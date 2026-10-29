สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า
สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้านบาท ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า ลึก ๆ ยังหวังให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนอื่น ถาม ‘ตัวต้นเรื่องหายไปไหน’
จากกรณีที่ บุ๋ม ปนัดดา ออกมาไลฟ์สดกะทันหันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (28 ต.ค. 69) เพื่อชี้แจงประเด็นใหม่เกี่ยวกับเงินมูลนิธิจำนวน 45 ล้านบาท ที่โอนให้ผู้รับเหมา และพบเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนต่อไปยังมือที่ 3 ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของประธานมูลนิธิ
บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่า เงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิถูกนำไปใช้ในการซ่อมและสร้างอาคารมูลนิธิทั้ง 4 อาคารแบบเต็มแม็กซ์ 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์โดยชอบให้กับประชาชน ไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวทั้งสิ้น โดยโอนให้ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา แต่ไม่รู้เรื่องและเหตุผลของการโอนต่อไปยังอดีตสามี รู้เพียงข้อมูลเบื้องต้นว่า ก๊อต อธิป ติดหนี้ช่างเอ๋ 1.2 ล้านบาทเท่านั้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
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ล่าสุด 29 ต.ค. 69 สรปุก เพื่อนรักของ บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นไลฟ์พูดถึงประเด็นข้างต้นทั้งน้ำตา แต่ยังยืนยันไม่สละเรือทิ้งแน่นอน
“สิบกว่าปีที่รู้จักกัน เราไม่เคยเจอใครมีจิตสาธารณะเท่าพี่เขา คนที่ทุ่มเทช่วยเหลือคนอย่างจริงจัง และไม่เคยมีรอยด่างพร้อยด้านการเงินอะไรเลย เพราะฐานะมั่นคง มีหน้าที่การงานเส้นเงินชัดเจน ช่วยคนตั้งแต่ตัวเองติดลบ คน สัตว์ พี่เขาช่วยหมด
ก็ได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาจากคนอื่น เพราะมูลนิธิโอนไปผู้รับเหมา แล้วผู้รับเหมาโอนต่อทำไม ถ้าไม่คิดจะก่อสร้าง ก็โอนกลับมูลนิธิดิ เหตุผลว่าถูกบังคับให้โอนไปอีกคนฟังไม่ขึ้น แต่ในฐานะประธาน เกิดเรื่องฉาวขนาดนี้จะรู้หรือไม่รู้ ก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้
แต่การคาดเดา และคำอธิบายปากเปล่า ไม่มีค่าพอเท่าหลักฐานและสเตทเมนท์ที่มูลนิธิจะนำมาเปิดสู่สื่อและสังคม ว่าแต่ บริษัทที่ถือวิสาสะให้โอนให้บุคคลที่ 3 ไม่มีความผิดอะไรเหรอ ? ทำไมกลายเป็นเหยื่อ เหยื่อแบบใด และตัวต้นเรื่องหายไปไหน”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud