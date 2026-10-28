พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร
เปิดประวัติครอบครัว ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา เจ้าตัวเป็นอดีตนักกีฬายิงปืน ส่วนพ่อรับราชการทหาร บุ๋มเคยเล่าถึงความเข้าใจเรื่องหน้าที่และการช่วยเหลือสังคม
นอกจากเส้นทางนักกีฬาและชีวิตคู่กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อีกมุมของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ คือพื้นฐานครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทหาร โดยบุ๋มเคยเปิดเผยด้วยตัวเองว่า พ่อของก๊อตเป็นทหาร พร้อมเล่าถึงการสนับสนุนที่เธอได้รับจากครอบครัวในช่วงทำงานช่วยเหลือประชาชน
ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 บุ๋มพูดถึงพ่อของสามีว่า “พ่อคุณสามีเป็นทหาร” ก่อนอธิบายว่า ก๊อตจึงเข้าใจความสำคัญของหน้าที่ทหาร และเข้าใจเวลาที่เธอต้องออกไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
บุ๋มเล่าถึงชีวิตครอบครัวในช่วงนั้นว่า สามียอมอยู่บ้านช่วยดูแลลูกและครอบครัว เพื่อให้เธอออกไปทำงานเพื่อสังคมได้ พร้อมขอบคุณทั้งคนในครอบครัวและประชาชนที่ส่งกำลังใจให้
ลูกชายเดินสายกีฬา ทั้งยิงปืนและเพาะกาย
ส่วนก๊อตมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดภูเก็ต เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย และมีเส้นทางในวงการเพาะกายด้วย ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้หลายคนคุ้นตากับภาพชายรูปร่างกำยำ ก่อนจะรู้จักเขามากขึ้นจากความสัมพันธ์กับบุ๋ม
บุ๋มเคยอธิบายผ่านบทสัมภาษณ์ว่า ความจริงก๊อตเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬายิงปืน เล่นกีฬาหลายชนิด และหันไปฝึกเพาะกายเพื่อพัฒนาร่างกายสำหรับการแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติ เธอเองเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เขาในฐานะนักกีฬา ก่อนจะได้กลับมาพูดคุยกันในเวลาต่อมา
จุดเชื่อมความสัมพันธ์มาจากการสอนยิงปืน
ความสนใจด้านกีฬายังเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ เมื่อ น้องอันดามัน ลูกสาวของบุ๋ม สนใจเรียนยิงปืน ก๊อตจึงได้เข้ามาช่วยสอน ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสพูดคุยและใกล้ชิดกันมากขึ้น ก่อนเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในเดือนมกราคม 2564
สำหรับเรื่องพ่อของก๊อต ข้อมูลที่บุ๋มเคยเปิดเผยจึงเป็นเรื่อง อาชีพทหารและพื้นฐานครอบครัว ผ่านคำบอกเล่าถึงชีวิตคู่ในช่วงที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง
- ประวัติ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา อดีตนักกีฬาทีมชาติ แชมป์โลกเพาะกาย สู่ธุรกิจอสังหาฯ
- ประวัติ แบมบี้ สิรินโสพิศ นางงาม MUT ระนอง 2025 ดีกรี นักร้องเดอะสตาร์