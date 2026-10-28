บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท
ตำรวจสอบสวนกลางร่วม อย. ยึดสินค้าผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท พบเปิดร้านออนไลน์ 36 ร้าน ขายมาส์กหน้าแผ่นละ 1 ถึง 3 บาท
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บุกตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบเครื่องสำอางไม่มีเลขจดแจ้งและเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาต รวม 13 ยี่ห้อ จำนวน 449,210 ชิ้น มูลค่า 7,084,200 บาท ก่อนแถลงผลการตรวจยึดในวันที่ 27 ตุลาคม
การตรวจค้นเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่พบร้านค้าออนไลน์หลายแห่งจำหน่ายเครื่องสำอางราคาถูกผิดปกติ บางผลิตภัณฑ์โฆษณาว่าช่วยลดริ้วรอยและรอยดำใต้ตาได้ภายในไม่กี่วัน แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าไม่มีเลขจดแจ้งและแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง จึงสืบหาคลังสินค้าจนพบโกดังในเขตบางแค
ภายในโกดังพบเครื่องสำอาง 12 ยี่ห้อ จำนวน 429,210 ชิ้น ได้แก่ แผ่นมาส์กหน้า SADOER, ผลิตภัณฑ์บำรุงผม PINKYPINKY, ครีมบำรุงใต้ตา EELHOE, HANBOLI และ Hoygi รวมถึงครีมกันแดด HIH และ TWG
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย LUOFMISS, มาส์กโคลน COSROS, โฟมล้างหน้า West Month, สครับอโวคาโด RongYao และแชมพู Hoegoa พร้อมแผ่นแปะสิว JAYSUING อีก 20,000 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียด
ระหว่างตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบ นายคเชน อายุ 25 ปี ผู้ดูแลโกดัง ให้การว่าตนทำหน้าที่ตอบแชตลูกค้าและแพ็กพัสดุส่งตามคำสั่งซื้อ โดยมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 36 ร้าน
นายคเชนอ้างว่า สินค้าทั้งหมดเป็นของหญิงชาวจีนชื่อ น.ส.หง ซึ่งสั่งซื้อและนำเข้าจากประเทศจีน ก่อนนำมาเก็บไว้ที่โกดังเพื่อกระจายส่งให้ลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุดกลุ่มหนึ่งคือแผ่นมาส์กหน้า SADOER ซึ่งจำหน่ายในราคาเพียง แผ่นละ 1 ถึง 3 บาท มียอดขายประมาณวันละ 600 ถึง 700 ชิ้น โดยผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าธุรกิจดำเนินกิจการมานานกว่า 4 ปีแล้ว
เบื้องต้น ตำรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และประสาน อย. ส่งตัวอย่างไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารเคมีต้องห้ามและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
ขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจยืนยันว่าสินค้าที่พบมีสารอันตรายหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่พบความผิดเกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอาง การแสดงฉลากภาษาไทย และการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว
หากผลตรวจพบสารต้องห้ามหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมาย
อย. เตือนประชาชนให้ระวังเครื่องสำอางราคาถูกผิดปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือฉลากภาษาไทย เพราะอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนและทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นแดง หรือผิวหนังอักเสบได้
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขจดแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สายด่วน ปคบ. 1135
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