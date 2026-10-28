แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ไม่สนโลก ก่อนอัดคลิปโพสต์ลงโซเชียล ชาวเน็ตจวกยับ
กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ทำเอาสะอิดสะเอียน เมื่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นแม่ค้าขายอาหารในประเทศไทย ที่กำลังใช้มีดทำครัวแคะเล็บเท้าของตัวเอง โดยคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจนมียอดเข้าชมทะลุ 820,000 ครั้ง
ผู้ใช้อินสตาแกรมรายนี้ได้ระบุข้อความว่า “Кому фруктиков нарезать? Нож уже освободился, если что” แปลว่า “มีใครอยากให้หั่นผลไม้ให้บ้าง? ตอนนี้มีดว่างแล้วนะ เผื่อใครจะเอา” และยังได้ระบุข้อความประกอบคลิปว่า “Боже храни Таиланд и его разнообразие блюд” แปลว่า “ขอพระเจ้าคุ้มครองประเทศไทย และความหลากหลายของเมนูอาหาร”
จากคลิปดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่ชาวเน็ตรัสเซีย โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ “ช่วยบอกพิกัดชัดๆ หน่อยว่าที่ไหน… แปะโลเคชั่นที… จะได้ไม่เฉียดเข้าไปเด็ดขาด” และ “เห็นแล้วบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกยังไง อธิบายความรู้สึกยากมากจริงๆ”
นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่ระบุว่า “คิดถูกแล้วที่เราพกมีดมาเองตลอด หรือไม่ก็มาหาซื้อเอาที่นี่ จะได้ปอกและหั่นผลไม้กินเอง” รวมถึง “เวลามาเที่ยวไทย ฉันบอกสามีตลอดเลยว่าอย่าหันไปมองทางห้องครัวนะ ให้เดินผ่านไปเลย เพราะยังไงก็ต้องเจอภาพอะไรประมาณนี้แน่นอน”
อย่างไรก็ตาม คลิปไวรัลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยของร้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย
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