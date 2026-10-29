ผลตรวจปัสสาวะ “ครูบาเอ็ม” ไม่พบสารเสพติด สุขภาพกาย-ใจปกติ อาการแปลกเพราะป่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:29 น.
ผลตรวจปัสสาวะ ครูบาเอ็ม ไม่พบสารเสพติด

โรงพยาบาลเผยผลตรวจปัสสาวะ ‘ครูบาเอ็ม’ และพระสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง 75 รูป ไม่พบสารเสพติด แจงอาการแปลกคลิปสนทนาธรรม เพราะอาการป่วย

จากกรณี ครูบาเอ็ม หรือ พระอาจารย์เอ็ม พระนักเทศน์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แสดงอาการแปลก ๆ ระหว่างการสนทนาธรรมตอบจากญาติโยมเรื่องปัญหาชีวิต เรื่องความทุกข์ ความสุข และการตื่นรู้ โดยพูดไปและมีอาการตาหลุกหลิก จู่ ๆ ก็หัวเราะออกมาแล้วกลับมาพูดปกติ ก่อนจะหัวเราะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทำให้ผู้ที่รับฟังตกใจและตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุด ครูบาเอ็มเปิดเผยสาเหตุ พร้อมเข้ารับการตรวจสารเสพติดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ร่วมกับพระสงฆ์ทั้งวัดแล้ว

หลังเกิดกระแสข่าว ครูบาเอ็มยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมชี้แจงว่า ในวันที่มีการบันทึกคลิปสนทนาธรรมดังกล่าว ตนมีอาการป่วย ไข้ขึ้น ตัวรุม ๆ เพลีย และมีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ

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ครูบาเอ็ม ระบุเพิ่มเติมว่า วันนั้นยังไม่ได้รับประทานยาพาราเซตามอล ตอนแรกตั้งใจจะขอห่มผ้าคุมร่างกายเพราะเริ่มรู้สึกหนาว แต่เนื่องจากต้องการทำหน้าที่ตอบคำถามญาติโยมที่ถามเข้ามาจึงพยายามตั้งสมาธิและปฏิบัติหน้าที่ต่อ เมื่อไม่ได้ทานยาไข้จึงยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดอาการมึน ๆ เบลอ ๆ หนาวสั่น และแสดงอาการตามที่ปรากฏในคลิป

ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ทะ ร่วมกับ สภ.แม่ทะ นำโดยผู้กำกับการ สภ.แม่ทะ ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง เพื่อขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

การตรวจครั้งนี้ดำเนินการกับพระสงฆ์ทุกรูปในสำนักสงฆ์จำนวน 75 รูป โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงตัวครูบาเอ็มด้วย ซึ่งชุดตรวจที่ใช้นั้นนำมาจากโรงพยาบาลแม่ทะ ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลการตรวจปรากฏว่า พระสงฆ์ทั้ง 75 รูป มีผลตรวจเป็นลบ (Negative) ทั้งหมด ไม่พบสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าในปัสสาวะแม้แต่รูปเดียว

ขณะนี้ โรงพยาบาลแม่ทะเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพและจัดให้พูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตในลำดับต่อไป

ครูบาเอ็ม
ภาพจาก Facebook : ธรรมะ Next Gen l ครูบาเอ็ม ถ้ำแจ้ง
ผลตรวจปัสสาวะสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง
ภาพจาก Facebook : พระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2569 09:29 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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