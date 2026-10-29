ข่าวปลอม! สมช. โต้สั่งตุนอาหาร-ยา 72 ชม. ยันไม่มีประกาศเตือน
สมช. ยืนยันไม่ได้ประกาศให้ประชาชนสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ 72 ชั่วโมง ข่าวที่เผยแพร่ไม่เป็นความจริง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ชี้แจงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ว่าไม่ได้ออกประกาศให้ประชาชนสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับ 72 ชั่วโมง เพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ข่าวที่เผยแพร่ในประเด็นนี้ไม่เป็นความจริง
สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมส่งต่อคำชี้แจงของ สมช. ในวันเดียวกัน ระบุว่า พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ สมช. และ สมช. ไม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนหรือขอให้ประชาชนสำรองสิ่งของเหล่านี้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง คำชี้แจงอ้างถึงข่าวที่สื่อบางสำนักนำเสนอ โดยไม่ระบุว่าเป็นสื่อใด ตามที่สยามรัฐออนไลน์รายงาน
สมช. ระบุว่ายังติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามความเหมาะสม
สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกของประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เป็นหลัก
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พล.อ.ชัยพฤกษ์ให้สัมภาษณ์เรื่องการติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจกระทบราคาพลังงาน โดยระบุว่าไทยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินว่าผลกระทบอาจใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ และยอมรับว่าสถานการณ์น่ากังวล
ในการให้สัมภาษณ์วันเดียวกัน มีการพูดถึงกรณีที่สหราชอาณาจักรแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอาหาร แบตเตอรี่สำรอง และยารักษาโรคให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากกังวลว่าอาจเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออกกลาง พล.อ.ชัยพฤกษ์ระบุว่า เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยจะเข้าพบในช่วงบ่ายวันนั้น
Thai PBS Online รายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า รัฐบาลหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศนอร์ดิก และญี่ปุ่น แนะนำให้ประชาชนเตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ใช้เองอย่างน้อย 72 ชั่วโมง เพื่อรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยไซเบอร์ จากการตรวจสอบของ Thai PBS พบว่าเป็นมาตรการเตรียมพร้อมเชิงรุก ไม่ใช่สัญญาณสงครามโลก
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเริ่มขึ้นในปี 2569 อินโฟเควสท์รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า ผู้แทนระดับสูงจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี ปากีสถาน และอิหร่าน ประชุม 4 ฝ่ายที่กรุงเตหะรานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่าต้องตัดสินใจว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับมาโจมตีอีกครั้ง
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