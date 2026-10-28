บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 18:24 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:30 น.
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง อาคารมูลนิธิองค์กรทำดีทั้งหมด ยืนยันไม่ใช่ของส่วนตัวหรือใคร แต่เป็นของประชาชนทุกคน

ล่าสุด 28 ต.ค. 69 เวลาประมาณ 17.50 น. บุ๋ม ปนัดดา ขึ้นไลฟ์ด่วนเพื่อชี้แจงประเด็นร้อนอันใหม่เกี่ยวกับเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงทางผู้ประกาศข่าวคนดัง พุทธ อภิวรรณ โพสต์ตั้งข้อสงสัยปม เงิน 45 ล้านบาท ถูกโอนเข้าผู้รับเหมา และถูกโอนต่อไปยังคนใกล้ชิดประธานมูลนิธิ โดย บุ๋ม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวระบุว่า

“ความจริงแล้วยอดเงินรวมทั้งหมดคือ 50 ล้านบาท เป็นเงินบริจาคทั้งหมดที่เข้าบัญชีมูลนิธิ ซึ่งก็ได้นำเงินตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ทุ่มให้กับการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิทั้งหมด 4 อาคาร โดยโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปที่ คุณเอ๋ ผู้รับเหมา และตัวอาคารก็เสร็จสิ้นตามจุดประสงค์และครบตามงบประมาณที่วางไว้

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ยืนยันว่าทั้งหมดที่เป็นมูลนิธิทำขึ้นมาเพื่อประชาชน ไม่ได้เป็นของตน หรือของใครโดยส่วนตัวทั้งสิ้น มีเงินเข้ามาเท่าไหร่ทุ่มให้มูลนิธิทั้งหมด

ส่วนเหตุผลที่ คุณเอ๋ โอนเงินไปให้อดีตสามีนั้น ตนไม่รู้เหตุผลใด ๆ รู้แค่เพียงว่า ก๊อต เป็นหนี้คุณเอ๋ ซึ่งคุณเอ๋ผู้รับเหมาเป็นคนบอกยอดหนี้กับตนแค่เพียง 1.2 ล้านบาท เท่านั้น คำถามคือคุณเอ๋โอนให้เขาทำไม เพราะอะไร ความจริงคืออะไรกันแน่ ทั้ง ๆ บอกว่าแค่ 1.2 ล้านบาท

ข้อมูลที่ตนได้รับจากคุณเอ๋ผู้รับเหมาคือ เขาโทรมาหาแล้วบอกว่า พี่ก๊อต ไม่ยอมจ่ายเงิน 1.2 ล้าน คือคุณเอ๋มาทำรับเหมาก่อสร้างจากพี่ก๊อตที่จะมาทำมูลนิธิ แล้วพี่ก๊อตก็หนีหนี้ จากนั้นจู่ ๆ ก็เอาป้ายมูลนิธิไปติดไว้ ซึ่งต้องขอบอกตรงนี้เลยว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ และมูลนิธิไม่เคยมีแพลนที่จะไปก่อตั้งที่จ.ภูเก็ตแต่อย่างใด”

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว-2

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บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว-1

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อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 18:24 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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