เอ๋ สาวิณี โทรหา บุ๋ม ปนัดดา เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจข่าวลูกสาว แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ
เอ๋ สาวิณี สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นไลฟ์ เผยเพิ่งรู้เรื่องหลังฟังแถลงข่าว ยอมรับเสียใจปมลูกสาว “แบมบี้” แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ
จากกรณีเรื่องความสัมพันธ์ลับ ๆ ระหว่างอดีตสามีของบุ๋ม ปนัดดา อย่าง ก๊อต อธิป กับนางงามดัง แบมบี้ เดอะสตาร์ ที่ทางพิธีกรสาวตั้งโต๊ะแถลงไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69)
ล่าสุด 28 ต.ค. 69 บุ๋ม ปนัดดา ขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงประเด็นเงินมูลนิธิ 50 ล้านบาท โดยช่วงต้นไลฟ์ บุ๋ม ได้เล่าว่า เอ๋ ปะการะนัง เพิ่งโทรหาตนเรื่องลูกสาว ระบุว่า
บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า “เมื่อสักครู่ก่อนขึ้นไลฟ์ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง โทรศัพท์มาหาส่วนตัว บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากที่ได้ดูแถลงข่าวย้อนหลังเมื่อวานนี้ แล้วรู้สึกเสียใจมาก และได้มีการถามลูกสาวว่าทำหรือเปล่า ทำทำไม แต่น้องก็เงียบไม่ยอมตอบ”
บุ๋ม เผยต่อว่า “โอเคจบ ส่วนตัวก็ไม่ได้อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ หรือจะมานั่งพูดอะไร”
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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี