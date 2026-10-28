สรปุก โร่แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง
สรปุก โร่โพสต์ชี้แจง! ยอมรับผิด แจ้งเลขบัญชีบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พลาดเอง ด้าน บุ๋ม ปนัดดา เตรียมปิดบัญชี-โอนเงินคืนมูลนิธิ เป็นการด่วน
จากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ (27 ต.ค. 69) บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมที่ดินอดีตสามี ก๊อต อธิป รุกพื้นที่ป่ากว่า 100 ไร่ ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นั้น โดยในช่วงหนึ่ง บุ๋ม ได้มีการพูดถึงประเด็นของบัญชีเปิดรับบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งก่อนหน้านี้เพจ ออยศรีและผองเผือก ออกมาโพสต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัว
บุ๋ม ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า “กรณีที่เพจออยศรีและผองเผือก พยายามจะบอกเรื่องมูลนิธิมีสองบัญชี คือบัญชีแรกเป็นบัญชีที่เราเปิดก่อนจดมูลนิธิ ก็ชื่อองค์กรทำดี โดยบุ๋ม ปนัดดา เรายังไม่ได้ใช้คำว่ามูลนิธินำหน้า เรายังใช้ไม่ได้ ดังนั้นเราก็เลยต้องมีอีกบัญชีหนึ่ง เมื่อวันที่เราได้มูลนิธิเท่านั้นเอง แต่เพียงแต่ว่าทำไมต้องมี 2 บัญชีในการขึ้นโซเชียล บางทีมันเป็นโซเชียลค้างเก่า แต่หลัง ๆ เราใช้บัญชีมูลนิธิหลักจริง ๆ แต่ถามว่าเราปิดไหมก็ไม่ได้ปิด บางทีมันก็มีของเก่า ๆ ที่มันค้างอยู่ในบัญชีไหลอยู่ แต่การทำงานมันก็ชัดเจนแบบนี้ เราก็โพสต์อยู่แค่นี้ แล้วก็บัญชีหลัก ๆ แค่นั้นเอง”
ล่าสุด ปุก สรปุก ได้โพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ระบุว่า “บัญชีที่มูลนิธิใช้และกำลังเป็นประเด็นในสังคม มันไม่ใช่บัญชีส่วนตัวโดยตรง แต่เป็นบัญชีแบบมีจุดประสงค์ สลักชื่อองค์กรทำดีไว้ด้วย และบัญชีแบบนี้เวลามีเหตุการณ์วิกฤตจะสามารถเบิกจ่ายได้ไวกว่าบัญชีมูลนิธิ ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร และไม่ได้นำมาโพสต์รับเงินนานแล้ว เว้นลงพลาด และคนลงพลาดในวันนั้นก็คือดิฉันเอง ที่รับบทแอดมินจำเป็นในช่วงน้ำท่วม ก็กูเกิ้ลแล้วก็เอาเลขแรกมาลง ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะไม่รู้จริง ๆ ว่าใช้บัญชีแบบนี้ไม่ได้ และภายหลังทั้งพี่บุ๋มและทีมงานก็ย้ำเตือนตลอดให้ใช้แต่เลขบัญชีมูลนิธิเท่านั่น แต่พอมีคนท้วงติงมาเยอะ ว่ามันไม่สง่างาม พี่บุ๋มกำลังคุยกับบัญชีทำเรื่องปิดบัญชีและโอนกลับไปที่บัญชีมูลนิธิแล้วค่ะ”
พร้อมแนบหลักฐานการโพสต์เลขบัญชีผิดพลาดของตัวเองในวันนั้น รวมถึงภาพบันทึกหน้าจอที่ได้มีการยืนยันการโทรคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นคนทำผิดพลาดในเรื่องนี้ จนทำให้เกิดเป็นประเด็น “หลักฐานว่าฉันคือคนโพสต์ค่ะ ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้ หนูขอโทษ ก็กูเกิ้ลมาแล้วใช้บัญชีแรก” , “โทรคุยกันเมื่อช่วงกันยา แกก็ย้ำตลอดให้ใช้บัญชีมูลนิธิ อย่าไปลงบัญชีส่วนตัวตามภาพค่ะ ขอโทษอีกครั้งที่สร้างความวุ่นวายนะคะ”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud