ก๊อต อธิป โพสต์เตือน “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ” ก่อนย้อนคลิปปล่อยคนชั่วรับกรรม
ย้อนข้อความ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์คำเตือนผ่านอินสตาแกรม atipanantawan หลายครั้งในเดือนตุลาคม 2569 ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ต.ค. เขียนว่า “อย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ ยิ่งเล่นยิ่งเละ มันจบไม่สวย” ข้อความไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใคร
ก่อนหน้านั้น วันที่ 7 ต.ค. ก๊อตโพสต์ว่า “เก่งกับใครเก่งได้ อย่าเก่งกับอธิป ไม่ใช่เพื่อนเล่น อย่าทะลึ่ง” วันที่ 15 ต.ค. โพสต์ว่า “ชู้ ข้อดีคือกระชากคนชั่วออกไปจากชีวิตเราโดยตั้งใจ ส่วนเราก็นั่งผิวปาก วี๊ดด วีววว”
ในโซเชียลมีการย้อนดูคลิปที่ก๊อตลงในอินสตาแกรมเดียวกันเมื่อวันที่ 18 ก.ย. คลิปเป็นภาพก๊อตนั่งในรถและยิ้มแย้ม แคปชั่นว่า “ความจริงมีสิ่งเดียว จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง”
ในคลิป ก๊อตทักทายเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ว่ามีคนโทรและส่งข้อความเข้ามาต่อว่าในอินบ็อกซ์ แต่เขาไม่รับสาย เพราะตอนนี้มีความสุขกับตัวเองและอยู่กับการพัฒนาตัวเอง
ก๊อตพูดต่อว่า “ก่อนหน้านี้ก็เคยทำดีแหละ กับทุกคนแหละ แต่สิ่งที่รับกลับมาเป็นความชั่วไง” เขาบอกว่าตอนนี้ “โฟกัสตัวเอง รักตัวเองให้มาก” และ “ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิต รักทุกคนเสมอครับ”
บุ๋มเปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนางงามที่เธอรักมาก เธอเล่าว่าวันที่ 19 ก.ย. ไลน์ไปถามเหตุผลและเคลียร์กับนางงามคนนั้น พร้อมพูดว่า “แม่โคตรรักหนูเลย หนูทำอย่างนี้กับแม่ได้ยังไง”
วันที่ 19 ก.ย. ก๊อตโพสต์ว่า “ก๊อตรักตัวเอง สุขภาพจิตดี ร่างกายดีแค่นี้พอ คนชั่วก็รับกรรมอย่างระแวงและทรมานไป #รักทุกคนที่รักก๊อต”
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ข้อมูลอ้างอิง : IG/atipanantawan