ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง
ไอซ์ รักชนก ย้อนนายกฯ หลังแนะให้ถามข้อสงสัยในสภาแทนการแชร์ข่าวบนโซเชียล ลั่นตั้งแต่เปิดสภาชุดที่ 27 ยังไม่เคยเห็นมาตอบกระทู้
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาตอบโต้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หลังถูกตำหนิเรื่องแชร์ภาพสลิปโอนเงิน 7 ล้านบาท โดยย้อนถามว่าเหตุใดนายกรัฐมนตรีจึงแนะนำให้ใช้ช่องทางตรวจสอบในสภา ทั้งที่นับตั้งแต่เปิดสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 ยังไม่เคยเดินทางมาตอบกระทู้ถามเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตามที่เธอกล่าวอ้าง
ชนวนการโต้เถียงเกิดจากคำให้สัมภาษณ์ของอนุทินในวันเดียวกัน หลังผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรักชนกแชร์โพสต์จากเพจ Godd Dam ซึ่งเผยแพร่ภาพสลิปอ้างว่ามีการโอนเงิน 7 ล้านบาทเข้าบัญชีนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าเป็นค่าน้ำชา
อนุทินกล่าวว่า หากรักชนกต้องการตรวจสอบข้อสงสัย สามารถตั้งคำถามในสภาผู้แทนราษฎรหรือทำหนังสือสอบถามได้ ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพสลิปให้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรีมองว่าการแชร์ข้อมูลลักษณะนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ แต่เป็นการทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเขารับเงิน 7 ล้านบาท พร้อมระบุว่าเข้าข่ายให้ร้ายและประจานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกฎหมายรองรับการดำเนินคดี
คำตอบของอนุทินทำให้รักชนกออกมาสวนกลับ โดยตั้งคำถามถึงการเข้าตอบกระทู้ของนายกรัฐมนตรีในสภาชุดปัจจุบัน พร้อมวิจารณ์ในทำนองว่า หากแนะนำให้ผู้อื่นใช้ช่องทางรัฐสภา ก็ควรให้ความสำคัญกับการเข้ามาตอบคำถามในสภาด้วย
ก่อนหน้านี้ รักชนกเป็นหนึ่งในผู้ที่แชร์ภาพสลิปจากเพจ Godd Dam พร้อมข้อความว่า “อยู่ๆ ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ” ก่อนที่ธนาคารกสิกรไทยจะออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมว่า ไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินตามภาพในระบบธนาคาร
ภายหลังรักชนกแชร์ข้อมูลการตรวจสอบของธนาคาร พร้อมชี้แจงว่าการแชร์โพสต์ครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าเธอยืนยันความถูกต้องของสลิป แต่ต้องการให้รัฐบาลออกมาตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
เธอยอมรับด้วยว่า ประชาชนมีสิทธิวิจารณ์การกระทำของตนในฐานะผู้แทนราษฎร แต่ไม่เห็นด้วยกับการนำเรื่องนี้ไปร้องตรวจสอบจริยธรรมเพียงฝ่ายเดียว โดยตั้งคำถามว่าควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักการเมืองทุกคน
ขณะที่ ศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าการแชร์ข้อมูลของรักชนกเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
ส่วนอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า การจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับรักชนกเป็นสิทธิส่วนตัว พร้อมกล่าวว่า “เดี๋ยวก็รู้เอง”
สำหรับข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยตอบกระทู้ในสภาชุดที่ 27 ยังไม่มีข้อมูลสรุปอย่างเป็นทางการมายืนยันครบถ้วน แต่ก่อนหน้านี้ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เคยวิจารณ์เรื่องที่อนุทินและรัฐมนตรีในรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าตอบคำถามในสภาเช่นกัน
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