พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:05 น.
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร

เปิดประวัติครอบครัว ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา เจ้าตัวเป็นอดีตนักกีฬายิงปืน ส่วนพ่อรับราชการทหาร บุ๋มเคยเล่าถึงความเข้าใจเรื่องหน้าที่และการช่วยเหลือสังคม

นอกจากเส้นทางนักกีฬาและชีวิตคู่กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อีกมุมของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ คือพื้นฐานครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทหาร โดยบุ๋มเคยเปิดเผยด้วยตัวเองว่า พ่อของก๊อตเป็นทหาร พร้อมเล่าถึงการสนับสนุนที่เธอได้รับจากครอบครัวในช่วงทำงานช่วยเหลือประชาชน

ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 บุ๋มพูดถึงพ่อของสามีว่า “พ่อคุณสามีเป็นทหาร” ก่อนอธิบายว่า ก๊อตจึงเข้าใจความสำคัญของหน้าที่ทหาร และเข้าใจเวลาที่เธอต้องออกไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

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บุ๋มเล่าถึงชีวิตครอบครัวในช่วงนั้นว่า สามียอมอยู่บ้านช่วยดูแลลูกและครอบครัว เพื่อให้เธอออกไปทำงานเพื่อสังคมได้ พร้อมขอบคุณทั้งคนในครอบครัวและประชาชนที่ส่งกำลังใจให้

เปิดประวัติครอบครัว ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา
ก๊อต อธิป

ลูกชายเดินสายกีฬา ทั้งยิงปืนและเพาะกาย

ส่วนก๊อตมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดภูเก็ต เคยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย และมีเส้นทางในวงการเพาะกายด้วย ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้หลายคนคุ้นตากับภาพชายรูปร่างกำยำ ก่อนจะรู้จักเขามากขึ้นจากความสัมพันธ์กับบุ๋ม

บุ๋มเคยอธิบายผ่านบทสัมภาษณ์ว่า ความจริงก๊อตเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬายิงปืน เล่นกีฬาหลายชนิด และหันไปฝึกเพาะกายเพื่อพัฒนาร่างกายสำหรับการแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติ เธอเองเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เขาในฐานะนักกีฬา ก่อนจะได้กลับมาพูดคุยกันในเวลาต่อมา

ประวัติ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา นักกีฬาเพาะกาย
ก๊อต อธิป

จุดเชื่อมความสัมพันธ์มาจากการสอนยิงปืน

ความสนใจด้านกีฬายังเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ เมื่อ น้องอันดามัน ลูกสาวของบุ๋ม สนใจเรียนยิงปืน ก๊อตจึงได้เข้ามาช่วยสอน ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสพูดคุยและใกล้ชิดกันมากขึ้น ก่อนเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะในเดือนมกราคม 2564

สำหรับเรื่องพ่อของก๊อต ข้อมูลที่บุ๋มเคยเปิดเผยจึงเป็นเรื่อง อาชีพทหารและพื้นฐานครอบครัว ผ่านคำบอกเล่าถึงชีวิตคู่ในช่วงที่ผ่านมา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:05 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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