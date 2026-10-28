ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”
บอสณวัฒน์ ยอมรับตกใจ! หลังรู้ข่าว นางงามดัง เป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย” วอนสังคมฟังความทุกฝ่ายก่อนตัดสิน
ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่คนในสังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องราวของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ออกมาชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดินรุกป่าของอดีตสามี ก๊อต อธิป รวมไปถึงปัญหามือที่ 3 ที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด (27 ต.ค. 69) ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางรายการ Phutta Talk ถึงดราม่าร้อนระหว่าง บุ๋ม ปนัดา และนางงามชื่อดัง โดย บอสณวัฒน์ เปิดเผยว่า “นางงามที่ถูกพูดถึงเป็นผู้ชนะการประกวดในระดับจังหวัด และเดินทางเข้ามาเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเก็บตัวในส่วนกลางร่วมกับตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัดเมื่อปีที่แล้ว โดยใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 1 เดือน ทั้งการพักในโรงแรมเดียวกันและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงการเก็บตัว”
ในส่วนของบุคลิกภาพ ณวัฒน์ ระบุว่า “จากการที่อยู่ด้วยกัน น้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ เนื่องจากว่าน้องสามารถร้องเพลงแล้วก็เอ็นเตอร์เทนคนได้ น้องเป็นไทป์ที่เป็นผู้หญิงหวาน ก็คือได้พิมพ์มาจากคุณแม่ แล้วก็ลักษณะก็ดูอ่อนช้อย
ที่สำคัญคือตลอดเวลาเก็บตัว ถ้ามีกิจกรรมที่เปิดให้คนนอกเข้าหรือมีการเชียร์ คุณแม่ก็จะมาทุกครั้ง ไม่ว่าแฟนคลับของน้องจะมาน้อยหรือมามาก หันไปทุกครั้งจะเห็นคุณแม่มานั่งอยู่ ซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ว่าก็เสียสละทุกอย่างที่จะมาซัพพอร์ตน้องตลอดเวลา”
สำหรับประเด็นความสนิทสนมระหว่าง นางงามสาว กับ บุ๋ม ปนัดดา ทาง บอส ณวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ระบุว่า “จำไม่ได้ทั้งหมด แต่รู้ว่าสนิทกับพี่บุ๋ม ถ้าจำไม่ผิด รู้สึกมีการพูดว่าเหมือนกับ เดี๋ยวให้ช่วยกันแชร์ หรือช่วยกันเชียร์ มันจะมีแบบกองเชียร์แล้วช่วยกัน แต่ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไร
น้องเองก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วพอสมควร เป็นคนที่ขายของเก่ง วันไหนถ้าอยากขายแข่งกัน เขาก็ขายได้ดี สามารถที่จะเรียกแฟนคลับมาช่วยกันอุดหนุนของเขาได้ ซื้อของเขาได้”
ในประเด็นที่ บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงเรื่องมือที่ 3 โดยระบุว่าเป็นน้องนางงามคนดังกล่าว บอสณวัฒน์ ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “อันนี้เอาแบบตรง ๆ ตอนแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่า ‘อ้าว ใช่เหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอ’ ก็ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งเราก็อยากจะฟังทางน้องด้วย
จริง ๆ มันเป็นเรื่องส่วนตัว มันออกความเห็นยาก เราเป็นเพียงผู้เสพข่าวสาร ตอนนี้เท่าที่ฟังคุณบุ๋ม เพิ่งมาเปิดฟังย้อนหลัง มีความรู้สึกว่าน่าเห็นใจ แล้วก็เข้าใจ แล้วก็หนักพอสมควร
แต่ใจจริงๆ ถ้าเกิดเหมือนคนทั่วไปก็อยากจะฟังจากฝ่ายชาย แล้วก็อยากจะฟังจากน้องนางงามด้วยว่ามันใช่ไหม หรือมันเกี่ยวข้องอะไรไหม หรือมันมีข้อเท็จจริงที่มันแตกต่างกันในจุดไหนบ้าง หรือมันเหมือนกันจุดไหนบ้าง มันถึงจะวิเคราะห์ได้
โดยรากฐานตอนแรกมีความรู้สึกว่าน้องเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อย เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาทำหรือไม่ทำ หรือใครเป็นยังไง อันนี้บอกตรง ๆ ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ เพียงแค่ว่าในขณะที่ฟังข่าวแล้วดูข่าว ตอนแรกก็นึกถึงคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวบุ๋ม ซึ่งเป็นคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่คนในวงการ แต่พอเวลาคุณบุ๋มแกชี้ประเด็นออกมาชัดเจน ก็คือไม่ใช่คนที่เราคิด แต่เป็นน้องคนนี้ ก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้ามันใช่จริงก็ ‘อ้าว เหรอ’ ก็ตกใจ เพราะบุคลิกเขาค่อนข้างเรียบร้อย
เป็นคนที่คุณแม่มาด้วยตลอด กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือการร้องเพลงและการเต้น ก็ตกใจว่า น้องดูเป็นผู้หญิงไทย ไม่ใช่ลูกครึ่ง ไม่ใช่เด็กคาแรคเตอร์ที่ดูเหมือนรุนแรง เราเลยรู้สึก ‘อ้าว เหรอ’ ตกใจ แค่นั้น แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไง ก็อยากให้ทุกคนรอฟังจากอีก 2 ปากน่าจะชัดขึ้น แต่ก็ให้กำลังใจทุกคน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ – บุ๋ม ปนัดดา แม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่รักสุดหัวใจ
- บุ๋ม ช้ำ น้องคนสนิท แอบอัดเสียงทะเลาะ ก๊อต อธิป กล่าวหามีชู้ ขู่ปล่อยหวังให้เสียชื่อ
- กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ
อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk