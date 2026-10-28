เอ๋ สาวิณี โทรหา บุ๋ม ปนัดดา เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจข่าวลูกสาว แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 18:52 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:52 น.
บุ๋ม ปนัดดา เล่า แม่แบมบี้ เผยเพิ่งรู้เรื่อง รับเสียใจ ถามลูกสาวแล้วแต่ไม่ตอบ

เอ๋ สาวิณี สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ก่อนขึ้นไลฟ์ เผยเพิ่งรู้เรื่องหลังฟังแถลงข่าว ยอมรับเสียใจปมลูกสาว “แบมบี้” แต่ถามแล้วน้องไม่ตอบ

จากกรณีเรื่องความสัมพันธ์ลับ ๆ ระหว่างอดีตสามีของบุ๋ม ปนัดดา อย่าง ก๊อต อธิป กับนางงามดัง แบมบี้ เดอะสตาร์ ที่ทางพิธีกรสาวตั้งโต๊ะแถลงไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69)

ล่าสุด 28 ต.ค. 69 บุ๋ม ปนัดดา ขึ้นไลฟ์เพื่อชี้แจงประเด็นเงินมูลนิธิ 50 ล้านบาท โดยช่วงต้นไลฟ์ บุ๋ม ได้เล่าว่า เอ๋ ปะการะนัง เพิ่งโทรหาตนเรื่องลูกสาว ระบุว่า

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บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า “เมื่อสักครู่ก่อนขึ้นไลฟ์ เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง โทรศัพท์มาหาส่วนตัว บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากที่ได้ดูแถลงข่าวย้อนหลังเมื่อวานนี้ แล้วรู้สึกเสียใจมาก และได้มีการถามลูกสาวว่าทำหรือเปล่า ทำทำไม แต่น้องก็เงียบไม่ยอมตอบ”

บุ๋ม เผยต่อว่า “โอเคจบ ส่วนตัวก็ไม่ได้อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ หรือจะมานั่งพูดอะไร”

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว-3

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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 18:52 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:52 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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