สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 13:39 น.
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง

สรปุก โร่โพสต์ชี้แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง ด้าน บุ๋ม ปนัดดา เตรียมปิดบัญชี-โอนเงินคืนมูลนิธิ เป็นการด่วน

จากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69) บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมที่ดินอดีตสามี ก๊อต อธิป รุกพื้นที่ป่ากว่า 100 ไร่ ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นั้น โดยในช่วงหนึ่ง บุ๋ม ได้มีการพูดถึงประเด็นของบัญชีเปิดรับบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งก่อนหน้านี้เพจ ออยศรีและผองเผือก ออกมาโพสต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัว

บุ๋ม ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า “กรณีที่เพจออยศรีและผองเผือก พยายามจะบอกเรื่องมูลนิธิมีสองบัญชี คือบัญชีแรกเป็นบัญชีที่เราเปิดก่อนจดมูลนิธิ ก็ชื่อองค์กรทำดี โดยบุ๋ม ปนัดดา เรายังไม่ได้ใช้คำว่ามูลนิธินำหน้า เรายังใช้ไม่ได้ ดังนั้นเราก็เลยต้องมีอีกบัญชีหนึ่ง เมื่อวันที่เราได้มูลนิธิเท่านั้นเอง แต่เพียงแต่ว่าทำไมต้องมี 2 บัญชีในการขึ้นโซเชียล บางทีมันเป็นโซเชียลค้างเก่า แต่หลัง ๆ เราใช้บัญชีมูลนิธิหลักจริง ๆ แต่ถามว่าเราปิดไหมก็ไม่ได้ปิด บางทีมันก็มีของเก่า ๆ ที่มันค้างอยู่ในบัญชีไหลอยู่ แต่การทำงานมันก็ชัดเจนแบบนี้ เราก็โพสต์อยู่แค่นี้ แล้วก็บัญชีหลัก ๆ แค่นั้นเอง”

โฆษณา

ล่าสุด ปุก สรปุก ได้โพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ระบุว่า “บัญชีที่มูลนิธิใช้และกำลังเป็นประเด็นในสังคม มันไม่ใช่บัญชีส่วนตัวโดยตรง แต่เป็นบัญชีแบบมีจุดประสงค์ สลักชื่อองค์กรทำดีไว้ด้วย และบัญชีแบบนี้เวลามีเหตุการณ์วิกฤตจะสามารถเบิกจ่ายได้ไวกว่าบัญชีมูลนิธิ ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร และไม่ได้นำมาโพสต์รับเงินนานแล้ว เว้นลงพลาด และคนลงพลาดในวันนั้นก็คือดิฉันเอง ที่รับบทแอดมินจำเป็นในช่วงน้ำท่วม ก็กูเกิ้ลแล้วก็เอาเลขแรกมาลง ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะไม่รู้จริง ๆ ว่าใช้บัญชีแบบนี้ไม่ได้ และภายหลังทั้งพี่บุ๋มและทีมงานก็ย้ำเตือนตลอดให้ใช้แต่เลขบัญชีมูลนิธิเท่านั่น แต่พอมีคนท้วงติงมาเยอะ ว่ามันไม่สง่างาม พี่บุ๋มกำลังคุยกับบัญชีทำเรื่องปิดบัญชีและโอนกลับไปที่บัญชีมูลนิธิแล้วค่ะ”

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง-1

โฆษณา

พร้อมแนบหลักฐานการโพสต์เลขบัญชีผิดพลาดของตัวเองในวันนั้น รวมถึงภาพบันทึกหน้าจอที่ได้มีการยืนยันการโทรคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นคนทำผิดพลาดในเรื่องนี้ จนทำให้เกิดเป็นประเด็น “หลักฐานว่าฉันคือคนโพสต์ค่ะ ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้ หนูขอโทษ ก็กูเกิ้ลมาแล้วใช้บัญชีแรก” , “โทรคุยกันเมื่อช่วงกันยา แกก็ย้ำตลอดให้ใช้บัญชีมูลนิธิ อย่าไปลงบัญชีส่วนตัวตามภาพค่ะ ขอโทษอีกครั้งที่สร้างความวุ่นวายนะคะ”

สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง-3
สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง-4 สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง-5
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 13:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง ข่าวต่างประเทศ

ตายแล้ว 39 ศพ รถไฟความเร็วสูงชนกัน สเปน ร่างกระเด็นทั่ว ฝืนวิ่งทั้งที่ไฟแดง

16 นาที ที่แล้ว
เพจดัง เอาใจช่วย &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต ข่าว

เพจดัง เอาใจช่วย “บุ๋ม ปนัดดา” จี้แจงปม มูลนิธิโอน 29 ล้าน ให้ผู้รับเหมาที่ภูเก็ต

43 นาที ที่แล้ว
&#039;สรปุก&#039; รับ &quot;ช็อก-เสียใจ&quot; นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้ ข่าว

‘สรปุก’ รับ “ช็อก-เสียใจ” นักข่าวดัง โพสต์ถามปมเงิน 45 ล้าน บุ๋ม เตรียมไลฟ์แจงคืนนี้

47 นาที ที่แล้ว
เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน เศรษฐกิจ

เนเธอร์แลนด์ จ่อลดข้าราชการ 25,000 ตำแหน่ง ใช้ AI ทำงานแทน

47 นาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน ข่าว

พุทธ อภิวรรณ จี้แจงด่วน เงิน 45 ล้าน มูลนิธิโอนให้ผู้รับเหมา แล้วโอนคืนให้คนใกล้ตัวประธาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของก๊อต อธิป เป็นใคร บันเทิง

พ่อ “ก๊อต อธิป” เป็นใคร? ย้อนคำเล่า “บุ๋ม ปนัดดา” เผยสามีโตในครอบครัวทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด ข่าว

ครูบาเอ็ม น้ำตาคลอ แจงดราม่า อาการแปลกระหว่างเทศน์ ยันไม่เคยยุ่งยาเสพติด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดพระแก้ว ไหว้พระเสริมดวง กุมภาพันธ์ 2567 ข่าว

สน.พระราชวัง เตือน 23 เส้นทางเลี่ยง ซ้อมริ้วขบวน 31 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ชวนถามในสภา แต่ไม่เคยมาตอบกระทู้สักครั้ง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก สวน อนุทิน ให้ถามในสภา ไม่ใช่โซเชียล แต่ไม่มาตอบกระทู้สักครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ข่าว

สนามบินดอนเมือง เปลี่ยนกฎตรวจค้นผู้โดยสารด้วยมือ แทนโลหะมือถือ เริ่ม 1 พ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท ข่าว

บุกโกดังบางแค ยึดเครื่องสำอางจีน 13 ยี่ห้อ ขายออนไลน์ 1 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ชลิตา แต่งตัวฮาโลวีน 2026 จัดเต็มจนลืมภาพนางงามเจ้าของมงกุฎ เอ็มยูที 2016 บันเทิง

อึ้งทั้งวงการ! นางงามเวทีดัง ไม่ห่วงสวย แปลงโฉมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เคาะ “วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ฝ่ายค้านซัดนายกฯ เตะถ่วงหนีสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ รับตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง จะเป็นคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เผยภาพจำ &quot;มีเสน่ห์-เรียบร้อย&quot; บันเทิง

ณวัฒน์ ตกใจ! ไม่คิด นางงามดัง ทำแบบนี้กับ บุ๋ม ปนัดดา ภาพจำ “มีเสน่ห์-เรียบร้อย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว ข่าว

ทัวร์ลงยับ! คนขับชนหมาติดกระจังหน้ารถลากยาว อ้างศาสนาไม่ช่วย ชาวบ้านต้องควักเงินรักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน ข่าว

อินฟลูฯ สาวพ้อ วิ่งล้มหน้าคว่ำกลางสวน แต่ไม่มีใครช่วยเลย ถามคนไทยเป็นอะไรกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมบิทคอยน์ร่วง วันนี้ 14 มิ.ย. 65 ร่วงหนัก Bitcoin เศรษฐกิจ

ศาลฎีกาชี้ “บิตคอยน์เป็นทรัพย์” เพราะมีมูลค่า แลกเงินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล ข่าว

องค์กรทำดีแจงบัญชีชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา” เปิดก่อนจดมูลนิธิ ยันใช้เพื่อการกุศล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตภรรยา ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ออกมาโต้ประเด็นค่าเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง 3 คน บันเทิง

หนังคนละม้วน เมียเก่า “ก๊อต อธิป” ซัด “บุ๋ม” ทำไมโกหก ยันแม่แท้ ๆ จ่ายค่าเทอมเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! ชาวรัสเซียตาดี เจอแม่ค้าไทย ใช้มีดทำอาหารแคะเล็บเท้า ชาวเน็ตจวกยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เปิดที่มา เห็ดเข็มทอง หลังคนกังวล เชื้อลิสทีเรีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย อีเว้นท์

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน ข่าว

จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว