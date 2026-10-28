สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:51 น.
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567

“สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง” แจ้งเส้นทางซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 69 แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง และวางแผน-เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง” แจ้งประชาสัมพันธ์การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569

แผนผังเส้นทางและกำหนดการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 จากสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

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แผนผังเส้นทางและกำหนดการซ้อม เผยแพร่โดยสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

ช่วงเช้า เวลา 06.30–12.00 น.

การซ้อมริ้วขบวนที่ 1, 2 และ 3 บริเวณถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง

แนวถนนที่อาจได้รับผลกระทบ

  • ถนนมหาราช
  • ถนนท้ายวัง
  • ถนนสนามไชย
  • ถนนราชดำเนินใน
  • ถนนพระจันทร์
  • ถนนหน้าพระลาน
  • ถนนราชินี
  • ซอยสราญรมย์

ช่วงบ่าย เวลา 15.30–19.30 น.

การซ้อมริ้วขบวนที่ 6 บริเวณถนนราชินี ถนนหน้าพระลาน ถนนกัลยาณไมตรี ถนนอัษฎางค์ และเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

แนวถนนที่อาจได้รับผลกระทบ

  • ถนนราชินี
  • ถนนหน้าพระลาน
  • ถนนกัลยาณไมตรี
  • ถนนอัษฎางค์
  • ถนนราชบพิธ
  • ถนนเฟื่องนคร
  • ถนนบำรุงเมือง
  • ถนนพระสุเมรุ

ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการซ้อมริ้วขบวน และเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการจัดการจราจรเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แนะนำเส้นทางเลี่ยง ได้แก่

  1. ถนนมหาราช
  2. ถนนเชตุพน
  3. ถนนเศรษฐการ
  4. ถนนพระพิพิธ
  5. ถนนพระจันทร์
  6. ถนนตะนาว
  7. ถนนเฟื่องนคร
  8. ถนนตีทอง
  9. ถนนจักรเพชร
  10. ถนนตรีเพชร
  11. ถนนจักรวรรดิ
  12. ถนนกรุงเกษม
  13. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกสะพานมอญ
  14. ถนนพาหุรัด
  15. ถนนบูรพา
  16. ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
  17. ถนนราชดำเนินกลาง (ขาออก)
  18. ถนนหลวง
  19. ถนนหลานหลวง
  20. ถนนนครสวรรค์
  21. ถนนวรจักร
  22. ถนนจักรพรรดิพงษ์
  23. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ขาออก)

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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