ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:31 น.
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว
ภาพจาก/ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

คนขับรถชนสุนัขจนติดอยู่หน้ากระจังรถ ก่อนขับต่อไปโดยไม่รู้ว่าหมายังติดอยู่ ชาวบ้านเห็นจึงเรียกให้จอด แต่เจ้าตัวขอให้ช่วยนำสุนัขออกให้ เพราะเป็นมุสลิมและไม่กล้าสัมผัส สุดท้ายชาวบ้านช่วยพาไปหาสัตวแพทย์และออกค่ารักษาเอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โดยระบุว่า หลังเกิดเหตุคนขับเข้าใจว่าสุนัขถูกชนกระเด็นไปอยู่ข้างทางแล้ว จึงขับรถต่อโดยไม่ทราบว่าสุนัขติดอยู่บริเวณกระจังหน้ารถและถูกพาไปด้วยเป็นระยะทางไกล

ต่อมาชาวบ้านพบสุนัขติดอยู่หน้ารถ จึงเรียกให้คนขับหยุดรถเพื่อช่วยเหลือ แต่เมื่อเห็นสุนัข คนขับกลับขอให้ชาวบ้านช่วยนำออกมาแทน พร้อมอธิบายว่าตนเองเป็นมุสลิมและไม่กล้าจับสุนัข

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ชาวบ้านจึงช่วยกันนำสุนัขออกจากกระจังหน้ารถ ก่อนมีผู้เสนอตัวพาไปพบสัตวแพทย์และนำกลับไปส่งบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดเป็นเงินที่ชาวบ้านช่วยกันรับผิดชอบ

คนขับรถชนสุนัขจนติดอยู่หน้ากระจังรถ
ภาพจาก/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนขับ หลายคนตั้งคำถามว่า แม้ไม่กล้าสัมผัสสุนัขด้วยเหตุผลทางศาสนา แต่เหตุใดจึงไม่หาวิธีช่วยเหลือหรือรับผิดชอบค่ารักษา ขณะที่บางส่วนเข้าใจความกังวลเรื่องการสัมผัสสุนัขตามความเชื่อส่วนบุคคล

ประเด็นนี้ยังนำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากมุสลิมบางส่วนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขด้วยเหตุผลเรื่องความสะอาดตามหลักศาสนา

คนขับรถชนสุนัขจนติดอยู่หน้ากระจังรถ ก่อนขับต่อไปโดยไม่รู้ว่าหมายังติดอยู่
ภาพจาก/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามห้ามช่วยเหลือสุนัข โดยสำนักงานมุฟตีแห่งสภาศาสนาอิสลามสิงคโปร์อธิบายว่า นักวิชาการศาสนามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการสัมผัสสุนัข และการสัมผัสหรืออุ้มสุนัขไม่ได้เป็นบาปในตัวเอง อีกทั้งศาสนาอิสลามยังให้ความสำคัญกับการเมตตาต่อสัตว์ด้วย

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อ้างอิง : เฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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