ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 13:38 น.
ถึงกับอึ้ง! แม่ต่างด้าวหอบลูกลอบเข้าไทย ใช้สิทธิเรียน-รักษาฟรี เทียบเท่าคนไทย

ถึงกับอึ้ง! หมอเล่าเคส แม่ต่างด้าวพาลูกมารักษา ก่อนเผยทั้งคู่ลอบเข้าไทย ทำบัตรใช้สิทธิฟรี เทียบเท่าคนไทย วอนรัฐช่วยจัดการ

กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต ได้โพสต์เรื่องราวหลังตรวจรักษาผู้ป่วยต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่กลับสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลและการศึกษาได้เทียบเท่าคนไทยทุกอย่าง

“เคสต่างด้าวเพิ่งหนีเข้ามา มีบัตรเข้าถึงสิทธิรักษาฟรี เจอบ่อยมากๆ #เคสนี้มาด้วย ทำลูกตกเปลนอน เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ลูกก็มาด้วยกระดูกผิดรูป

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ซักประวัติก็บ่ายเบี่ยงไปมา ทำไมถึงพามาเอาเวลานี้ ผ่านมาจะ 6 ปี หมอจับพิรุธได้ ถามไปถามมาถึงเล่าให้ฟัง ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ไทย เพิ่งแอบพาเข้ามาตอนโควิด ห๊ะแรก 555 แล้วหลังจากนั้นก็พาทำบัตร พาไปโรงเรียน ก็เรียนฟรี พอได้สิทธิ์การรักษาฟรีก็เลยพามาตรวจ ห๊ะสอง 5555

ไม่ใช่บัตรต่างด้าวด้วยนะ เข้าถึงทั้งการศึกษาและการรักษาพยาบาลเท่าเทียมคนไทย ประเด็นคือไม่ได้เกิดที่ไทย เพิ่งแอบเข้ามา แม่ก็ด้วยเช่นกัน มันทำกันง่ายกันมากนะ หมอรู้เพราะชอบแอบถามบ่อยๆ มีความเผือก 5555

#รัฐควรรัดกุมเรื่องพวกนี้ให้ดี งบประมาณรั่วไหลเยอะมากๆ กับต่างด้าว จะพม่าเทา จีนเทาก็ควรจัดการให้หมด คนไทยแท้จะไม่มีที่ยืนกันอยู่แล้ว เค้าฉลาดในการใช้สิทธิด้วยนะ เค้าใช้สิทธิทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่มากๆ คนไทยนี่ไม่จำเป็นไม่มารพ.อ่ะ

อันนี้มาขอตรวจนั้นตรวจนี่เพียบ ขอมาเข้าอุโมงค์ในโรคที่ไม่มีข้อบ่งชี้นั้นนี่ บลาๆ ล้นห้องคลอด ล้นคิวผู้ป่วยนอกตามรพ.ๆต่าง ไปนั่งดูหน้างานได้ เยอะมากก คนไทยก็รอไป

ที่เคยเห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดคือ พม่ากินเหล้าแล้วเลือดออกในกะเพาะอาหาร ใช้เลือดถมเยอะมาก จนผู้ป่วยคนอื่นต้องรอเลือดวนไป เคยเจอเคสผู้ป่วยซีดรอเลือดจนหัวใจวายตุย ในไอซียูทารกแรกเกิด พม่าไม่ฝากท้อง ถึงเวลามาเกิดเลย เด็กไม่ดี นอนยาวๆจนเตียงเต็ม ลูกคนไทยเข้ามาไม่มีเตียงต้องได้ส่งไปที่อื่นแทน บางเคสซิ่งหนี ทิ้งลูกไว้ บลาๆ สาวไปให้ถึงสาเหตุ ไล่บี้ตามชายแดน จะประหยัดงบได้เยอะ

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หมอรักษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน คนไข้อยู่ตรงหน้าก็ดูแลเต็มที่ ห้ามดราม่า แค่รู้สึกสงสารคนไทยผู้โอบอุ้มและเสียสละ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 13:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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