สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:41 น.
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้

สนามบินดอนเมือง แจ้งเปลี่ยนกฎใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนการใช้เครื่องตรวจโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 2569

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Don Mueang International Airport-DMK ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจค้นกระเป๋าผู้โดยสารใหม่จากการใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ เป็นการตรวจค้นด้วยมือ โดยระบุว่า

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารให้เทียบเท่าหลักสากล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมืองเตรียมปรับรูปแบบการตรวจค้นผู้โดยสารใหม่โดยยกเลิกการใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือและเปลี่ยนเป็นการตรวจค้นด้วยมือ

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หลังจากที่ผู้โดยสารผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Body Scanner) เพื่อให้การตรวจค้นมีความละเอียดและทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การบินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามข้อกำหนดใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 113 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และเป็นไปตามข้อแนะนำขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ประชาสัมพันธ์ สนามบินดอนเมือง
FB/ Don Mueang International Airport-DMK

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้ขั้นตอนการตรวจค้นใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอาจสร้างความไม่สะดวกในบางช่วงเวลาให้กับผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมืองขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนคำนึงถึงความเหมาะสมและเคารพสิทธิของผู้โดยสาร โดยสิ่งที่ผู้โดยสารสามารถปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการตรวจค้นได้มีดังนี้

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  1. ปลดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมนำเข้าเครื่องสแกนสัมภาระขณะต่อแถวรอรับการตรวจค้น
  2. แจ้งข้อจำกัดทั้งร่างกาย เช่น หากมีอาการบาดเจ็บ ฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในร่างกาย หรือกำลังตั้งครรภ์
  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และอย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน

ท่าดอนเมืองขอขอบพระคุณทุกความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้โดยสารทุกท่าน เพราะความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งที่เราใส่ใจให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อให้ทุกท่านถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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