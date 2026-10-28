แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 21:01 น.
แม่เดือด บุกตบครูใหญ่ถึงโรงเรียน ปมส่งข้อความ “I love you” ให้ลูกสาววัย 15 ปี
ภาพจาก : Malaysiakini

แม่ชาวมาเลเซียบุกห้องทำงานผู้อำนวยการโรงเรียน หลังพบข้อกล่าวหาว่าส่งข้อความบอกรักลูกสาววัย 15 ปี ต่อว่าต่อหน้าพร้อมลงมือตีแขน ผอ. วัย 56 ปี เจ้าตัวขอโทษและอ้างว่าพูดเล่น ล่าสุดทั้งสองฝ่ายแจ้งความ ตำรวจสอบพยานแล้ว 9 คน กระทรวงศึกษาธิการสั่งย้ายผู้อำนวยการชั่วคราว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตบากันดาตุก รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย หลังครอบครัวของเด็กหญิงทราบเรื่องที่ผู้อำนวยการถูกกล่าวหาว่าติดต่อเธอเป็นการส่วนตัว และแสดงความรู้สึกเชิงชู้สาว จนแม่ตัดสินใจเดินทางไปสอบถามด้วยตัวเอง

แม่ของเด็กหญิงต่อว่าผู้อำนวยการภายในห้องทำงาน โดยตะโกนถามซ้ำ ๆ ว่า “เด็กอายุเท่าไร” พร้อมใช้มือตีแขนฝ่ายชายด้วยความไม่พอใจ

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ผู้อำนวยการพยายามกล่าวขอโทษและขอให้เธอนั่งลงเพื่อพูดคุยกัน ก่อนอธิบายว่าทำไปเพราะความสนุกเท่านั้น แต่หญิงอีกคนที่อยู่ในห้องไม่พอใจคำตอบ พร้อมตำหนิว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรนำมาอ้างว่าเป็นการเล่นสนุก

ระหว่างการโต้เถียง แม่ของเด็กหญิงกล่าวว่า ที่ผ่านมาเธอให้ความเคารพครูมาโดยตลอด แต่กลับต้องมาลงมือกับผู้เป็นครูเสียเอง ก่อนที่หญิงอีกคนจะเข้าห้ามและช่วยยุติการเผชิญหน้า

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ครอบครัวของเด็กหญิงเข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569 โดยกล่าวหาผู้อำนวยการว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อเด็ก ทำให้ตำรวจเปิดการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางเพศต่อเด็กของมาเลเซีย

วันต่อมา ผู้อำนวยการวัย 56 ปี เข้าแจ้งความเช่นกัน โดยกล่าวหาว่าถูกครอบครัวของนักเรียนทำร้ายร่างกาย และร้องเรียนเรื่องคลิปเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

ตำรวจจึงเปิดการสอบสวนทั้งข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศเด็ก การทำร้ายร่างกาย และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ โดยแยกพิจารณาความผิดของแต่ละฝ่าย

ขณะเดียวกัน ฟัดลีนา ซิเดก (Fadhlina Sidek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย สั่งให้สำนักงานศึกษาธิการรัฐเปรักตรวจสอบข้อกล่าวหา พร้อมย้ายผู้อำนวยการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานการศึกษาเขตบากันดาตุกเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอผลสอบสวน

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ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม โมฮัมหมัด อัลวี ไซนัล อาบิดิน (Mohd Alwi Zainal Abidin) ผู้บัญชาการตำรวจรัฐเปรัก เปิดเผยว่า ตำรวจสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว 9 คน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าผู้อำนวยการส่งข้อความคุกคามเด็กหญิงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ส่วนเหตุทำร้ายร่างกายที่ปรากฏในคลิปก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นกัน

อ้างอิง : Malaysiakini

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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