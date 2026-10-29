งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:15 น.
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก

งงไปเลย! พาลูกชายไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด เจ้าหน้าที่อ้างแม่ตั้งชื่อยากจนระบบไม่สามารถพิมพ์ได้ ล่าสุดเจอสาเหตุแล้ว

กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อคุณแม่รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวหลังพาลูกชายไปทำบัตรประชาชน แต่กลับพบว่าชื่อของลูกคือ “ด.ช.ล้ำค่า” ถูกพิมพ์ผิดเพี้ยนเป็น “ด.ช.ลำ้ค่า” โดยตัววรรณยุกต์ไม้โทไปอยู่ด้านหลังสระอำ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าตั้งชื่อลูกยาก ทำให้ระบบไม่สามารถพิมพ์ชื่อที่ถูกต้องได้

แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก

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ต่อมาเมื่อชาวเน็ตแชร์โพสต์ดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย ได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า “มันต้องทำได้สิ ไม่งั้นคนชื่อน้ำหนึ่ง น้ำเพชร หรือนามสกุลค้ำ น้ำ ล่ำ พวกนี้มิต้องออกมาร้องเรียนกันหมดเหรอ เจ้าหน้าที่พิมพ์ไม่เป็นแล้วละมันต้องทำได้สิ ไม่งั้นคนชื่อน้ำหนึ่ง น้ำเพชร หรือนามสกุลค้ำ น้ำ ล่ำ พวกนี้มิต้องออกมาร้องเรียนกันหมดเหรอ เจ้าหน้าที่พิมพ์ไม่เป็นแล้วละ”

“ผิดที่พนักงานเต็มๆ ดูออกเลย เขาน่าจะพิมพ์สระอำ ก่อนไม้โท ปกติต้อง ไม้โทก่อนค่อยใส่สระอำ” ขณะที่บางส่วนมองว่า อาจเกิดความผิดพลาดตั้งแต่สูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน เนื่องจากบัตรประชาชนจะดึงข้อมูลมาจากทะเบียนราษฎร์โดยตรง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นต้องไปตามแก้ที่ต้นทางก่อน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดคุณแม่เจ้าของโพสต์ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าแล้วว่า เกิดจากความผิดพลาดตั้งแต่ในสูติบัตร (ใบเกิด) เนื่องจากทางอำเภอที่ได้ไปแจ้งเกิดลูกชาย ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ชื่อผิด ทำให้ลักษณะตัวหนังสือที่เป็นตัวสะกดและวรรณยุกต์ทับซ้อนกัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:15 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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