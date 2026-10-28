พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน
ไม่ใช่แค่ 30 ล้าน! พุทธ อภิวรรณ จี้ ชี้แจงด่วน สลิปเงิน 45 ล้าน โอนให้ผู้รับเหมา ก่อนโอนคืนเข้าบัญชีคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ
คืบหน้ามหากาพย์มูลนิธิ กรณี เพจเฟซบุ๊ก ออยศรีและผองเผือก ออกมาเปิดหน้า มูลนิธิดัง โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเหมารายหนึ่ง แล้วให้โอนกลับไปเข้าบัญชีส่วนตัวของสามีเจ้าของมูลนิธิ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 30 ล้านบาท
ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า “เงินมูลนิธิ รวมตัวเลขจากสลิป 45 ล้าน ! โอนเข้าผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาโอนคืนคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ เรื่องนี้มูลนิธิควรชี้แจงด่วนครับ”
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จากนั้นยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ความเห็นใจกับความถูกต้อง ควรแยกออกจากความรู้สึกส่วนตัว”
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