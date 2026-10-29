งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก
งงไปเลย! พาลูกชายไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด เจ้าหน้าที่อ้างแม่ตั้งชื่อยากจนระบบไม่สามารถพิมพ์ได้ ล่าสุดเจอสาเหตุแล้ว
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อคุณแม่รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวหลังพาลูกชายไปทำบัตรประชาชน แต่กลับพบว่าชื่อของลูกคือ “ด.ช.ล้ำค่า” ถูกพิมพ์ผิดเพี้ยนเป็น “ด.ช.ลำ้ค่า” โดยตัววรรณยุกต์ไม้โทไปอยู่ด้านหลังสระอำ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าตั้งชื่อลูกยาก ทำให้ระบบไม่สามารถพิมพ์ชื่อที่ถูกต้องได้
ต่อมาเมื่อชาวเน็ตแชร์โพสต์ดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย ได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า “มันต้องทำได้สิ ไม่งั้นคนชื่อน้ำหนึ่ง น้ำเพชร หรือนามสกุลค้ำ น้ำ ล่ำ พวกนี้มิต้องออกมาร้องเรียนกันหมดเหรอ เจ้าหน้าที่พิมพ์ไม่เป็นแล้วละมันต้องทำได้สิ ไม่งั้นคนชื่อน้ำหนึ่ง น้ำเพชร หรือนามสกุลค้ำ น้ำ ล่ำ พวกนี้มิต้องออกมาร้องเรียนกันหมดเหรอ เจ้าหน้าที่พิมพ์ไม่เป็นแล้วละ”
“ผิดที่พนักงานเต็มๆ ดูออกเลย เขาน่าจะพิมพ์สระอำ ก่อนไม้โท ปกติต้อง ไม้โทก่อนค่อยใส่สระอำ” ขณะที่บางส่วนมองว่า อาจเกิดความผิดพลาดตั้งแต่สูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน เนื่องจากบัตรประชาชนจะดึงข้อมูลมาจากทะเบียนราษฎร์โดยตรง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นต้องไปตามแก้ที่ต้นทางก่อน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดคุณแม่เจ้าของโพสต์ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าแล้วว่า เกิดจากความผิดพลาดตั้งแต่ในสูติบัตร (ใบเกิด) เนื่องจากทางอำเภอที่ได้ไปแจ้งเกิดลูกชาย ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ชื่อผิด ทำให้ลักษณะตัวหนังสือที่เป็นตัวสะกดและวรรณยุกต์ทับซ้อนกัน
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