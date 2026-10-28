ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา
คนขับรถชนสุนัขจนติดอยู่หน้ากระจังรถ ก่อนขับต่อไปโดยไม่รู้ว่าหมายังติดอยู่ ชาวบ้านเห็นจึงเรียกให้จอด แต่เจ้าตัวขอให้ช่วยนำสุนัขออกให้ เพราะเป็นมุสลิมและไม่กล้าสัมผัส สุดท้ายชาวบ้านช่วยพาไปหาสัตวแพทย์และออกค่ารักษาเอง
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โดยระบุว่า หลังเกิดเหตุคนขับเข้าใจว่าสุนัขถูกชนกระเด็นไปอยู่ข้างทางแล้ว จึงขับรถต่อโดยไม่ทราบว่าสุนัขติดอยู่บริเวณกระจังหน้ารถและถูกพาไปด้วยเป็นระยะทางไกล
ต่อมาชาวบ้านพบสุนัขติดอยู่หน้ารถ จึงเรียกให้คนขับหยุดรถเพื่อช่วยเหลือ แต่เมื่อเห็นสุนัข คนขับกลับขอให้ชาวบ้านช่วยนำออกมาแทน พร้อมอธิบายว่าตนเองเป็นมุสลิมและไม่กล้าจับสุนัข
ชาวบ้านจึงช่วยกันนำสุนัขออกจากกระจังหน้ารถ ก่อนมีผู้เสนอตัวพาไปพบสัตวแพทย์และนำกลับไปส่งบ้าน โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดเป็นเงินที่ชาวบ้านช่วยกันรับผิดชอบ
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนขับ หลายคนตั้งคำถามว่า แม้ไม่กล้าสัมผัสสุนัขด้วยเหตุผลทางศาสนา แต่เหตุใดจึงไม่หาวิธีช่วยเหลือหรือรับผิดชอบค่ารักษา ขณะที่บางส่วนเข้าใจความกังวลเรื่องการสัมผัสสุนัขตามความเชื่อส่วนบุคคล
ประเด็นนี้ยังนำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม เนื่องจากมุสลิมบางส่วนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขด้วยเหตุผลเรื่องความสะอาดตามหลักศาสนา
อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามห้ามช่วยเหลือสุนัข โดยสำนักงานมุฟตีแห่งสภาศาสนาอิสลามสิงคโปร์อธิบายว่า นักวิชาการศาสนามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการสัมผัสสุนัข และการสัมผัสหรืออุ้มสุนัขไม่ได้เป็นบาปในตัวเอง อีกทั้งศาสนาอิสลามยังให้ความสำคัญกับการเมตตาต่อสัตว์ด้วย
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อ้างอิง : เฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ