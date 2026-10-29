หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:34 น.
หลักฐานใหม่! "พุทธ อภิวรรณ" โพสต์ภาพเงิน "บุ๋ม ปนัดดา" ที่หายไป จี้คนในรูปแจง
FB/ พุทธ อภิวรรณ

หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงินพร้อมมือปริศนา คาดเป็นเงินในตู้เซฟของ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปชี้แจง

จากกรณีที่ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ไลฟ์ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค 50 ล้านบาท โดยยืนยันว่าได้โอนเงินให้กับผู้รับเหมาเพื่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ พร้อมเผยว่าตนเพิ่งทราบเรื่องการโอนเงินทอนคืน

แต่ประเด็นกลับยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์” ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากฝั่งผู้รับเหมาว่า “ผมไม่ได้เป็นคนสร้างมูลนิธิ แค่ทำใบเสนอราคาไป ก็มีเงินโอนเข้าบัญชีมา แล้วก็ให้โอนกลับ มีทั้งเงินจากมูลนิธิและฝากเงินสด” ทำให้สังคมจับตาว่า บุ๋ม ปนัดดา จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่

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โพสต์ของ ทนายกุ้ง
FB/ ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์

ล่าสุด ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง “พุทธ อภิวรรณ” ได้โพสต์ภาพกองเงินจำนวนมากพร้อมกับมือของผู้หญิง ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่ บุ๋ม ปนัดดา เคยแถลงเรื่องเงินในตู้เซฟหายไป โดยระบุข้อความว่า “เงินจำนวนนี้ คุณบุ๋มปนัดดา เชื่อว่าเป็นของเธอที่หายไป ตามที่ได้แถลงข่าวก่อนหน้านี้

เรียกร้องผู้ที่ ปรากฏในภาพควรออกมาชี้แจง ว่าได้เอาเงินคุณบุ๋ม ไปจริงหรือไม่ และต้องรอการตัดสินใจของบุ๋ม จะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่! ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดศาลยังไม่ตัดสินควรฟังความจริงทั้งสองด้าน”

โพสต์ของ พุทธ อภิวรรณ
FB/ พุทธ อภิวรรณ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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