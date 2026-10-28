ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด
ครูบาเอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง จ.ลำปาง น้ำตาคลอแจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ พักผ่อนน้อย-มีไข้ ยืนยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด
จากกรณี เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามพร้อมคลิปพระรูปหนึ่ง ทราบภายหลังว่าคือ ครูบาเอ็ม อภิปุณโณ พระลูกวัดของสสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ลำปาง กำลังสนทนาธรรมผ่านไลฟ์สด แต่กลับมีท่าทางอาการที่แปลกตา ซึ่งหลังจากโพสต์คลิปสั้น ๆ ที่เผยให้เห็นปฏิกิริยาดังกล่าวก็สร้างเสียงวิพากย์วิจารณ์ต่อชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด (28 ต.ค. 69) ในช่องยูทูป ธรรมะ Next Gen เผยแพร่คลิป ครูบาเอ็ม สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ออกมาชี้แจงถึงดราม่าพฤติกรรมแปลกที่เกิดขึ้นระหว่างไลฟ์แสดงธรรมะ ระบุว่า
“ก่อนหน้านี้ครูบาเอ็มพักผ่อนน้อย และในวันไลฟ์สดมีอาการไข้รุม ๆ อ่อนเพลีย แต่ยังไม่ได้ทานยา แล้วต้องออกมาทำหน้าที่ไลฟ์สดสนทนาธรรม สภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายบางครั้ง ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด สมมุติว่าหากตรวจเจอว่าเป็นโรคอะไรที่ต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องไป แต่ขณะนั้นไม่ทราบว่าป่วยหรือไม่ ยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
ตนเองยอมออกจากกรุงเทพมหานคร สละชีวิตที่กำลังเจริญเติบโต ทิ้งทั้งเพื่อน คนรัก และครอบครัว เพื่อมาบวชอยู่กลางป่าในจังหวัดลำปาง จะมาทำความชั่วเพื่ออะไร หากตนเองจะโง่ถึงขนาดมาทำความชั่วหรือเสพยาในสถานที่แห่งนี้ ก็ขออย่าได้พบเจอแสงสว่างอีกเลยตลอดอนันตกาล
เข้าใจคนที่ออกมาดูถูก และไม่ถือโทษโกรธใด ๆ เพราะตนเองก็เคยมีความคิดในลักษณะนั้นมาก่อน และด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบตบมุกตลกเพื่อไม่อยากให้บรรยากาศซีเรียส เพราะมองว่ากระแสในโซเชียลวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องปกติไป
ส่วนเรื่องเสียงหายใจแรง เกิดจากการฝึก “อานาปนสติ” หรือการเจริญสติผ่านลมหายใจ โดยปกติคนทั่วไปเวลาอารมณ์เสียจะถอนหายใจ แต่สำหรับตนเอง เวลาโดนสิ่งกระทบหรืออารมณ์เข้ามา จะติดนิสัยกลับมารู้ลมแรง ๆ เพื่อดึงสติตัวเอง ซึ่งฝึกจนติดเป็นนิสัย การดึงลมหายใจแรงช่วยให้โฟกัสและรู้สึกถึงลมได้ชัดเจนขึ้น เป็นเทคนิคเฉพาะตนในการฝึกจิต เวลาไลฟ์สดก็ไม่ได้รู้สึกเครียด แต่รู้สึก “ใหม่เสมอต่อสิ่งที่เจอ” ทำทุกช่วงให้ใหม่เสมอโดยไม่มีการวางสคริปต์
เรื่องเสียงหัวเราะตอนเป็นฆราวาสไม่ได้หัวเราะขนาดนี้ อาจเพราะตอนนั้นเก็บกดความทุกข์มานาน แต่เมื่อมาอยู่วัดได้วางใจลง ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องแกล้งเป็นใคร จึงหัวเราะออกมาจากใจจริง 100% เหมือนการได้ไปอยู่กลางธรรมชาติแล้วตะโกนออกมา หรือเหมือนการนั่งทานข้าวกับเพื่อนสนิทโดยไม่ต้องเฟค
ยอมรับตรง ๆ ว่าภาษาทางกายของตนเองดูลุกลี้ลุกลน จนน่ากลัวจริง ๆ อย่างที่คนพูดกัน และยอมรับว่าเป็นคนพูดตรง พูดอ้อมไม่เป็น ตนเองดูโผงผาง ซื่อตรงเกินไป จนดูเหมือนไม่มีกาลเทศะ ซึ่งน้อมรับที่จะนำคำติชมมาขัดเกลาตนเองให้มีการวางตัวที่ดีขึ้น โดยปกติเวลาอยู่ใกล้พระอาจารย์ ตนเองจะเรียบร้อยมาก”
ประเด็นคลิปสั้นที่ถูกตัดต่อมาลงโซเชียลจนเกิดเป็นดราม่า ครูบาเอ็ม เผยว่า “ตนเองในอดีตก็เคยตัดสินคนอื่นเพียงไม่กี่วินาทีจากมุมมองของตัวเอง คลิปที่เป็นประเด็นในโซเชียล เป็นการตัดเนื้อหาเพียง 5–10 วินาที จากคลิปเต็มที่มีความยาวกว่า 50 นาที เพื่อสนองอารมณ์ผู้รับชมในยุคที่คนความอดทนน้อย ใครที่สงสัยให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกตั้งแต่เริ่มสนทนาธรรม และเปิดใจดูคลิปเต็ม 50 นาทีให้จบ เพื่อดูพัฒนาการและการเติบโตจากประสบการณ์ คนเราใช้เวลาทำความรู้จักตนเองกี่นาที ทำไมคนที่อยู่วัดและอยู่ด้วยกันถึงเข้าใจ
คนที่เข้ามาศึกษาและได้ประโยชน์ตนเองก็ยินดีและขอบคุณ ส่วนคนที่เข้ามาเพื่อสนองอารมณ์ชั่วคราวแล้วจากไป ก็ถือว่าตนเองได้ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น 1 นาที และไม่คิดเอาเรื่องใคร เพราะจุดประสงค์หลักในการบวชคือการออกมาเพื่อ “รู้จักตัวเอง””
ครูบาเอ็ม หลั่งน้ำตาพร้อมบอกความรู้สึกหลังตกเป็นประเด็นดราม่าว่า “ไม่ได้ร้องไห้เพราะเครียดหรือเสียใจจากดราม่าโซเชียล แต่ตื้นตันใจที่ได้เผชิญกับชีวิตจริง ยิ่งเจออุปสรรคและบททดสอบ ยิ่งตอกย้ำว่าตนเองตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเส้นทางพึ่งพาตนเอง และรู้สึกคุ้มค่ามากกับสิ่งที่เลือก ยืนยันว่าไม่ได้ยกหางตัวเอง แต่ดีใจที่สู้จริง และตื้นตันใจจนล้นออกมา ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ตนเองมั่นใจว่าเลือกทางถูกแล้ว และน้ำตาที่ไหลออกมาคือความดีใจและความตื้นตันใจอย่างแท้จริง”
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อ้างอิงจาก : Youtube ธรรมะ Next Gen