อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด
ดาด้า สุชาดา อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย คู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้แฟนสาว ครอบครัวยืนกราน ดำเนินคดีถึงที่สุด
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ เมื่อ ดาด้า สุชาดา อดีตดาราเด็กผู้รับบท มณีจันทร์วัยเด็ก ในภาพยนตร์ระดับตำนาน ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ออกมาเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมเผยคลิปกล้องวงจรปิด เพื่ออัปเดตความคืบหน้ากรณีที่น้องชายแท้ๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาและนักกีฬาวูซู-เทควันโดของสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ถูกคู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้แฟนสาว ก่อนจะตามประกบทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนตบศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
ดาด้า เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยน้องชายขับรถจักรยานยนต์กับเพื่อนเพื่อไปรับประทานก๋วยเตี๋ยว ระหว่างทางได้โบกมือทักทายญาติที่อยู่อีกฝั่งถนน แต่คู่กรณีซึ่งขี่รถมากับแฟนสาวเกิดเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้หญิงสาวข้างกาย จึงขี่รถจักรยานยนต์มาเทียบข้าง ๆ จากนั้นก็รัวหมัดใส่หน้าน้องชายดาด้าในทันที
แม้น้องชายพยายามจอดรถพูดคุยด้วยความใจเย็นและไม่ได้ตอบโต้ เนื่องจากเกรงกลัวอันตรายและนึกถึงหน้าครอบครัว แต่กลับถูกคู่กรณีชักอาวุธปืนขึ้นมาฟาดเข้าที่ศีรษะ รุมชกต่อยและใช้ศอกซ้ำจนได้รับบาดเจ็บเลือดอาบท่วมตัวท่ามกลางความตกใจของเพื่อนที่ไม่กล้าเข้าช่วย เพราะเห็นคู่กรณีมีอาวุธปืน
เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ ขณะที่น้องชายดาด้ากำลังยืนรอเพื่อนอยู่ริมถนน หลังเกิดเหตุถูกรุมทำร้ายร่างกายแล้ว ชายคนเดิมยังพาพวกย้อนกลับมารุมทำร้ายซ้ำอีกรอบ ทั้งด่าทอ ถ่มน้ำลาย และถามซ้ำ ๆ ว่าโบกมือให้ใคร จนกระทั่งมีพลเมืองดีจากร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ามาห้ามปรามไว้ได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิต
ดาด้า สุชาดา ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในสังคม พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี ที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนคดีนี้ให้อย่างเต็มที่ โดยครอบครัวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
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อ้างอิงจาก : FB Suchada Checkley