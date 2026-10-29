สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:59 น.
สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า

สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้านบาท ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า ลึก ๆ ยังหวังให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนอื่น ถาม ‘ตัวต้นเรื่องหายไปไหน’

จากกรณีที่ บุ๋ม ปนัดดา ออกมาไลฟ์สดกะทันหันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (28 ต.ค. 69) เพื่อชี้แจงประเด็นใหม่เกี่ยวกับเงินมูลนิธิจำนวน 45 ล้านบาท ที่โอนให้ผู้รับเหมา และพบเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนต่อไปยังมือที่ 3 ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของประธานมูลนิธิ

บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่า เงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิถูกนำไปใช้ในการซ่อมและสร้างอาคารมูลนิธิทั้ง 4 อาคารแบบเต็มแม็กซ์ 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์โดยชอบให้กับประชาชน ไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวทั้งสิ้น โดยโอนให้ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา แต่ไม่รู้เรื่องและเหตุผลของการโอนต่อไปยังอดีตสามี รู้เพียงข้อมูลเบื้องต้นว่า ก๊อต อธิป ติดหนี้ช่างเอ๋ 1.2 ล้านบาทเท่านั้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

โฆษณา

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

ล่าสุด 29 ต.ค. 69 สรปุก เพื่อนรักของ บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นไลฟ์พูดถึงประเด็นข้างต้นทั้งน้ำตา แต่ยังยืนยันไม่สละเรือทิ้งแน่นอน

“สิบกว่าปีที่รู้จักกัน เราไม่เคยเจอใครมีจิตสาธารณะเท่าพี่เขา คนที่ทุ่มเทช่วยเหลือคนอย่างจริงจัง และไม่เคยมีรอยด่างพร้อยด้านการเงินอะไรเลย เพราะฐานะมั่นคง มีหน้าที่การงานเส้นเงินชัดเจน ช่วยคนตั้งแต่ตัวเองติดลบ คน สัตว์ พี่เขาช่วยหมด

ก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาจากคนอื่น เพราะมูลนิธิโอนไปผู้รับเหมา แล้วผู้รับเหมาโอนต่อทำไม ถ้าไม่คิดจะก่อสร้าง ก็โอนกลับมูลนิธิดิ เหตุผลว่าถูกบังคับให้โอนไปอีกคนฟังไม่ขึ้น แต่ในฐานะประธาน เกิดเรื่องฉาวขนาดนี้จะรู้หรือไม่รู้ ก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้

โฆษณา

แต่การคาดเดา และคำอธิบายปากเปล่า ไม่มีค่าพอเท่าหลักฐานและสเตทเมนท์ที่มูลนิธิจะนำมาเปิดสู่สื่อและสังคม ว่าแต่ บริษัทที่ถือวิสาสะให้โอนให้บุคคลที่ 3 ไม่มีความผิดอะไรเหรอ ? ทำไมกลายเป็นเหยื่อ เหยื่อแบบใด และตัวต้นเรื่องหายไปไหน”

โฆษณา

สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:59 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก

งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย หลังดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย

6 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว ข่าว

เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว

11 นาที ที่แล้ว
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน ข่าว

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

12 นาที ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรบี้ภาษีย้อนหลัง

14 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน บันเทิง

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

19 นาที ที่แล้ว
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก ข่าว

งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

29 นาที ที่แล้ว
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน บันเทิง

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

33 นาที ที่แล้ว
ทนายเปิ้ลกางหลักฐาน บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ทนายเปิ้ล ปกป้อง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิ ผิดถูกว่าไปตามกฎหมาย ยันเจตนาดี

41 นาที ที่แล้ว
ผลตรวจปัสสาวะ ครูบาเอ็ม ไม่พบสารเสพติด ข่าว

ผลตรวจปัสสาวะ “ครูบาเอ็ม” ไม่พบสารเสพติด สุขภาพกาย-ใจปกติ อาการแปลกเพราะป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน ข่าว

ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย บันเทิง

ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง บันเทิง

สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม บันเทิง

ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 คงที่ ทองแท่งขาย 64,800 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 คลิปว่อนโซเชียล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เล่า แม่แบมบี้ เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจ ถามลูกสาวแล้วแต่ไม่ตอบ บันเทิง

เอ๋ สาวิณี โทรหา บุ๋ม ปนัดดา เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจข่าวลูกสาว แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง