ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:04 น.
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

ครูบาเอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง จ.ลำปาง น้ำตาคลอแจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ พักผ่อนน้อย-มีไข้ ยืนยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

จากกรณี เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามพร้อมคลิปพระรูปหนึ่ง ทราบภายหลังว่าคือ ครูบาเอ็ม อภิปุณโณ พระลูกวัดของสสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ลำปาง กำลังสนทนาธรรมผ่านไลฟ์สด แต่กลับมีท่าทางอาการที่แปลกตา ซึ่งหลังจากโพสต์คลิปสั้น ๆ ที่เผยให้เห็นปฏิกิริยาดังกล่าวก็สร้างเสียงวิพากย์วิจารณ์ต่อชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด (28 ต.ค. 69) ในช่องยูทูป ธรรมะ Next Gen เผยแพร่คลิป ครูบาเอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ออกมาชี้แจงถึงดราม่าพฤติกรรมแปลกที่เกิดขึ้นระหว่างไลฟ์แสดงธรรมะ ระบุว่า

โฆษณา

“ก่อนหน้านี้ครูบาเอ็มพักผ่อนน้อย และในวันไลฟ์สดมีอาการไข้รุม ๆ อ่อนเพลีย แต่ยังไม่ได้ทานยา แล้วต้องออกมาทำหน้าที่ไลฟ์สดสนทนาธรรม สภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายบางครั้ง ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด สมมุติว่าหากตรวจเจอว่าเป็นโรคอะไรที่ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องไป แต่ขณะนั้นไม่ทราบว่าป่วยหรือไม่ ยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด

ตนเองยอมออกจากกรุงเทพมหานคร สละชีวิตที่กำลังเจริญเติบโต ทิ้งทั้งเพื่อน คนรัก และครอบครัว เพื่อมาบวชอยู่กลางป่าในจังหวัดลำปาง จะมาทำความชั่วเพื่ออะไร หากตนเองจะโง่ถึงขนาดมาทำความชั่วหรือเสพยาในสถานที่แห่งนี้ ก็ขออย่าได้พบเจอแสงสว่างอีกเลยตลอดอนันตกาล

เข้าใจคนที่ออกมาดูถูก และไม่ถือโทษโกรธใด ๆ เพราะตนเองก็เคยมีความคิดในลักษณะนั้นมาก่อน และด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบตบมุกตลกเพื่อไม่อยากให้บรรยากาศซีเรียส เพราะมองว่ากระแสในโซเชียลวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องปกติไป

ส่วนเรื่องเสียงหายใจแรง เกิดจากการฝึก “อานาปนสติ” หรือการเจริญสติผ่านลมหายใจ โดยปกติคนทั่วไปเวลาอารมณ์เสียจะถอนหายใจ แต่สำหรับตนเอง เวลาโดนสิ่งกระทบหรืออารมณ์เข้ามา จะติดนิสัยกลับมารู้ลมแรง ๆ เพื่อดึงสติตัวเอง ซึ่งฝึกจนติดเป็นนิสัย การดึงลมหายใจแรงช่วยให้โฟกัสและรู้สึกถึงลมได้ชัดเจนขึ้น เป็นเทคนิคเฉพาะตนในการฝึกจิต เวลาไลฟ์สดก็ไม่ได้รู้สึกเครียด แต่รู้สึก “ใหม่เสมอต่อสิ่งที่เจอ” ทำทุกช่วงให้ใหม่เสมอโดยไม่มีการวางสคริปต์

โฆษณา

เรื่องเสียงหัวเราะตอนเป็นฆราวาสไม่ได้หัวเราะขนาดนี้ อาจเพราะตอนนั้นเก็บกดความทุกข์มานาน แต่เมื่อมาอยู่วัดได้วางใจลง ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องแกล้งเป็นใคร จึงหัวเราะออกมาจากใจจริง 100% เหมือนการได้ไปอยู่กลางธรรมชาติแล้วตะโกนออกมา หรือเหมือนการนั่งทานข้าวกับเพื่อนสนิทโดยไม่ต้องเฟค

ยอมรับตรง ๆ ว่าภาษาทางกายของตนเองดูลุกลี้ลุกลน จนน่ากลัวจริง ๆ อย่างที่คนพูดกัน และยอมรับว่าเป็นคนพูดตรง พูดอ้อมไม่เป็น ตนเองดูโผงผาง ซื่อตรงเกินไป จนดูเหมือนไม่มีกาลเทศะ ซึ่งน้อมรับที่จะนำคำติชมมาขัดเกลาตนเองให้มีการวางตัวที่ดีขึ้น โดยปกติเวลาอยู่ใกล้พระอาจารย์ ตนเองจะเรียบร้อยมาก”

ประเด็นคลิปสั้นที่ถูกตัดต่อมาลงโซเชียลจนเกิดเป็นดราม่า ครูบาเอ็ม เผยว่า “ตนเองในอดีตก็เคยตัดสินคนอื่นเพียงไม่กี่วินาทีจากมุมมองของตัวเอง คลิปที่เป็นประเด็นในโซเชียล เป็นการตัดเนื้อหาเพียง 5–10 วินาที จากคลิปเต็มที่มีความยาวกว่า 50 นาที เพื่อสนองอารมณ์ผู้รับชมในยุคที่คนความอดทนน้อย ใครที่สงสัยให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกตั้งแต่เริ่มสนทนาธรรม และเปิดใจดูคลิปเต็ม 50 นาทีให้จบ เพื่อดูพัฒนาการและการเติบโตจากประสบการณ์ คนเราใช้เวลาทำความรู้จักตนเองกี่นาที ทำไมคนที่อยู่วัดและอยู่ด้วยกันถึงเข้าใจ

โฆษณา

คนที่เข้ามาศึกษาและได้ประโยชน์ตนเองก็ยินดีและขอบคุณ ส่วนคนที่เข้ามาเพื่อสนองอารมณ์ชั่วคราวแล้วจากไป ก็ถือว่าตนเองได้ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น 1 นาที และไม่คิดเอาเรื่องใคร เพราะจุดประสงค์หลักในการบวชคือการออกมาเพื่อ “รู้จักตัวเอง””

ครูบาเอ็ม หลั่งน้ำตาพร้อมบอกความรู้สึกหลังตกเป็นประเด็นดราม่าว่า “ไม่ได้ร้องไห้เพราะเครียดหรือเสียใจจากดราม่าโซเชียล แต่ตื้นตันใจที่ได้เผชิญกับชีวิตจริง ยิ่งเจออุปสรรคและบททดสอบ ยิ่งตอกย้ำว่าตนเองตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเส้นทางพึ่งพาตนเอง และรู้สึกคุ้มค่ามากกับสิ่งที่เลือก ยืนยันว่าไม่ได้ยกหางตัวเอง แต่ดีใจที่สู้จริง และตื้นตันใจจนล้นออกมา ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ตนเองมั่นใจว่าเลือกทางถูกแล้ว และน้ำตาที่ไหลออกมาคือความดีใจและความตื้นตันใจอย่างแท้จริง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : Youtube ธรรมะ Next Gen

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:04 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

28 วินาที ที่แล้ว
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

24 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

51 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

55 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

55 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ข่าว

สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท ข่าว

บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ชลิตา แต่งตัวฮาโลวีน 2026 จัดเต็มจนลืมภาพนางงามเจ้าของมงกุฎ เอ็มยูที 2016 บันเทิง

อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ รับตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง จะเป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ &quot;มีเสน่ห์-เรียบร้อย&quot; บันเทิง

ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน ข่าว

อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin เศรษฐกิจ

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล ข่าว

องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด บันเทิง

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง บันเทิง

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย ข่าว

ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69