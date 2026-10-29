ส่งกำลังใจ จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ แฟนเพลงร่วมอาลัย
ช็อก! จินตหรา พูนลาภ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อจากไปอย่างสงบ คนบันเทิงและแฟนเพลงร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวลูกทุ่งดัง
นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่ยากเกินจะรับไหว เมื่อลูกทุ่งหมอลำสาวคนดัง จินตหรา พูนลาภ โพสต์ภาพคุณพ่อพร้อมแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว jintara_poonlarp ระบุว่า “กราบลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ขอบคุณที่เหนื่อยเพื่อครอบครัวมาตลอด สอนให้ลูกเป็นคนดี และรักพวกเราอย่างไร้เงื่อนไข ขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีและพักผ่อนให้สงบนะคะ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการ รวมถึงแฟนเพลงต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออุทัย พูนลาภ กันเป็นจำนวนมาก
สำหรับกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ จินตหรา พูนลาภ ได้แจ้งเอาไว้ในโพสต์เดียวกันแล้ว โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ 5 บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
- วันที่ 28 ตุลาคม 2569 – 1 พฤศจิกายน 2569 พิธีสวดอภิธรรม (ทุกคืนเวลา 19.00 น.)
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 พิธีฌาปนกิจศพ (เวลา 14.00 น.) วัดป่าศรีประชานิมิต บ้านจานทุ่ง ตำบล สิงห์โคก อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
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อ้างอิงจาก : IG jintara_poonlarp