องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล
ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีชี้แจงเหตุใช้บัญชีรับเงิน 2 บัญชี เปิดรายงานประชุมปี 2565 รับรองบัญชีที่มีชื่อบุ๋มเป็นอีกบัญชีของมูลนิธิ ยืนยันจัดทำบัญชีรับจ่ายทั้งหมด ไม่มีการใช้เงินเป็นการส่วนตัว
มูลนิธิองค์กรทำดี ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังเปิดรับเงินร่วมทำกิจกรรมการกุศลควบคู่กับบัญชีชื่อมูลนิธิ โดยอธิบายว่าบัญชีดังกล่าวเปิดไว้ก่อนจดทะเบียนมูลนิธิ และคณะกรรมการมีมติรับรองให้ใช้เป็นอีกบัญชีสำหรับดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีเผยแพร่คำชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่ออธิบายที่มาและเหตุผลที่ยังใช้บัญชีทั้งสองควบคู่กัน บัญชีชื่อบุ๋มเปิดก่อนเป็นมูลนิธิ เริ่มจากเงินทุนส่วนตัว
มูลนิธิระบุว่า บัญชีที่ประกาศต่อสาธารณะมี 2 บัญชี ได้แก่ “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” และบัญชีหลักชื่อ “มูลนิธิองค์กรทำดี”
บัญชีแรกเปิดขึ้นในช่วงที่บุ๋มริเริ่มกลุ่มจิตอาสาในชื่อองค์กรทำดี ตั้งแต่ประมาณปี 2557 โดยใช้เงินส่วนตัวเป็นทุนตั้งต้น ก่อนเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสมทบเพื่อช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา
ต่อมาในปี 2565 องค์กรทำดีจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย และเปิดบัญชีธนาคารในชื่อ “มูลนิธิองค์กรทำดี” ขึ้นในปีเดียวกัน แต่ยังคงใช้บัญชีเดิมเนื่องจากมีความสำคัญต่อการทำงาน โดยเฉพาะการโอนเงินช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ เปิดมติประชุม 25 กรกฎาคม 2565 รับรองใช้บัญชีเดิม
เอกสารที่มูลนิธินำมาเผยแพร่เป็น รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”
เนื้อหาในรายงานระบุว่า ประธานแจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปิดบัญชีก่อนจดทะเบียนมูลนิธิ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และขอให้พิจารณารับรองเป็นอีกบัญชีสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินของมูลนิธิ ท้ายวาระระบุว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองบัญชีดังกล่าว ให้เป็นอีกหนึ่งบัญชีของมูลนิธิตามที่ประธานเสนอ
ฝ่ายกฎหมายยืนยันเพิ่มเติมว่า เงินในบัญชีแรกเป็นเงินรับเข้ามูลนิธิทั้งหมด ไม่มีการใช้สอยเป็นการส่วนตัว และใช้เพื่อประโยชน์ของมูลนิธิมาตั้งแต่ปี 2565
ทำไมยังใช้ 2 บัญชี? แจงโอนช่วยเหลือออนไลน์สะดวก ผู้บริจาคยังใช้บัญชีเดิม
มูลนิธิอธิบายว่า ผู้บริจาคจำนวนหนึ่งเคยโอนเงินเข้าบัญชีแรกและบันทึกข้อมูลบัญชีไว้ จึงยังคงใช้บัญชีเดิมในการร่วมสมทบกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินก็ได้รับการโอนจากบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด
อีกเหตุผลคือความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งช่วยให้โอนเงินช่วยเหลือได้รวดเร็ว โดยแถลงการณ์ระบุว่า บุ๋มในฐานะประธานมูลนิธิให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนที่หลายกรณีไม่สามารถรอได้
มูลนิธิจึงยังใช้ทั้งสองบัญชี พร้อมยืนยันว่า จัดทำระบบบัญชีครอบคลุมทั้งคู่ และมีวัตถุประสงค์รับจ่ายเพื่อการกุศลขององค์กรทำดีและมูลนิธิองค์กรทำดีมาโดยตลอด
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อ้างอิงจาก : มูลนิธิองค์กรทำดี