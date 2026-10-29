หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง
หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงินพร้อมมือปริศนา คาดเป็นเงินในตู้เซฟของ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปชี้แจง
จากกรณีที่ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ไลฟ์ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค 50 ล้านบาท โดยยืนยันว่าได้โอนเงินให้กับผู้รับเหมาเพื่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ พร้อมเผยว่าตนเพิ่งทราบเรื่องการโอนเงินทอนคืน
แต่ประเด็นกลับยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์” ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากฝั่งผู้รับเหมาว่า “ผมไม่ได้เป็นคนสร้างมูลนิธิ แค่ทำใบเสนอราคาไป ก็มีเงินโอนเข้าบัญชีมา แล้วก็ให้โอนกลับ มีทั้งเงินจากมูลนิธิและฝากเงินสด” ทำให้สังคมจับตาว่า บุ๋ม ปนัดดา จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่
ล่าสุด ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง “พุทธ อภิวรรณ” ได้โพสต์ภาพกองเงินจำนวนมากพร้อมกับมือของผู้หญิง ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่ บุ๋ม ปนัดดา เคยแถลงเรื่องเงินในตู้เซฟหายไป โดยระบุข้อความว่า “เงินจำนวนนี้ คุณบุ๋มปนัดดา เชื่อว่าเป็นของเธอที่หายไป ตามที่ได้แถลงข่าวก่อนหน้านี้
เรียกร้องผู้ที่ ปรากฏในภาพควรออกมาชี้แจง ว่าได้เอาเงินคุณบุ๋ม ไปจริงหรือไม่ และต้องรอการตัดสินใจของบุ๋ม จะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่! ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดศาลยังไม่ตัดสินควรฟังความจริงทั้งสองด้าน”
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