ทนายเปิ้ล ปกป้อง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิ ผิดถูกว่าไปตามกฎหมาย ยันเจตนาดี
ทนายเปิ้ล ที่ปรึกษาฯ กฎหมาย เผยเจตนารมณ์ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ทำเพื่อส่วนรวม ทั้งที่ชีวิตไม่ได้ลำบาก พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิเพื่อความโปร่งใส ถูกผิดว่าไปตามข้อเท็จจริง
ทนายเปิ้ล หรือ นางสาวศิริขวัญ นิลกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา โพสต์เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ ระบุว่า นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิ ประสงค์ที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จึงได้ปรึกษาและหารือกับคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทําดีขึ้นมา โดยขอบริจาคเงินส่วนตัวจํานวน 500,000 บาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ
ทนายเปิ้ลยังเปิดเผยเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มว่า บุ๋ม ปนัดดา ตั้งใจให้พื้นที่มูลนิธิที่รังสิตคลอง 8 เป็นที่พักพิงและช่วยเหลือประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป้าหมายสูงสุดคือการให้มูลนิธิตกเป็นสมบัติของชาติ โดยวางแผนที่จะส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยในท้ายที่สุด
“มูลนิธิองค์กรทำดี ที่รังสิตคลอง 8 ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นที่พักพิง และช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกว่าเป็นผู้ใด
และสุดท้ายจะตกเป็นสมบัติของชาติตามที่พี่บุ๋มพูดเสมอว่าทำแล้วต้องทำให้ดีเพราะเราแสดงเจตนาตั้งแต่ต้นว่าจะส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย เงินตั้งต้นมูลนิธิ 5 แสนบาทก็เป็นเงินส่วนตัวของพี่บุ๋ม และมีเงินสมทบในการซื้อที่ดินและกิจการอื่น ๆ จำนวนไม่น้อย
พี่บุ๋มบอกกับจิตอาสามูลนิธิเสมอว่าทุ่มทั้งชีวิตให้กับมูลนิธิและรักมูลนิธิมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำ จนเราต้องบอกว่าต้องรักเท่ากันนะ และพี่บุ๋มก็บอกว่าแกต้องปกป้องมูลนิธิให้ดีที่สุด เราจะเดินหน้ากันต่อไป ใครผิดก็ว่าไปตามผิด ใครถูกก็เป็นไปตามข้อเท็จจริง อะไรที่เป็นข้อผิดพลาดที่แก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้ถูกต้อง
การทำเพื่อส่วนรวมมันยาก เคยสงสัยและถามพี่บุ๋มว่าทำทำไม ชีวิตก็ไม่ได้ลำบาก พี่บุ๋มตอบแบบติดตลกว่ารับปากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า ถ้าได้ตำแหน่งนางสาวไทยจะใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือประชาชนตลอดไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดประเด็นข้อสงสัยมูลนิธิก็จะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้อง รวมถึงหากจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการใด ๆ ตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
ในส่วนของคนที่ไม่เพียงแต่สงสัยไม่เพียงแต่อยากตรวจสอบแต่กลับใช้กระบวนการทางสื่อ ทั้งถ้อยคำ รูปภาพ ที่รุนแรง เสมือนอยากประจานให้สังคมได้ตัดสิน นี่คือสังคมเราที่พร้อมเหยียบย่ำซ้ำเติมกันอย่างรุนแรง
เพราะฉะนั้นการกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิทางกฎหมาย อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมาย ผิดถูกว่าไปตามข้อเท็จจริง เดินตามสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายตั้ม ย้อนวันสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา เผยดูแปลกเหมือนใจลอย ชมสปิริตทำงาน
- หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง
- สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง