หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:20 น.
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน

อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน หลังอันดามัน ลูกสาวบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์เรียกร้องให้ก๊อตรับผิดชอบค่าเทอมลูกแท้ ๆ ยืนยันแม่ของเด็กเป็นผู้ส่งเสีย พร้อมอ้างมีหลักฐานการโอนเงินค่าเทอมและค่าคอนโด วอนอย่าดึงเด็กมาเกี่ยวกับปัญหาผู้ใหญ่

อดีตภรรยาระบุข้อความว่า “น้องอันดา กับ บุ๋ม เรื่องเลี้ยงดูเด็ก ลูกๆของก๊อต ทำไมโกหก ได้ขนาดนี้ คนส่งเสียเลี้ยงดู คือ ทางแม่แท้ๆเขานะคะ หลักฐานการโอนเงินค่าเทอม ค่าคอนโด ทางแม่แท้ๆจ่ายให้ลูกเองนะคะ เรื่องผู้ใหญ่ อย่าเอาเด็กไปเกี่ยว เด็กมีแม่นะ”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 น้องอันดามัน ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ หลังบุ๋มแถลงข่าวเรื่องปัญหาชีวิตคู่กับก๊อต และประกาศต้องการยุติความสัมพันธ์

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แม่แท้ ๆ ยืนยันส่งเสียเลี้ยงดูลูก
ภาพจาก : BoyEntertain

น้องอันดามัน กล่าวถึงลูกสาวแท้ ๆ วัย 14 ปีของก๊อต โดยเรียกร้องให้พ่อกลับมารับผิดชอบลูก ไม่ใช่ปล่อยให้บุ๋มซึ่งเป็นแม่เลี้ยงต้องดูแล พร้อมระบุว่าเด็กยังพยายามใช้บัตรของแม่ตนเอง จนต้องอายัดบัตรไปแล้ว

เธอยังเรียกร้องให้ก๊อตพิจารณาว่าใครจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของลูกสาวต่อไป เพราะไม่ต้องการให้บุ๋มเป็นคนจ่ายอีก

“และก็คุณต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นคนที่จ่ายค่าเทอมให้เขาต่อด้วยนะคะ เพราะหนูคงจะไม่ให้แม่จ่ายให้เขาแล้ว และการศึกษายังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กค่ะ”

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดช่วงเวลาการจ่ายเงิน หรือเอกสารการโอนเงินที่ตรวจสอบได้ครบถ้วน

ที่มา: เฟซบุ๊กเพจ BoyEntertain

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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