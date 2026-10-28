บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:29 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:30 น.
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

ตำรวจสอบสวนกลางร่วม อย. ยึดสินค้าผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท พบเปิดร้านออนไลน์ 36 ร้าน ขายมาส์กหน้าแผ่นละ 1 ถึง 3 บาท

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บุกตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบเครื่องสำอางไม่มีเลขจดแจ้งและเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาต รวม 13 ยี่ห้อ จำนวน 449,210 ชิ้น มูลค่า 7,084,200 บาท ก่อนแถลงผลการตรวจยึดในวันที่ 27 ตุลาคม

การตรวจค้นเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่พบร้านค้าออนไลน์หลายแห่งจำหน่ายเครื่องสำอางราคาถูกผิดปกติ บางผลิตภัณฑ์โฆษณาว่าช่วยลดริ้วรอยและรอยดำใต้ตาได้ภายในไม่กี่วัน แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าไม่มีเลขจดแจ้งและแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง จึงสืบหาคลังสินค้าจนพบโกดังในเขตบางแค

โฆษณา

ภายในโกดังพบเครื่องสำอาง 12 ยี่ห้อ จำนวน 429,210 ชิ้น ได้แก่ แผ่นมาส์กหน้า SADOER, ผลิตภัณฑ์บำรุงผม PINKYPINKY, ครีมบำรุงใต้ตา EELHOE, HANBOLI และ Hoygi รวมถึงครีมกันแดด HIH และ TWG

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย LUOFMISS, มาส์กโคลน COSROS, โฟมล้างหน้า West Month, สครับอโวคาโด RongYao และแชมพู Hoegoa พร้อมแผ่นแปะสิว JAYSUING อีก 20,000 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียด

ระหว่างตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบ นายคเชน อายุ 25 ปี ผู้ดูแลโกดัง ให้การว่าตนทำหน้าที่ตอบแชตลูกค้าและแพ็กพัสดุส่งตามคำสั่งซื้อ โดยมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 36 ร้าน

นายคเชนอ้างว่า สินค้าทั้งหมดเป็นของหญิงชาวจีนชื่อ น.ส.หง ซึ่งสั่งซื้อและนำเข้าจากประเทศจีน ก่อนนำมาเก็บไว้ที่โกดังเพื่อกระจายส่งให้ลูกค้าในประเทศไทย

สำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุดกลุ่มหนึ่งคือแผ่นมาส์กหน้า SADOER ซึ่งจำหน่ายในราคาเพียง แผ่นละ 1 ถึง 3 บาท มียอดขายประมาณวันละ 600 ถึง 700 ชิ้น โดยผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าธุรกิจดำเนินกิจการมานานกว่า 4 ปีแล้ว

เบื้องต้น ตำรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และประสาน อย. ส่งตัวอย่างไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารเคมีต้องห้ามและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

โฆษณา

ขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจยืนยันว่าสินค้าที่พบมีสารอันตรายหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่พบความผิดเกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอาง การแสดงฉลากภาษาไทย และการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว

หากผลตรวจพบสารต้องห้ามหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมาย

อย. เตือนประชาชนให้ระวังเครื่องสำอางราคาถูกผิดปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือฉลากภาษาไทย เพราะอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนและทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง หรือผิวหนังอักเสบได้

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขจดแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สายด่วน ปคบ. 1135

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : ไทยรัฐ, FDA

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:29 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจงยอดเงินบริจาค 50 ล้าน ทุ่มงบซ่อม-สร้าง มูลนิธิทั้งหมด ไม่ใช่ของส่วนตัว

8 วินาที ที่แล้ว
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

24 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

51 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

54 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

55 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร บันเทิง

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด ข่าว

ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567 ข่าว

สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ รับตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง จะเป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ &quot;มีเสน่ห์-เรียบร้อย&quot; บันเทิง

ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน ข่าว

อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin เศรษฐกิจ

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล ข่าว

องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด บันเทิง

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง บันเทิง

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย ข่าว

ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา