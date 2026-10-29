ผลตรวจปัสสาวะ “ครูบาเอ็ม” ไม่พบสารเสพติด สุขภาพกาย-ใจปกติ อาการแปลกเพราะป่วย
โรงพยาบาลเผยผลตรวจปัสสาวะ ‘ครูบาเอ็ม’ และพระสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง 75 รูป ไม่พบสารเสพติด แจงอาการแปลกคลิปสนทนาธรรม เพราะอาการป่วย
จากกรณี ครูบาเอ็ม หรือ พระอาจารย์เอ็ม พระนักเทศน์แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แสดงอาการแปลก ๆ ระหว่างการสนทนาธรรมตอบจากญาติโยมเรื่องปัญหาชีวิต เรื่องความทุกข์ ความสุข และการตื่นรู้ โดยพูดไปและมีอาการตาหลุกหลิก จู่ ๆ ก็หัวเราะออกมาแล้วกลับมาพูดปกติ ก่อนจะหัวเราะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทำให้ผู้ที่รับฟังตกใจและตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุด ครูบาเอ็มเปิดเผยสาเหตุ พร้อมเข้ารับการตรวจสารเสพติดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ร่วมกับพระสงฆ์ทั้งวัดแล้ว
หลังเกิดกระแสข่าว ครูบาเอ็มยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมชี้แจงว่า ในวันที่มีการบันทึกคลิปสนทนาธรรมดังกล่าว ตนมีอาการป่วย ไข้ขึ้น ตัวรุม ๆ เพลีย และมีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ
ครูบาเอ็ม ระบุเพิ่มเติมว่า วันนั้นยังไม่ได้รับประทานยาพาราเซตามอล ตอนแรกตั้งใจจะขอห่มผ้าคุมร่างกายเพราะเริ่มรู้สึกหนาว แต่เนื่องจากต้องการทำหน้าที่ตอบคำถามญาติโยมที่ถามเข้ามาจึงพยายามตั้งสมาธิและปฏิบัติหน้าที่ต่อ เมื่อไม่ได้ทานยาไข้จึงยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดอาการมึน ๆ เบลอ ๆ หนาวสั่น และแสดงอาการตามที่ปรากฏในคลิป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ทะ ร่วมกับ สภ.แม่ทะ นำโดยผู้กำกับการ สภ.แม่ทะ ได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง เพื่อขอตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
การตรวจครั้งนี้ดำเนินการกับพระสงฆ์ทุกรูปในสำนักสงฆ์จำนวน 75 รูป โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงตัวครูบาเอ็มด้วย ซึ่งชุดตรวจที่ใช้นั้นนำมาจากโรงพยาบาลแม่ทะ ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลการตรวจปรากฏว่า พระสงฆ์ทั้ง 75 รูป มีผลตรวจเป็นลบ (Negative) ทั้งหมด ไม่พบสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าในปัสสาวะแม้แต่รูปเดียว
ขณะนี้ โรงพยาบาลแม่ทะเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพและจัดให้พูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตในลำดับต่อไป
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