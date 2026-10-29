ซัดหากินมักง่าย “ไอซ์-ภคมน” จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:01 น.
ซัดหากินมักง่าย "ไอซ์-ภคมน" จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง
รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ไอซ์ รักชนก แชร์โพสต์ ภคมน ประณามไบรท์ทีวี พาดหัวโยง “อดีต สส.ก้าวไกล” กับเพจ Godd Dam

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แชร์โพสต์ของ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน ที่ประณามสำนักข่าวไบรท์ทีวี (Bright TV) กรณีพาดหัวข่าวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเพจ Godd Dam เข้ารายงานตัวกับตำรวจ โดยใช้คำว่า “อดีต สส.พรรคก้าวไกล”

ภคมนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ระบุว่าไม่คิดว่าไบรท์ทีวีพาดหัวผิดพลาด แต่เป็นการจงใจเพื่อเรียกยอดเอนเกจเมนต์ ซึ่งเธอเรียกว่า “ความจงใจหากินแบบมักง่าย”

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ภคมนกล่าวว่าข่าวนี้ถูกนำเสนอต่อเนื่อง 3 วัน นับตั้งแต่มีกระแสว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับเจ้าของเพจ และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีต สส.พรรคก้าวไกล เธอระบุว่าไบรท์ทีวีควรตรวจสอบข้อมูลและภาพข่าวให้ตรงข้อเท็จจริง

พร้อมตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อนประณามและเรียกร้องให้สำนักข่าวรับผิดชอบต่อสิ่งที่เธอเรียกว่าการปล่อยเฟคนิวส์

ไอซ์จวกไบร์ททีวีหากินมักง่าย
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

เพจ Godd Dam โพสต์ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท อ้างว่าเป็นค่าน้ำชาโอนเข้าบัญชีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ธนาคารกสิกรไทยแจ้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับในระบบ K PLUS และระบบจำกัดวงเงินโอนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน

THE STANDARD รายงานว่ารัฐบาลร่วมกับตำรวจพิสูจน์ทราบตัวผู้ใช้นามแฝง Godd Dam ได้แล้ว เป็นชายอายุ 26 ปี ภูมิลำเนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และพบประวัติเคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกล โดยรายงานไม่ได้ระบุว่าเป็น สส. ไทยโพสต์รายงานว่าตำรวจไซเบอร์คุมตัวแอดมินเพจ ค้นห้องพักย่านบางเขนหาหลักฐานเพิ่ม และจ่อฝากขังในเช้าวันที่ 29 ตุลาคม

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ไอซ์เคยแชร์โพสต์ของเพจ Godd Dam เรื่องสลิปดังกล่าว ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายศุภชัย ใจสมุทร ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ยื่น ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบว่าการกระทำของไอซ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

วันที่ 28 ตุลาคม ไอซ์ชี้แจงว่าแชร์โพสต์ แต่ไม่ได้รับรองว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริง และต้องการให้รัฐบาลออกมาชี้แจง

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 10:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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