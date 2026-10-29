ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:21 น.
ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย

ช็อก! จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อจากไปอย่างสงบ คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวลูกทุ่งดัง

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่ยากเกินจะรับไหว เมื่อลูกทุ่งหมอลำสาวคนดัง จินตหรา พูนลาภ โพสต์ภาพคุณพ่อพร้อมแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว jintara_poonlarp ระบุว่า “กราบลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ขอบคุณที่เหนื่อยเพื่อครอบครัวมาตลอด สอนให้ลูกเป็นคนดี และรักพวกเราอย่างไร้เงื่อนไข ขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีและพักผ่อนให้สงบนะคะ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการ รวมถึงแฟนเพลงต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออุทัย พูนลาภ กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ จินตหรา พูนลาภ ได้แจ้งเอาไว้ในโพสต์เดียวกันแล้ว โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ 5 บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

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  • วันที่ 28 ตุลาคม 2569 – 1 พฤศจิกายน 2569 พิธีสวดอภิธรรม (ทุกคืนเวลา 19.00 น.)
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 พิธีฌาปนกิจศพ (เวลา 14.00 น.) วัดป่าศรีประชานิมิต บ้านจานทุ่ง ตำบล สิงห์โคก อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด

ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย-1

คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย-1 คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย-2 คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย-3

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อ้างอิงจาก : IG jintara_poonlarp

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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