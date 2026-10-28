สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69
สนามบินดอนเมือง แจ้งเปลี่ยนกฎใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนการใช้เครื่องตรวจโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 2569
ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Don Mueang International Airport-DMK ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจค้นกระเป๋าผู้โดยสารใหม่จากการใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ เป็นการตรวจค้นด้วยมือ โดยระบุว่า
เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารให้เทียบเท่าหลักสากล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมืองเตรียมปรับรูปแบบการตรวจค้นผู้โดยสารใหม่โดยยกเลิกการใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือและเปลี่ยนเป็นการตรวจค้นด้วยมือ
หลังจากที่ผู้โดยสารผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Body Scanner) เพื่อให้การตรวจค้นมีความละเอียดและทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การบินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามข้อกำหนดใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 113 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และเป็นไปตามข้อแนะนำขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้ขั้นตอนการตรวจค้นใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอาจสร้างความไม่สะดวกในบางช่วงเวลาให้กับผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมืองขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนคำนึงถึงความเหมาะสมและเคารพสิทธิของผู้โดยสาร โดยสิ่งที่ผู้โดยสารสามารถปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการตรวจค้นได้มีดังนี้
- ปลดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมนำเข้าเครื่องสแกนสัมภาระขณะต่อแถวรอรับการตรวจค้น
- แจ้งข้อจำกัดทั้งร่างกาย เช่น หากมีอาการบาดเจ็บ ฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในร่างกาย หรือกำลังตั้งครรภ์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และอย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน
ท่าดอนเมืองขอขอบพระคุณทุกความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้โดยสารทุกท่าน เพราะความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งที่เราใส่ใจให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อให้ทุกท่านถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
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