เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา
วิปรัฐบาลเผยคุยกับฝ่ายค้านมาแล้ว 2 รอบ คาดตรงกันที่อภิปราย 4 วัน ลงมติ 1 วัน เหลือเลือกระหว่าง 6 ถึง 9 ธ.ค. ลงมติ 10 กับ 7 ถึง 10 ธ.ค. ลงมติ 11 ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่านายกฯ เตะถ่วงหนีสภา
การกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ 2 ทางเลือก คือ อภิปรายวันที่ 6 ถึง 9 ธันวาคม 2569 แล้วลงมติวันที่ 10 ธันวาคม หรืออภิปรายวันที่ 7 ถึง 10 ธันวาคม แล้วลงมติวันที่ 11 ธันวาคม โดยวิป 3 ฝ่ายจะประชุมสรุปภายในสัปดาห์นี้
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแจ้งช่วงเวลาที่สะดวกมาชี้แจงต่อสภาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมเป็นต้นไป
วิปรัฐบาลประสานประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนัดประชุมวิป 3 ฝ่ายแล้ว หากบ่ายวันที่ 28 ตุลาคมทุกฝ่ายมีเวลาตรงกันก็จะประชุมในวันเดียวกัน ช้าที่สุดคือวันที่ 29 ตุลาคม
จากการพูดคุยระหว่างวิปรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 2 ครั้ง กรวีร์คาดว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะอภิปราย 4 วัน และลงมติ 1 วัน ส่วนคณะรัฐมนตรีสะดวกทั้ง 2 ช่วงที่เสนอ จึงต้องหารือว่าฝ่ายค้านเห็นอย่างไร และทางสภาจะติดขัดหรือไม่
วันที่ 6 ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์ กรวีร์ระบุว่าโดยปกติหากประชุมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
กรอบเวลาการประชุมตามปกติคือ 09.00 ถึง 24.00 น. วันละราว 15 ชั่วโมง รวม 4 วันประมาณ 60 ชั่วโมง จึงต้องจัดสรรกันว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาเท่าใด และคณะรัฐมนตรีต้องการเวลาชี้แจงเท่าใด
พรรคกล้าธรรมขอใช้สิทธิอภิปรายด้วย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และไม่มีตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภา สถานะจึงเป็นฝ่ายค้าน กรวีร์ระบุว่าฝ่ายค้านไม่ได้ปฏิเสธ เพราะเป็นการใช้เวลาของฝ่ายค้านอยู่แล้ว
กรวีร์ยืนยันว่าจะไม่มีทีมองครักษ์คอยปกป้องรัฐมนตรีคนใดเป็นพิเศษ การลุกขึ้นประท้วงจะทำเพื่อให้การอภิปรายอยู่ในกรอบข้อบังคับเท่านั้น พร้อมขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยมีหลักฐานชัดเจน ไม่ใช่คำกล่าวหาลอย ๆ
ด้านนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา วันเดียวกันว่า คนที่ไม่พร้อมที่สุดคือนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเข้ามาทำหน้าที่ในสภาเลย
ณัฐพงษ์ระบุว่าฝ่ายค้านเดิมเสนอกรอบ 5 วัน 60 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ถูกอภิปราย แต่เมื่อรัฐบาลแจ้งว่าตารางแน่น ฝ่ายค้านก็ยอมลดเหลือ 4 วันและยอมควบวันเสาร์อาทิตย์ จึงไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งเงื่อนไขเตะถ่วง
เมื่อผู้สื่อข่าวอ่านตารางงานเดือนพฤศจิกายนของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค ณัฐพงษ์กล่าวว่าเห็นตารางแล้ว แต่ถ้ายึดหลัก 4 บวก 1 วัน และเปิดประชุมวันเสาร์อาทิตย์ได้ เชื่อว่ายังหาวันในเดือนพฤศจิกายนได้
“ผมจึงมองว่าเป็นความพยายามเตะถ่วง หนีศึกซักฟอกมากกว่า” ณัฐพงษ์กล่าว
ก่อนหน้านี้นายพิศาล มาณวพัฒน์ ทีมบริหารพรรคประชาชน เสนอให้นายกรัฐมนตรีงดไปประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค แล้วมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแทน ณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่แทนได้ แต่ไม่ขอตอบว่าควรไปหรือไม่
ณัฐพงษ์ยังระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเอง ก็อยากให้ใช้โอกาสเจรจาเรื่องสารพิษในแม่น้ำด้วย เพราะจีนเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้
ฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายไว้แล้ว 2 รูปแบบ ทั้งแบบ 4 วันและแบบ 5 วัน ส่วนข้อสรุปเรื่องวันจะเกิดขึ้นเมื่อวิป 3 ฝ่ายประชุมร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้
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