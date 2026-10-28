ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 14:21 น.
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

อ็องตวน เดอ มาสซี พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 เสียชีวิตปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ตำรวจโมนาโกเร่งคุมตัวชายชาวยูเครนเค้นสอบปมเอี่ยว

ราชวงศ์โมนาโกเผชิญกับข่าวเศร้า มีรายงาน พบร่างไร้วิญญาณของ อ็องตวน เดอ มาสซี วัย 29 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระญาติของเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ประมุขแห่งโมนาโก ถูกพบอยู่ในสวนสาธารณะด้านหลังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติใหม่ บริเวณถนนบูเลอวาร์ด ดู ลาร์ว็อตโต เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

พยานระบุว่าเห็นผู้ตายเดินโซเซออกมาจากไนต์คลับแห่งหนึ่งในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปและไม่เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัว ญาติจึงแจ้งความคนหาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบร่างในเวลาต่อมา

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ตำรวจโมนาโกควบคุมตัวชายสัญชาติยูเครนรายหนึ่ง หลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สำนักงานอัยการโมนาโกเปิดเผยว่า บทบาทของชายผู้นี้ยังไม่ชัดเจน พนักงานสอบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องอุบัติเหตุหรือคดีทำร้ายร่างกาย เพื่อเร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

สำนักพระราชวังโมนาโกออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง โดยระบุว่า เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหญิงชาร์ลีน ทรงโทมนัสอย่างยิ่งต่อการจากไปของอ็องตวน เดอ มาสซี ซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าหญิงอองตัวเนต พระเชษฐภคินีของเจ้าชายแรนีเยที่ 3

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ในอดีต อ็องตวนเป็นอดีตนักเทนนิสอาชีพ เคยย้ายไปฝึกซ้อมที่สถาบันนิก บอลเลตเตียรี ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ด้วยความหวังที่จะก้าวไปสู่เวทีโอลิมปิกและขึ้นสู่อันดับท็อปของโลก ก่อนจะหันมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อ Instant Tech ทำระบบจองและชำระเงินให้ร้านค้าท้องถิ่น โดยเจ้าตัวมักใช้ชีวิตเรียบง่าย หลีกเลี่ยงแสงสีในแวดวงสังคมชั้นสูงของมอนติคาร์โล

ส่วนพ่อของเขาคือ บารอน คริสเตียน เดอ มาสซี มักถูกสื่อท้องถิ่นขนานนามว่าเป็นแกะดำของราชวงศ์ มีประวัติถูกไล่ออกจากโรงเรียนจนถูกส่งไปอยู่อาร์เจนตินา ผ่านการแต่งงานและหย่าร้างถึง 4 ครั้ง แทบไม่เคยปรากฏตัวในงานสังคมของราชวงศ์เลย

เหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำครั้งนี้ ยิ่งสร้างความตึงเครียดให้โมนาโก เมืองตากอากาศชื่อดังของมหาเศรษฐีระดับโลก หลังเพิ่งเผชิญเหตุลอบวางระเบิดช่วงฤดูร้อน ทำให้นายวาดีม เยอร์โมลาเยฟ มหาเศรษฐีเชื้อสายยูเครนที่มีสายสัมพันธ์กับรัสเซีย พร้อมหญิงและเด็กที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่หญิงผู้ต้องสงสัยวางระเบิดจะถูกยิงเสียชีวิตที่ศีรษะในยูเครนในเวลาต่อมา โดยมีเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารยูเครนสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุสังหาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 14:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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