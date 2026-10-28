ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:59 น.
ณวัฒน์ รับตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง จะเป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ "มีเสน่ห์-เรียบร้อย"

บอสณวัฒน์ ยอมรับตกใจ! หลังรู้ข่าว นางงามดัง เป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย” วอนสังคมฟังความทุกฝ่ายก่อนตัดสิน

ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่คนในสังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องราวของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดินรุกป่าของอดีตสามี ก๊อต อธิป รวมไปถึงปัญหามือที่ 3 ที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด (27 ต.ค. 69) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางรายการ Phutta Talk ถึงดราม่าร้อนระหว่าง บุ๋ม ปนัดา และนางงามชื่อดัง โดย บอสณวัฒน์ เปิดเผยว่า “นางงามที่ถูกพูดถึงเป็นผู้ชนะการประกวดในระดับจังหวัด และเดินทางเข้ามาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเก็บตัวในส่วนกลางร่วมกับตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัดเมื่อปีที่แล้ว โดยใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 1 เดือน ทั้งการพักในโรงแรมเดียวกันและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงการเก็บตัว”

โฆษณา

ในส่วนของบุคลิกภาพ ณวัฒน์ ระบุว่า “จากการที่อยู่ด้วยกัน น้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ เนื่องจากว่าน้องสามารถร้องเพลงแล้วก็เอ็นเตอร์เทนคนได้ น้องเป็นไทป์ที่เป็นผู้หญิงหวาน ก็คือได้พิมพ์มาจากคุณแม่ แล้วก็ลักษณะก็ดูอ่อนช้อย

ที่สำคัญคือตลอดเวลาเก็บตัว ถ้ามีกิจกรรมที่เปิดให้คนนอกเข้าหรือมีการเชียร์ คุณแม่ก็จะมาทุกครั้ง ไม่ว่าแฟนคลับของน้องจะมาน้อยหรือมามาก หันไปทุกครั้งจะเห็นคุณแม่มานั่งอยู่ ซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ว่าก็เสียสละทุกอย่างที่จะมาซัพพอร์ตน้องตลอดเวลา”

สำหรับประเด็นความสนิทสนมระหว่าง นางงามสาว กับ บุ๋ม ปนัดดา ทาง บอส ณวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “จำไม่ได้ทั้งหมด แต่รู้ว่าสนิทกับพี่บุ๋ม ถ้าจำไม่ผิด รู้สึกมีการพูดว่าเหมือนกับ เดี๋ยวให้ช่วยกันแชร์ หรือช่วยกันเชียร์ มันจะมีแบบกองเชียร์แล้วช่วยกัน แต่ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไร

น้องเองก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วพอสมควร เป็นคนที่ขายของเก่ง วันไหนถ้าอยากขายแข่งกัน เขาก็ขายได้ดี สามารถที่จะเรียกแฟนคลับมาช่วยกันอุดหนุนของเขาได้ ซื้อของเขาได้”

ในประเด็นที่ บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงเรื่องมือที่ 3 โดยระบุว่าเป็นน้องนางงามคนดังกล่าว บอสณวัฒน์ ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “อันนี้เอาแบบตรง ๆ ตอนแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่า ‘อ้าว ใช่เหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอ’ ก็ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งเราก็อยากจะฟังทางน้องด้วย

โฆษณา

จริง ๆ มันเป็นเรื่องส่วนตัว มันออกความเห็นยาก เราเป็นเพียงผู้เสพข่าวสาร ตอนนี้เท่าที่ฟังคุณบุ๋ม เพิ่งมาเปิดฟังย้อนหลัง มีความรู้สึกว่าน่าเห็นใจ แล้วก็เข้าใจ แล้วก็หนักพอสมควร

แต่ใจจริงๆ ถ้าเกิดเหมือนคนทั่วไปก็อยากจะฟังจากฝ่ายชาย แล้วก็อยากจะฟังจากน้องนางงามด้วยว่ามันใช่ไหม หรือมันเกี่ยวข้องอะไรไหม หรือมันมีข้อเท็จจริงที่มันแตกต่างกันในจุดไหนบ้าง หรือมันเหมือนกันจุดไหนบ้าง มันถึงจะวิเคราะห์ได้

โดยรากฐานตอนแรกมีความรู้สึกว่าน้องเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อย เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาทำหรือไม่ทำ หรือใครเป็นยังไง อันนี้บอกตรง ๆ ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ เพียงแค่ว่าในขณะที่ฟังข่าวแล้วดูข่าว ตอนแรกก็นึกถึงคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวบุ๋ม ซึ่งเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่คนในวงการ แต่พอเวลาคุณบุ๋มแกชี้ประเด็นออกมาชัดเจน ก็คือไม่ใช่คนที่เราคิด แต่เป็นน้องคนนี้ ก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้ามันใช่จริงก็ ‘อ้าว เหรอ’ ก็ตกใจ เพราะบุคลิกเขาค่อนข้างเรียบร้อย

โฆษณา

เป็นคนที่คุณแม่มาด้วยตลอด กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือการร้องเพลงและการเต้น ก็ตกใจว่า น้องดูเป็นผู้หญิงไทย ไม่ใช่ลูกครึ่ง ไม่ใช่เด็กคาแรคเตอร์ที่ดูเหมือนรุนแรง เราเลยรู้สึก ‘อ้าว เหรอ’ ตกใจ แค่นั้น แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไง ก็อยากให้ทุกคนรอฟังจากอีก 2 ปากน่าจะชัดขึ้น แต่ก็ให้กำลังใจทุกคน”

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 15:59 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

14 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

40 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

44 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

44 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร บันเทิง

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด ข่าว

ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567 ข่าว

สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ข่าว

สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท ข่าว

บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ชลิตา แต่งตัวฮาโลวีน 2026 จัดเต็มจนลืมภาพนางงามเจ้าของมงกุฎ เอ็มยูที 2016 บันเทิง

อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน ข่าว

อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin เศรษฐกิจ

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล ข่าว

องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด บันเทิง

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง บันเทิง

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย ข่าว

ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง