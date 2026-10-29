ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:22 น.
ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน

สมช. ยืนยันไม่ได้ประกาศให้ประชาชนสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ 72 ชั่วโมง ข่าวที่เผยแพร่ไม่เป็นความจริง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ชี้แจงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ว่าไม่ได้ออกประกาศให้ประชาชนสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับ 72 ชั่วโมง เพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ข่าวที่เผยแพร่ในประเด็นนี้ไม่เป็นความจริง

สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมส่งต่อคำชี้แจงของ สมช. ในวันเดียวกัน ระบุว่า พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ สมช. และ สมช. ไม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนหรือขอให้ประชาชนสำรองสิ่งของเหล่านี้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง คำชี้แจงอ้างถึงข่าวที่สื่อบางสำนักนำเสนอ โดยไม่ระบุว่าเป็นสื่อใด ตามที่สยามรัฐออนไลน์รายงาน

โฆษณา

สมช. ระบุว่ายังติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามความเหมาะสม

สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม.
สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม (Facebook)

สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกของประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เป็นหลัก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พล.อ.ชัยพฤกษ์ให้สัมภาษณ์เรื่องการติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจกระทบราคาพลังงาน โดยระบุว่าไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินว่าผลกระทบอาจใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ และยอมรับว่าสถานการณ์น่ากังวล

ในการให้สัมภาษณ์วันเดียวกัน มีการพูดถึงกรณีที่สหราชอาณาจักรแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอาหาร แบตเตอรี่สำรอง และยารักษาโรคให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออกกลาง พล.อ.ชัยพฤกษ์ระบุว่า เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยจะเข้าพบในช่วงบ่ายวันนั้น

โฆษณา

Thai PBS Online รายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า รัฐบาลหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศนอร์ดิก และญี่ปุ่น แนะนำให้ประชาชนเตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ใช้เองอย่างน้อย 72 ชั่วโมง เพื่อรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยไซเบอร์ จากการตรวจสอบของ Thai PBS พบว่าเป็นมาตรการเตรียมพร้อมเชิงรุก ไม่ใช่สัญญาณสงครามโลก

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเริ่มขึ้นในปี 2569 อินโฟเควสท์รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า ผู้แทนระดับสูงจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี ปากีสถาน และอิหร่าน ประชุม 4 ฝ่ายที่กรุงเตหะรานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่าต้องตัดสินใจว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับมาโจมตีอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก

งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์ ข่าวอาชญากรรม

ทลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาติ ส่งหญิงไทยขายบริการสิงคโปร์

5 นาที ที่แล้ว
ออม บลูเบอร์รี่ สงสัยทำไมผู้หญิงยอมเป็นเมียน้อย หลังดูข่าว บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ออม บลูเบอร์รี่ ดูข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ข้องใจ ทำไมผู้หญิงสวยเก่ง ยอมลดตัวเป็นเมียน้อย

9 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว ข่าว

เปิดภาพ อาคารองค์กรทำดี คลองแปด งบ 50 ล้าน บุ๋ม โชว์โฉนดยันโอนให้มูลนิธิแล้ว

15 นาที ที่แล้ว
เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน ข่าว

เร่งหาสาเหตุ ล้อเครื่องบิน China Airlines จมติดพื้นรันเวย์ ขณะเตรียมบินไปไต้หวัน

15 นาที ที่แล้ว
ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง ข่าว

ช่างเอ๋ อ้าง ก๊อต อธิป หลอกใช้บัญชีผ่านเงิน 45 ล้าน ซวยซ้ำโดนคดีบุกรุกป่า-สรรพากรบี้ภาษีย้อนหลัง

18 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้ ก๊อต อธิป โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน บันเทิง

งานเข้า! เจ้าหนี้ “ก๊อต อธิป” โดนสรรพากรเรียกภาษี 2 ล้าน ปูดเงินมูลนิธิผ่านบัญชี 30 ล้าน

22 นาที ที่แล้ว
แม่ถึงกับงง! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างตั้งชื่อยาก ข่าว

งงไปเลย! พาลูกชายทำบัตร ปชช. ที่อำเภอ เจอพิมพ์ชื่อผิด จนท.อ้างแม่ตั้งชื่อยาก

33 นาที ที่แล้ว
สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน บันเทิง

สรปุก ปล่อยโฮ ออกตัวแรงปกป้อง บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งรู้ปมโอนเงินมูลนิธิ 45 ล้านหลังทุกคน

36 นาที ที่แล้ว
ทนายเปิ้ลกางหลักฐาน บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

ทนายเปิ้ล ปกป้อง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พร้อมให้ตรวจสอบมูลนิธิ ผิดถูกว่าไปตามกฎหมาย ยันเจตนาดี

45 นาที ที่แล้ว
ซัดหากินมักง่าย &quot;ไอซ์-ภคมน&quot; จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง ข่าวการเมือง

ซัดหากินมักง่าย “ไอซ์-ภคมน” จวกไบรท์ทีวี พาดหัวโยง ‘อดีต สส.ก้าวไกล’ คดีเพจดัง

50 นาที ที่แล้ว
สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า ข่าว

สรปุก โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา ปมเงินมูลนิธิ 45 ล้าน ลั่น หลักฐานมีค่ากว่าปากเปล่า

52 นาที ที่แล้ว
หลักฐานใหม่! &quot;พุทธ อภิวรรณ&quot; โพสต์ภาพเงิน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ที่หายไป จี้คนในรูปแจง ข่าว

หลักฐานใหม่! “พุทธ อภิวรรณ” โพสต์ภาพเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ที่หายไป จี้คนในรูปแจง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง บันเทิง

สื่อดัง เปิดสเตทเมนต์ มูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา สร้างพูลวิลล่าภูเก็ต บุ๋ม ยันไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม บันเทิง

ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 คงที่ ทองแท่งขาย 64,800 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีตนักฟุตบอลอาชีพ จับสุนัขห้อยนอกระเบียงชั้น 5 คลิปว่อนโซเชียล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/11/69 ปล่อยเด่น-เลขชน ลุ้นรวยงวดนี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร 20 งวด เช็กเลขติดโผบ่อยสุด ก่อนหวย 1 พ.ย. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 28/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เล่า แม่แบมบี้ เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจ ถามลูกสาวแล้วแต่ไม่ตอบ บันเทิง

เอ๋ สาวิณี โทรหา บุ๋ม ปนัดดา เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจข่าวลูกสาว แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต