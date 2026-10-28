สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69
“สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง” แจ้งเส้นทางซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 69 แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง และวางแผน-เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง” แจ้งประชาสัมพันธ์การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569
แผนผังเส้นทางและกำหนดการซ้อม เผยแพร่โดยสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
ช่วงเช้า เวลา 06.30–12.00 น.
การซ้อมริ้วขบวนที่ 1, 2 และ 3 บริเวณถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง
แนวถนนที่อาจได้รับผลกระทบ
- ถนนมหาราช
- ถนนท้ายวัง
- ถนนสนามไชย
- ถนนราชดำเนินใน
- ถนนพระจันทร์
- ถนนหน้าพระลาน
- ถนนราชินี
- ซอยสราญรมย์
ช่วงบ่าย เวลา 15.30–19.30 น.
การซ้อมริ้วขบวนที่ 6 บริเวณถนนราชินี ถนนหน้าพระลาน ถนนกัลยาณไมตรี ถนนอัษฎางค์ และเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
แนวถนนที่อาจได้รับผลกระทบ
- ถนนราชินี
- ถนนหน้าพระลาน
- ถนนกัลยาณไมตรี
- ถนนอัษฎางค์
- ถนนราชบพิธ
- ถนนเฟื่องนคร
- ถนนบำรุงเมือง
- ถนนพระสุเมรุ
ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการซ้อมริ้วขบวน และเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการจัดการจราจรเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แนะนำเส้นทางเลี่ยง ได้แก่
- ถนนมหาราช
- ถนนเชตุพน
- ถนนเศรษฐการ
- ถนนพระพิพิธ
- ถนนพระจันทร์
- ถนนตะนาว
- ถนนเฟื่องนคร
- ถนนตีทอง
- ถนนจักรเพชร
- ถนนตรีเพชร
- ถนนจักรวรรดิ
- ถนนกรุงเกษม
- ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกสะพานมอญ
- ถนนพาหุรัด
- ถนนบูรพา
- ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
- ถนนราชดำเนินกลาง (ขาออก)
- ถนนหลวง
- ถนนหลานหลวง
- ถนนนครสวรรค์
- ถนนวรจักร
- ถนนจักรพรรดิพงษ์
- ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ขาออก)
ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
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