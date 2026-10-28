เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:27 น.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ
YT/ TPchannel

วิปรัฐบาลเผยคุยกับฝ่ายค้านมาแล้ว 2 รอบ คาดตรงกันที่อภิปราย 4 วัน ลงมติ 1 วัน เหลือเลือกระหว่าง 6 ถึง 9 ธ.ค. ลงมติ 10 กับ 7 ถึง 10 ธ.ค. ลงมติ 11 ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่านายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

การกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ 2 ทางเลือก คือ อภิปรายวันที่ 6 ถึง 9 ธันวาคม 2569 แล้วลงมติวันที่ 10 ธันวาคม หรืออภิปรายวันที่ 7 ถึง 10 ธันวาคม แล้วลงมติวันที่ 11 ธันวาคม โดยวิป 3 ฝ่ายจะประชุมสรุปภายในสัปดาห์นี้

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแจ้งช่วงเวลาที่สะดวกมาชี้แจงต่อสภาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมเป็นต้นไป

โฆษณา

วิปรัฐบาลประสานประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนัดประชุมวิป 3 ฝ่ายแล้ว หากบ่ายวันที่ 28 ตุลาคมทุกฝ่ายมีเวลาตรงกันก็จะประชุมในวันเดียวกัน ช้าที่สุดคือวันที่ 29 ตุลาคม

จากการพูดคุยระหว่างวิปรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 2 ครั้ง กรวีร์คาดว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะอภิปราย 4 วัน และลงมติ 1 วัน ส่วนคณะรัฐมนตรีสะดวกทั้ง 2 ช่วงที่เสนอ จึงต้องหารือว่าฝ่ายค้านเห็นอย่างไร และทางสภาจะติดขัดหรือไม่

วันที่ 6 ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์ กรวีร์ระบุว่าโดยปกติหากประชุมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

กรอบเวลาการประชุมตามปกติคือ 09.00 ถึง 24.00 น. วันละราว 15 ชั่วโมง รวม 4 วันประมาณ 60 ชั่วโมง จึงต้องจัดสรรกันว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาเท่าใด และคณะรัฐมนตรีต้องการเวลาชี้แจงเท่าใด

พรรคกล้าธรรมขอใช้สิทธิอภิปรายด้วย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และไม่มีตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภา สถานะจึงเป็นฝ่ายค้าน กรวีร์ระบุว่าฝ่ายค้านไม่ได้ปฏิเสธ เพราะเป็นการใช้เวลาของฝ่ายค้านอยู่แล้ว

กรวีร์ยืนยันว่าจะไม่มีทีมองครักษ์คอยปกป้องรัฐมนตรีคนใดเป็นพิเศษ การลุกขึ้นประท้วงจะทำเพื่อให้การอภิปรายอยู่ในกรอบข้อบังคับเท่านั้น พร้อมขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยมีหลักฐานชัดเจน ไม่ใช่คำกล่าวหาลอย ๆ

โฆษณา

ด้านนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา วันเดียวกันว่า คนที่ไม่พร้อมที่สุดคือนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเข้ามาทำหน้าที่ในสภาเลย

ณัฐพงษ์ระบุว่าฝ่ายค้านเดิมเสนอกรอบ 5 วัน 60 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ถูกอภิปราย แต่เมื่อรัฐบาลแจ้งว่าตารางแน่น ฝ่ายค้านก็ยอมลดเหลือ 4 วันและยอมควบวันเสาร์อาทิตย์ จึงไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งเงื่อนไขเตะถ่วง

เมื่อผู้สื่อข่าวอ่านตารางงานเดือนพฤศจิกายนของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค ณัฐพงษ์กล่าวว่าเห็นตารางแล้ว แต่ถ้ายึดหลัก 4 บวก 1 วัน และเปิดประชุมวันเสาร์อาทิตย์ได้ เชื่อว่ายังหาวันในเดือนพฤศจิกายนได้

“ผมจึงมองว่าเป็นความพยายามเตะถ่วง หนีศึกซักฟอกมากกว่า” ณัฐพงษ์กล่าว

ก่อนหน้านี้นายพิศาล มาณวพัฒน์ ทีมบริหารพรรคประชาชน เสนอให้นายกรัฐมนตรีงดไปประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค แล้วมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแทน ณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่แทนได้ แต่ไม่ขอตอบว่าควรไปหรือไม่

โฆษณา

ณัฐพงษ์ยังระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเอง ก็อยากให้ใช้โอกาสเจรจาเรื่องสารพิษในแม่น้ำด้วย เพราะจีนเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้

ฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายไว้แล้ว 2 รูปแบบ ทั้งแบบ 4 วันและแบบ 5 วัน ส่วนข้อสรุปเรื่องวันจะเกิดขึ้นเมื่อวิป 3 ฝ่ายประชุมร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 16:27 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

18 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

44 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

48 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

48 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร บันเทิง

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด ข่าว

ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567 ข่าว

สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ข่าว

สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท ข่าว

บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน ข่าว

อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin เศรษฐกิจ

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล ข่าว

องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด บันเทิง

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง บันเทิง

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย ข่าว

ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปมหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน