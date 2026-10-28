‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:39 น.
'สรปุก' รับ "ช็อก-เสียใจ" นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

เกิดอะไรขึ้น ‘สรปุก’ ทิ้งปริศนาลั่น “รู้หลังทุกคน ทั้งช็อกและเสียใจ” ด้านนักข่าวดัง โพสต์ถามปม เงิน 45 ล้านโอนให้ผู้รับเหมา คืออะไร? วอนชี้แจงด่วน

ดูเหมือนว่ากำลังจะมีเรื่องใหม่ให้คนไทยมาใส่ใจกันต่อเนื่องอีกแล้ว เมื่อจู่ ๆ ปุก สรปุก ก็ออกมาโพสต์ข้อความปริศนากลางเฟซบุ๊กว่า “สอรอปอ is shocked ไม่ได้รู้พร้อมทุกคนนะคะ รู้หลังทุกคนอีก บอกได้คำเดียวว่าเสียใจ”

ก่อนที่ในเวลาต่อมาไม่ถึง 1 ชั่วโมง สรปุก ก็ได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ประกาศข่าวดัง พุทธ อภิวรรณ ที่ออกมาโพสต์ระเบิดลูกใหญ่เกี่ยวกับเงินหลักสิบล้าน ระบุว่า “เงินมูลนิธิ รวมตัวเลขจากสลิป 45 ล้าน ! โอนเข้าผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาโอนคืนคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ เรื่องนี้มูลนิธิควรชี้แจงด่วนครับ ความเห็นใจกับความถูกต้อง ควรแยกออกจากความรู้สึกส่วนตัว”

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&apos;สรปุก&apos; รับ _ช็อก-เสียใจ_ นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้-4

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความอัปเดตระบุว่า “บุ๋ม ปนัดดา เตรียมไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องใช้เงินมูลนิธิคืนนี้ ยอมรับเครียดจัด จนไม่อยากอยู่ เหตุไว้ใจคนใกล้ตัว ทำชีวิตพัง”

&apos;สรปุก&apos; รับ ช็อก-เสียใจ นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้-3

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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud, พุทธ อภิวรรณ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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