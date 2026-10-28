“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า
“บุ๋ม ปนัดดา” แจงปมเงินบริจาค 50 ล้าน ยันบริสุทธิ์ใจ ลั่นเตรียมขายบ้าน เคลียร์ทุกอย่าง จ่อถอยมูลนิธิฯ หลังเจอมรสุมดราม่า
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมต่างความสนใจเป็นจำนวนมาก กรณีที่มีเพจดังได้เปิดว่ามีมูลนิธิชื่อดังแห่งหนึ่งใช้บัญชีส่วนตัวโอนเงินจำนวน 29 ล้านบาท ไปให้ผู้รับเหมาในจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะมีการโอนเงินก้อนดังกล่าวต่อไปยังผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของประธานมูลนิธิฯ
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดว่า ยอดเงินบริจาค 50 ล้านบาทที่เข้าบัญชีมูลนิธินั้น ยืนยันว่าได้นำไปใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิทั้ง 4 อาคารจนเสร็จสมบูรณ์ตามงบประมาณ โดยโอนเงินให้กับคุณเอ๋ผู้รับเหมาทั้งหมด พร้อมย้ำว่ามูลนิธินี้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่สมบัติส่วนตัว เงินที่เข้ามาทุกบาททุกสตางค์จึงถูกทุ่มเทให้มูลนิธิอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีที่คุณเอ๋โอนเงินไปให้อดีตสามี (ก๊อต อธิป) ตนไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ทราบเพียงจากที่คุณเอ๋บอกว่าก๊อตเป็นหนี้อยู่ 1.2 ล้านบาท จึงเกิดคำถามและข้อสงสัยว่า ทำไมคุณเอ๋ถึงโอนเงินไปให้เขา โอนเพราะอะไร และความจริงคืออะไรกันแน่ ในเมื่อยอดหนี้ที่เคยบอกไว้มีเพียงแค่ 1.2 ล้านบาทเท่านั้น
หลังจากนั้น บุ๋ม ปนัดดา ได้กล่าวว่า “บุ๋มขอโทษหลาย ๆ คน ทุกคน ถ้ามันอีรุงตุงนังมากหรืออะไรก็ตาม บุ๋มว่าบุ๋มจะขายบ้าน มาเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบ แล้วบุ๋มอาจจะถอยออกจากมูลนิธิฯ ให้มันเดินของมันต่อไป บุ๋มจะพยายามแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว
- เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต
- ‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้