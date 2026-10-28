อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:26 น.
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

อินฟลูฯ สาวตัดพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลยสักคน ถามเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นอะไรกัน ชาวเน็ตคาดสาเหตุอาจเป็นแบบนี้

กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในโซเชียล เมื่อ “เจย์” อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ โพสต์คลิปตัดพ้อหลังเกิดอุบัติเหตุขณะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “ล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยสักคน งงมาก โหไรอ่ะ คนไทย นอยยยย”

อินฟลูเอนเซอร์สาวเล่าเหตุการณ์ว่า ขณะกำลังวิ่ง จู่ ๆ มีจิ้งเหลนวิ่งตัดหน้า ทำให้สะดุดล้มหน้าคว่ำจนเกิดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าและฝ่ามือ ซึ่งทำให้รู้สึกเจ็บมาก เมื่อหันมองรอบข้างกลับไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แม้แต่คนที่เห็นเหตุการณ์ตอนล้มลงไปต่อหน้าต่อตาก็ตาม

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พร้อมกันนี้ ได้ตั้งคำถามว่า “ไม่เข้าใจ คนไทยเดี๋ยวนี้เป็นอะไร คิดว่าฉันล้มคอนเทนต์เหรอก็เลยไม่มีใครมาช่วย หรือคิดว่าฉันหน้าเหมือนใครหรือเปล่า ไม่ใช่คนในดราม่านะคะ”

อินฟลูฯ สาว เล่าเหตุการณ์ขณะล้มกลางสวน แต่ไม่มีคนช่วย
FB/ Jaylato Jaychou

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจ ขณะเดียวกันมีหลายคนมองว่า สาเหตุที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยโดยเฉพาะผู้ชาย อาจเป็นเพราะความหวาดระแวง กลัวถูกมองว่าฉวยโอกาสแตะเนื้อต้องตัว หรือเสี่ยงถูกกล่าวหาว่าลวนลาม

นอกจากนี้ ชาวเน็ตอีกส่วนยังแนะนำว่า หากต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ ควรส่งเสียงตะโกนเรียก เพื่อให้คนรอบข้างรับรู้สถานการณ์ได้ทันที

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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