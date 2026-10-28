ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง
รถไฟความเร็วสูงสเปน 2 ขบวนพุ่งชนท้ายสนั่นราง เส้นทางมาดริดมุ่งหน้าเซบิยา ตู้โดยสารดิ่งลาดดินไฟลุกท่วม สังเวยแล้วอย่างน้อย 39 ศพ ทางการย้ำยอดยังเป็นตัวเลขเบื้องต้น
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่บนระบบรางของสเปน รถไฟความเร็วสูง 2 ขบวนชนท้ายกันอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 39 ราย บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ทางการต้องสั่งระงับการเดินรถไฟสายเชื่อมต่อระหว่างกรุงมาดริดกับแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ทันที
เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 08.54 น. ตามเวลาท้องถิ่น ใกล้เมืองอูร์ดา จังหวัดโตเลโด ในแคว้นกัสติยา-ลามันชา บริเวณระหว่างเมืองโมรา เมืองออร์กัซ และเมืองโลสเยเบเนส
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่า รถไฟความเร็วสูง AVE ของ Renfe บริษัทเดินรถไฟแห่งชาติสเปน ซึ่งวิ่งจากกรุงมาดริดมุ่งหน้าเมืองเซบิยา ได้พุ่งเข้าชนท้ายขบวนรถไฟของบริษัทเอกชน Iryo ที่จอดนิ่งอยู่บนรางเส้นเดียวกัน
สถานีวิทยุกาเดนาเซร์ อ้างแหล่งข่าวรัฐบาลว่า ขณะที่ขบวน Iryo จอดอยู่นั้น ขบวนของ Renfe ได้รับอนุญาตให้วิ่งต่อแม้สัญญาณจะเป็นไฟแดง ส่วนเหตุผลเบื้องหลังการอนุญาตยังไม่ชัดเจน
รถไฟทั้งสองขบวนมีผู้โดยสารนั่งมารวมกัน 543 คน แบ่งเป็นขบวนของ Renfe 397 คน และขบวนของ Iryo 146 คน แรงกระแทกมหาศาลทำให้ตู้โดยสาร 4 ตู้หลุดกระเด็นตกจากแนวลาดดิน ตู้หนึ่งเกิดเพลิงลุกไหม้ มีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากซากปรักหักพัง
เอสเธอร์ ปาดิลลา โฆษกรัฐบาลแคว้นกัสติยา-ลามันชา ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ความสูญเสียรอบนี้อาจร้ายแรงเทียบเท่าโศกนาฏกรรมรถไฟชนกันที่เมืองอาดามุซ จังหวัดกอร์โดบา เมื่อวันที่ 18 มกราคมปีนี้ ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 46 ราย เป็นอุบัติเหตุทางรางที่ร้ายแรงที่สุดของสเปนนับตั้งแต่ปี 2556 ที่ซานเตียโก เด กอมโปสเตลา ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 80 ราย
สหภาพพนักงานขับรถไฟกล่าวว่า อุบัติเหตุครั้งนี้แปลกประหลาดมาก หากเทียบกับสภาพแวดล้อมรวมถึงระบบสัญญาณเตือนบนรางที่มีมาตรฐานสูง พนักงานขับรถไฟหญิงของ Iryo ปลอดภัยดี แต่คนขับรถไฟขบวน Renfe พร้อมเด็กฝึกงานอีกรายยังสูญหาย คาดว่าอาจติดอยู่ในซากขบวน
ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเล่านาทีระทึกว่า ตู้โดยสารถูกบดขยี้พังทลายทันทีหลังการชน แรงกระแทกทำให้ผู้โดยสารหลายคนกระเด็นไปทั่วตู้ ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจสุดขีด
ทางการส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ 3 ลำเข้าพื้นที่ พร้อมดัดแปลงโรงยิมเมืองอูร์ดาเป็นศูนย์รองรับผู้ประสบภัย โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่เริ่มประกาศรับบริจาคเลือดเร่งด่วน ขณะที่สถานีรถไฟอาโตชาในกรุงมาดริดเปิดจุดให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ญาติผู้โดยสาร
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