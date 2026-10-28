พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:16 น.
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

ไม่ใช่แค่ 30 ล้าน! พุทธ อภิวรรณ จี้ ชี้แจงด่วน สลิปเงิน 45 ล้าน โอนให้ผู้รับเหมา ก่อนโอนคืนเข้าบัญชีคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ

คืบหน้ามหากาพย์มูลนิธิ กรณี เพจเฟซบุ๊ก ออยศรีและผองเผือก ออกมาเปิดหน้า มูลนิธิดัง โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเหมารายหนึ่ง แล้วให้โอนกลับไปเข้าบัญชีส่วนตัวของสามีเจ้าของมูลนิธิ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 30 ล้านบาท

ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า “เงินมูลนิธิ รวมตัวเลขจากสลิป 45 ล้าน ! โอนเข้าผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาโอนคืนคนใกล้ตัวประธานมูลนิธิ เรื่องนี้มูลนิธิควรชี้แจงด่วนครับ”

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จากนั้นยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ความเห็นใจกับความถูกต้อง ควรแยกออกจากความรู้สึกส่วนตัว”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 17:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 17:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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