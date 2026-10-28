อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026
อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026 ชาวเน็ตลืมสิ้นภาพจำเจ้าของมงกุฎ MUT2016
เปิดตัวก่อนใครในวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียว สำหรับ น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ที่ออกมาโพสต์ภาพพร้อมคลิปเบื้องหลังการแปลงโฉมเป็นปีศาจต้อนรับเทศกาลสุดหลอน อย่าง ฮาโลวีน (Halloween) ประจำปี 2026
ต้องบอกเลยว่าในวันฮาโลวีนแต่ละปีที่ผ่าน ๆ มา น้ำตาล ชลิตา ไม่เคยทำให้เหล่าแฟนคลับต้องผิดหวังเลยสักครั้ง และสำหรับเทศกาลฮาโลวีน 2026 น้ำตาล จัดหนักจัดเต็มมากเสียจนรูปที่ขึ้นฟีตในอินสตาแกรมไม่มีใครจำได้ว่าเป็นเธอ เรียกได้ว่าลืมสิ้นภาพนางงามมงฯ ใหญ่
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อ้างอิงจาก : IG namtanlitaa
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