เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:34 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:14 น.
เพจดัง เอาใจช่วย "บุ๋ม ปนัดดา" จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เพจดังเอาใจช่วย จี้ “บุ๋ม ปนัดดา” รีบชี้แจงด่วน ปมร้อนแฉมูลนิธิโอนเงิน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ จ.ภูเก็ต ลั่นอย่าปล่อยเงียบ

จากกรณีที่มูลนิธิองค์กรทำดี ออกมาชี้แจงปมข้อสงสัยเรื่องการใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินบริจาค ระบุเหตุผลว่าเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายช่วยเหลือเคสฉุกเฉิน ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าการใช้บัญชีของมูลนิธิฯ นั้น

ล่าสุด ได้มีประเด็นที่สังคมต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังบางเพจได้ออกมาอ้างข้อมูลว่า มีมูลนิธิชื่อดังแห่งหนึ่งใช้บัญชีส่วนตัวโอนเงินจำนวนสูงถึง 29 ล้านบาท ไปให้ผู้รับเหมาในจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะมีการโอนเงินก้อนดังกล่าวต่อไปยังผู้ชายอีกคนหนึ่ง

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ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นร้อนนี้ว่า “เอาใจช่วยบุ๋มให้ออกมาชี้แจงประเด็นเงิน 29 ล้านบาทที่มูลนิธิโอนไปให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ตให้ชัดเจน เพราะเรื่องนี้หนักหน่วงเอาการ สังคมยังมีข้อสงสัย อย่าปล่อยให้เงียบ จนคนคาใจ เหมือนบางกรณีที่ใจบางยังไม่มีคำชี้แจงสักเรื่อง”

เพจดังให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา
FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:34 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 18:14 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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