันเทิง

สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม บันเทิง

ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 คงที่ ทองแท่งขาย 64,800 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 คลิปว่อนโซเชียล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เล่า แม่แบมบี้ เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจ ถามลูกสาวแล้วแต่ไม่ตอบ บันเทิง

เอ๋ สาวิณี โทรหา บุ๋ม ปนัดดา เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจข่าวลูกสาว แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว