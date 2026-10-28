บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง อาคารมูลนิธิองค์กรทำดีทั้งหมด ยืนยันไม่ใช่ของส่วนตัวหรือใคร แต่เป็นของประชาชนทุกคน
ล่าสุด 28 ต.ค. 69 เวลาประมาณ 17.50 น. บุ๋ม ปนัดดา ขึ้นไลฟ์ด่วนเพื่อชี้แจงประเด็นร้อนอันใหม่เกี่ยวกับเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงชั่วโมงทางผู้ประกาศข่าวคนดัง พุทธ อภิวรรณ โพสต์ตั้งข้อสงสัยปม เงิน 45 ล้านบาท ถูกโอนเข้าผู้รับเหมา และถูกโอนต่อไปยังคนใกล้ชิดประธานมูลนิธิ โดย บุ๋ม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวระบุว่า
“ความจริงแล้วยอดเงินรวมทั้งหมดคือ 50 ล้านบาท เป็นเงินบริจาคทั้งหมดที่เข้าบัญชีมูลนิธิ ซึ่งก็ได้นำเงินตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ทุ่มให้กับการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิทั้งหมด 4 อาคาร โดยโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปที่ คุณเอ๋ ผู้รับเหมา และตัวอาคารก็เสร็จสิ้นตามจุดประสงค์และครบตามงบประมาณที่วางไว้
ยืนยันว่าทั้งหมดที่เป็นมูลนิธิทำขึ้นมาเพื่อประชาชน ไม่ได้เป็นของตน หรือของใครโดยส่วนตัวทั้งสิ้น มีเงินเข้ามาเท่าไหร่ทุ่มให้มูลนิธิทั้งหมด
ส่วนเหตุผลที่ คุณเอ๋ โอนเงินไปให้อดีตสามีนั้น ตนไม่รู้เหตุผลใด ๆ รู้แค่เพียงว่า ก๊อต เป็นหนี้คุณเอ๋ ซึ่งคุณเอ๋ผู้รับเหมาเป็นคนบอกยอดหนี้กับตนแค่เพียง 1.2 ล้านบาท เท่านั้น คำถามคือคุณเอ๋โอนให้เขาทำไม เพราะอะไร ความจริงคืออะไรกันแน่ ทั้ง ๆ บอกว่าแค่ 1.2 ล้านบาท
ข้อมูลที่ตนได้รับจากคุณเอ๋ผู้รับเหมาคือ เขาโทรมาหาแล้วบอกว่า พี่ก๊อต ไม่ยอมจ่ายเงิน 1.2 ล้าน คือคุณเอ๋มาทำรับเหมาก่อสร้างจากพี่ก๊อตที่จะมาทำมูลนิธิ แล้วพี่ก๊อตก็หนีหนี้ จากนั้นจู่ ๆ ก็เอาป้ายมูลนิธิไปติดไว้ ซึ่งต้องขอบอกตรงนี้เลยว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ และมูลนิธิไม่เคยมีแพลนที่จะไปก่อตั้งที่จ.ภูเก็ตแต่อย่างใด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต
- ‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้
- พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร
อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี