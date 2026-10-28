หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน หลังอันดามัน ลูกสาวบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์เรียกร้องให้ก๊อตรับผิดชอบค่าเทอมลูกแท้ ๆ ยืนยันแม่ของเด็กเป็นผู้ส่งเสีย พร้อมอ้างมีหลักฐานการโอนเงินค่าเทอมและค่าคอนโด วอนอย่าดึงเด็กมาเกี่ยวกับปัญหาผู้ใหญ่
อดีตภรรยาระบุข้อความว่า “น้องอันดา กับ บุ๋ม เรื่องเลี้ยงดูเด็ก ลูกๆของก๊อต ทำไมโกหก ได้ขนาดนี้ คนส่งเสียเลี้ยงดู คือ ทางแม่แท้ๆเขานะคะ หลักฐานการโอนเงินค่าเทอม ค่าคอนโด ทางแม่แท้ๆจ่ายให้ลูกเองนะคะ เรื่องผู้ใหญ่ อย่าเอาเด็กไปเกี่ยว เด็กมีแม่นะ”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 น้องอันดามัน ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ หลังบุ๋มแถลงข่าวเรื่องปัญหาชีวิตคู่กับก๊อต และประกาศต้องการยุติความสัมพันธ์
น้องอันดามัน กล่าวถึงลูกสาวแท้ ๆ วัย 14 ปีของก๊อต โดยเรียกร้องให้พ่อกลับมารับผิดชอบลูก ไม่ใช่ปล่อยให้บุ๋มซึ่งเป็นแม่เลี้ยงต้องดูแล พร้อมระบุว่าเด็กยังพยายามใช้บัตรของแม่ตนเอง จนต้องอายัดบัตรไปแล้ว
เธอยังเรียกร้องให้ก๊อตพิจารณาว่าใครจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของลูกสาวต่อไป เพราะไม่ต้องการให้บุ๋มเป็นคนจ่ายอีก
“และก็คุณต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นคนที่จ่ายค่าเทอมให้เขาต่อด้วยนะคะ เพราะหนูคงจะไม่ให้แม่จ่ายให้เขาแล้ว และการศึกษายังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กค่ะ”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดช่วงเวลาการจ่ายเงิน หรือเอกสารการโอนเงินที่ตรวจสอบได้ครบถ้วน
ที่มา: เฟซบุ๊กเพจ BoyEntertain
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