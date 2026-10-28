ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:37 น.
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin

เปิดคำวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา บิตคอยน์มีมูลค่า ซื้อขายแลกเป็นเงินสดและถือครองได้ ผู้เสียหายแลกเงิน 50,000 ดอลลาร์เป็นบิตคอยน์แล้วโอนให้คนร้าย จึงครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ชัดเจนแล้วว่า บิตคอยน์ที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น “ทรัพย์” ในคดีอาญาได้หรือไม่? ศาลฎีกาวินิจฉัยประเด็นนี้ในคดีที่ผู้เสียหายนำเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,878,000 บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะเกิดเหตุ ไปแลกเป็นบิตคอยน์ ก่อนโอนให้กลุ่มคนร้าย โดยเห็นว่าสิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียไปมีราคาและสามารถถือเอาได้ จึงครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

อ้างอิงจากสาระสำคัญของ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4929/2569 ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย โจทก์ กับนาย อ. จำเลย

โฆษณา

ประเด็นสำคัญของคดีอยู่ที่ ผู้เสียหายใช้เงินแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์เพื่อโอนให้กลุ่มคนร้าย สิ่งที่เสียไปจึงอยู่ในรูปคริปโทเคอร์เรนซีบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ศาลพิจารณาว่า ตามการใช้งานทั่วไป บิตคอยน์เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าตามตลาด สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีผู้ซื้อรองรับ และบุคคลทั่วไปสามารถถือครองได้

เมื่อผู้เสียหายนำเงินประมาณ 1.878 ล้านบาทไปแลกเป็นบิตคอยน์แล้วโอนออกไป บิตคอยน์ดังกล่าวจึงมีราคาและสามารถถือเอาได้ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่าเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนในขณะนั้น

ศาลจึงวินิจฉัยว่า สิ่งที่ถูกโอนไปเป็นทรัพย์ และครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว

เหตุใดอยู่ในระบบดิจิทัลจึงนับเป็นทรัพย์?

เอกสารสรุปคำพิพากษาอธิบายถึงนิยามคริปโทเคอร์เรนซีตาม พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ว่าเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สิทธิ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในคดีนี้ ศาลเห็นว่าคริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้เสียหายต้องเสียไปมีรูปร่างอยู่บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ มีราคา และสามารถถือเอาได้ จึงไม่อาจถือว่าเป็นสิ่งปราศจากมูลค่าหรือไม่มีรูปร่างใด ๆ

โฆษณา

กล่าวให้เข้าใจง่ายคือ การเปลี่ยนจากเงินมาเป็นบิตคอยน์ ไม่ได้ทำให้มูลค่าที่ผู้เสียหายเสียไปหายไปด้วย ศาลจึงนำลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวมาพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบเรื่องทรัพย์ในคดีนี้

สถานะ “ทรัพย์” แยกจากการเป็นเงินชำระหนี้ตามกฎหมาย

คำพิพากษายังกล่าวถึงหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งระบุว่าเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่มีมูลค่าซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาด และส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไร

ข้อพิจารณาของศาลจึงอยู่ที่ คริปโทเคอร์เรนซีมีราคาและถือเอาได้หรือไม่ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการมีสถานะเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

สำหรับคำพิพากษานี้ เอกสารสรุปอ้างถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง มาตรา 340 วรรคหนึ่ง และมาตรา 340 ตรี

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

17 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

44 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

48 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

48 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร บันเทิง

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด ข่าว

ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567 ข่าว

สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ข่าว

สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท ข่าว

บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ชลิตา แต่งตัวฮาโลวีน 2026 จัดเต็มจนลืมภาพนางงามเจ้าของมงกุฎ เอ็มยูที 2016 บันเทิง

อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ รับตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง จะเป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ &quot;มีเสน่ห์-เรียบร้อย&quot; บันเทิง

ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด บันเทิง

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง บันเทิง

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย ข่าว

ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย