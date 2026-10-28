จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน
ตำรวจไซเบอร์เชิญตัวเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Godd Dam เข้าสอบปากคำแล้ว เมื่อเวลา 11.40 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 หลังเพจเผยแพร่ภาพสลิปการโอนเงินจำนวน 7 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นเงินค่าน้ำชาที่โอนเข้าบัญชีของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนธนาคารกสิกรไทยออกมายืนยันว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินตามที่ปรากฏในภาพ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บช.สอท.1) เชิญตัวเจ้าของเพจ Godd Dam มาให้ข้อมูล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สั่งการให้ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่สลิปและข้อความของเพจ Godd Dam เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติหมายจับในความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตำรวจเคยยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม แต่ภายหลังการพิจารณา พนักงานสอบสวนได้นำคำร้องกลับมารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนเตรียมยื่นต่อศาลอาญาอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม
สำหรับต้นเหตุของคดี เพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปที่ระบุยอดโอนเงิน 7,000,000 บาท โดยมีชื่อผู้รับเงินเป็นนายอนุทิน พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่าเงินจำนวนนี้เป็นค่าน้ำชา ทำให้ภาพถูกส่งต่อและเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของหลักฐาน
ต่อมาวันที่ 26 ตุลาคม ธนาคารกสิกรไทยออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเลขบัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ไม่พบเลขบัญชีดังกล่าวในระบบของธนาคาร และการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS มีวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งต่ำกว่ายอดเงิน 7 ล้านบาทที่ปรากฏบนสลิป
ภายหลังคำชี้แจงของธนาคาร ตำรวจไซเบอร์เริ่มรวบรวมหลักฐานจากการเผยแพร่ภาพและข้อความ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบพบผู้ใช้นามแฝง Godd Dam คือ นายชัยรัตน์ อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีรายงานว่าเคยเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากการสอบปากคำล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ถูกระบุชื่อและข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
สำหรับความคืบหน้าวันที่ 28 ตุลาคม มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เชิญตัวเจ้าของเพจมาให้ข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าศาลอนุมัติหมายจับ หรือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ จึงต้องติดตามผลการสอบปากคำและการดำเนินคดีต่อไป
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