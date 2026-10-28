อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 14:39 น.
อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด

ดาด้า สุชาดา อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย คู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้แฟนสาว ครอบครัวยืนกราน ดำเนินคดีถึงที่สุด

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ เมื่อ ดาด้า สุชาดา อดีตดาราเด็กผู้รับบท มณีจันทร์วัยเด็ก ในภาพยนตร์ระดับตำนาน ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ออกมาเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมเผยคลิปกล้องวงจรปิด เพื่ออัปเดตความคืบหน้ากรณีที่น้องชายแท้ๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาและนักกีฬาวูซู-เทควันโดของสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ถูกคู่กรณีเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้แฟนสาว ก่อนจะตามประกบทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนตบศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด-1

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ดาด้า เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยน้องชายขับรถจักรยานยนต์กับเพื่อนเพื่อไปรับประทานก๋วยเตี๋ยว ระหว่างทางได้โบกมือทักทายญาติที่อยู่อีกฝั่งถนน แต่คู่กรณีซึ่งขี่รถมากับแฟนสาวเกิดเข้าใจผิดคิดว่าโบกมือให้หญิงสาวข้างกาย จึงขี่รถจักรยานยนต์มาเทียบข้าง ๆ จากนั้นก็รัวหมัดใส่หน้าน้องชายดาด้าในทันที

แม้น้องชายพยายามจอดรถพูดคุยด้วยความใจเย็นและไม่ได้ตอบโต้ เนื่องจากเกรงกลัวอันตรายและนึกถึงหน้าครอบครัว แต่กลับถูกคู่กรณีชักอาวุธปืนขึ้นมาฟาดเข้าที่ศีรษะ รุมชกต่อยและใช้ศอกซ้ำจนได้รับบาดเจ็บเลือดอาบท่วมตัวท่ามกลางความตกใจของเพื่อนที่ไม่กล้าเข้าช่วย เพราะเห็นคู่กรณีมีอาวุธปืน

เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ ขณะที่น้องชายดาด้ากำลังยืนรอเพื่อนอยู่ริมถนน หลังเกิดเหตุถูกรุมทำร้ายร่างกายแล้ว ชายคนเดิมยังพาพวกย้อนกลับมารุมทำร้ายซ้ำอีกรอบ ทั้งด่าทอ ถ่มน้ำลาย และถามซ้ำ ๆ ว่าโบกมือให้ใคร จนกระทั่งมีพลเมืองดีจากร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ามาห้ามปรามไว้ได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดเหตุเป็นอันตรายถึงชีวิต

ดาด้า สุชาดา ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในสังคม พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี ที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนคดีนี้ให้อย่างเต็มที่ โดยครอบครัวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับใครอีก

อดีตดาราเด็ก อัปเดตคดีน้องชายโดนรุมทำร้าย ยัน ดำเนินคดีถึงที่สุด-2

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อ้างอิงจาก : FB Suchada Checkley

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 14:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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