สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย
สุกี้ตี๋น้อยชี้แจง แหล่งผลิตเห็ดเข็มทอง ปลูกในฉะเชิงเทรา หลังเกิดความกังวลเรื่องเชื้อลิสทีเรีย พร้อมยืนยันความปลอดภัย ด้าน อย.แนะปรุงให้สุกทั่วถึง ไม่กินดิบหรือลวกเพียงครู่เดียว
เฟซบุ๊กสุกี้ตี๋น้อยเปิดเผยว่า เห็ดเข็มทองที่ใช้ผลิตโดย บริษัท โซรอนไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีแหล่งปลูกในจังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นผลผลิตคุณภาพส่งออก ยืนยันว่าไม่มีเชื้อลิสทีเรีย
กระแสกังวลมาจากผลตรวจเห็ดดิบ ก่อนหน้านี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจเห็ดเข็มทองดิบจากร้านค้าในกรุงเทพฯ จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งพบเชื้อลิสทีเรียในตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด ทำให้ผู้บริโภคสนใจเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นิยมใช้ในเมนูสุกี้ ชาบู และหมูกระทะ
อย่างไรก็ตาม ผลตรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลของตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ ไม่ได้หมายความว่าเห็ดเข็มทองทุกยี่ห้อหรือทุกแหล่งผลิตปนเปื้อนเชื้อทั้งหมด
อย.ยังไม่พบการนำเข้าจากผู้ผลิตที่สหรัฐฯ กินได้ แต่ต้องปรุงให้สุกทั่วถึง
ด้าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ชี้แจงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ถึงประกาศเฝ้าระวังขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ผลิตเห็ดเข็มทองบางรายในจีนอยู่ในบัญชีควบคุมการนำเข้า เนื่องจากปัญหาการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่พบการนำเข้าเห็ดเข็มทองจากผู้ผลิตรายที่ถูกแจ้งเตือนล่าสุด พร้อมเพิ่มการเก็บตัวอย่างเห็ดเข็มทองนำเข้าไปตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยง
อย.อธิบายว่า เชื้อลิสทีเรียเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม จึงอาจปนเปื้อนในพืชผักได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเห็ดเข็มทอง แต่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนจากการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม
ผู้บริโภคจึงยังรับประทานเห็ดเข็มทองได้ โดยควร ปรุงให้สุกทั่วถึง ให้อุณหภูมิภายในอาหารสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเมนูชาบู สุกี้ และหมูกระทะ ไม่ควรรับประทานดิบ กึ่งสุกกึ่งดิบ หรือลวกเพียงระยะเวลาสั้น ๆ
ประชาชนควรล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาด แยกอาหารดิบออกจากอาหารสุก รวมถึงแยกอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างเตรียมและรับประทานอาหาร
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