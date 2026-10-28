จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 12:58 น.
จับแล้ว แอดมินเพจ Godd Dam ตำรวจไซเบอร์สอบปมสลิปค่าน้ำชา 7 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์เชิญตัวเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Godd Dam เข้าสอบปากคำแล้ว เมื่อเวลา 11.40 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 หลังเพจเผยแพร่ภาพสลิปการโอนเงินจำนวน 7 ล้านบาท พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นเงินค่าน้ำชาที่โอนเข้าบัญชีของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนธนาคารกสิกรไทยออกมายืนยันว่าไม่พบเลขบัญชีผู้รับเงินตามที่ปรากฏในภาพ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บช.สอท.1) เชิญตัวเจ้าของเพจ Godd Dam มาให้ข้อมูล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สั่งการให้ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่สลิปและข้อความของเพจ Godd Dam เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติหมายจับในความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

โฆษณา

ตำรวจเคยยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม แต่ภายหลังการพิจารณา พนักงานสอบสวนได้นำคำร้องกลับมารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนเตรียมยื่นต่อศาลอาญาอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคม

สำหรับต้นเหตุของคดี เพจ Godd Dam เผยแพร่ภาพสลิปที่ระบุยอดโอนเงิน 7,000,000 บาท โดยมีชื่อผู้รับเงินเป็นนายอนุทิน พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่าเงินจำนวนนี้เป็นค่าน้ำชา ทำให้ภาพถูกส่งต่อและเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของหลักฐาน

ต่อมาวันที่ 26 ตุลาคม ธนาคารกสิกรไทยออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเลขบัญชีผู้รับเงินที่ปรากฏในภาพ ไม่พบเลขบัญชีดังกล่าวในระบบของธนาคาร และการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS มีวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งต่ำกว่ายอดเงิน 7 ล้านบาทที่ปรากฏบนสลิป

ภายหลังคำชี้แจงของธนาคาร ตำรวจไซเบอร์เริ่มรวบรวมหลักฐานจากการเผยแพร่ภาพและข้อความ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบพบผู้ใช้นามแฝง Godd Dam คือ นายชัยรัตน์ อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีรายงานว่าเคยเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากการสอบปากคำล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ถูกระบุชื่อและข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ

สำหรับความคืบหน้าวันที่ 28 ตุลาคม มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เชิญตัวเจ้าของเพจมาให้ข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าศาลอนุมัติหมายจับ หรือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ จึงต้องติดตามผลการสอบปากคำและการดำเนินคดีต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 12:58 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ไอคอนสยาม ร่วมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย

ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
มหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน

มหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว

ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน &#039;ชอบแทงข้างหลัง&#039; เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ ข่าว

กวาง เดอะสตาร์ แฉแซ่บ อดีตเพื่อน ‘ชอบแทงข้างหลัง’ เคยโทรปรึกษา ไม่คิดว่าจะยังกล้าทำ

27 วินาที ที่แล้ว
ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พบศพ พระญาติเจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 ดับปริศนาในสวนสาธารณะ หลังเที่ยวไนต์คลับ

3 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ระทึก! พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม ลามสร้อยพระศอวอด คาดพระจุดพลุใส่ ข่าว

ไฟไหม้ พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม ลามสร้อยพระศอวอด คาดพระจุดพลุใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว บันเทิงเกาหลี

ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้ม ย้อนวันสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา เผยดูแปลกเหมือนใจลอย ชมสปิริตทำงาน ข่าว

ทนายตั้ม ย้อนวันสัมภาษณ์ บุ๋ม ปนัดดา เผยดูแปลกเหมือนใจลอย ชมสปิริตทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุเดือด! น้ำเพชร ฏีร์ญาภา ฝากถึงน้องคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เตือนแรง &quot;อย่าให้เจอตัว&quot; บันเทิง

ดุเดือด! น้ำเพชร ฏีร์ญาภา ฝากถึงน้องคู่กรณี บุ๋ม ปนัดดา เตือนแรง “อย่าให้เจอตัว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ยืนยัน &quot;เห็ดเข็มทอง&quot; ยังกินได้ หลังสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อลิสทีเรีย จากผู้ผลิตจีน ข่าว

อย. ยืนยัน “เห็ดเข็มทอง” ยังกินได้ หลังสหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อลิสทีเรีย จากผู้ผลิตจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค จี้ถาม ไชยชนก ปิดเว็บพนันเกือบล้าน URL ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้ถาม ไชยชนก ปิดเว็บพนันเกือบล้าน URL แต่ลองกด 30 เว็บ เข้าได้ 29

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ - บุ๋ม ปนัดดา ผูกพันลึกซึ้ง แม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่รักสุดหัวใจ บันเทิง

ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ – บุ๋ม ปนัดดา แม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่รักสุดหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา ญี่ปุ่น เตือนประชาชน สำรองอาหาร-น้ำ 1 สัปดาห์ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

จับตา ญี่ปุ่น เตือนประชาชน ตุนอาหาร-น้ำ 1 สัปดาห์ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงียบกริบ! &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เผยไม่ไปแล้ว หลังนัดเซ็นใบหย่า เหตุฝ่ายชายไม่ติดต่อมา บันเทิง

เงียบกริบ! “บุ๋ม ปนัดดา” เผยไม่ไปแล้ว หลังนัดเซ็นใบหย่า เหตุฝ่ายชายไม่ติดต่อมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” นางสาวไทย 2527 บันเทิง

ประวัติ “เอ๋ สาวิณี ปะการะนัง” นางสาวไทย 2527 แม่ของแบมบี้ เดอะสตาร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนภาพ แบมบี้ ควง บุ๋ม ปนัดดา สมัครทหารด้วยกัน บันเทิง

ย้อนภาพ แบมบี้ ควง บุ๋ม ปนัดดา สมัครทหารด้วยกัน ก่อนถูกพาดพิงดราม่าครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน! บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด จนแบรนด์จีนยกเลิกสัญญา ข่าวกีฬา

เอ็มบัปเป้ ขอโทษ พูดพาดพิง เหมาเจ๋อตุง ทำแฟนบอลเดือด แบรนด์จีนยกเลิกสัญญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอของขวัญ&quot; คาใจถาม &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; หลังแจงสื่อปม เงินในตู้เซฟ-บัญชีมูลนิธิฯ ข่าว

“หมอของขวัญ” คาใจถาม “บุ๋ม ปนัดดา” หลังแจงสื่อปม เงินในตู้เซฟ-บัญชีมูลนิธิฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. มติฟัน ไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ชงเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

กกต. มติฟัน ไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ชงเลือกตั้งใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต และบทสรุปจบลงด้วยการ &quot;หย่า&quot; บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป จากบทสัมภาษณ์ สู่คู่ชีวิต สรุปจบลงด้วยการ “หย่า”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ B20 และ E20 ลงเหลือ 33.50 บาทต่อลิตร ชนิดอื่นคงเดิม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ B20 และ E20 ลงเหลือ 33.50 บาทต่อลิตร ชนิดอื่นคงเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจขยี้นางงามเชียร์ แบมบี้ สิรินโสพิศ กลับมาประกวด หลังเผยแนวคิดใช้ธรรมะดำเนินชีวิต บันเทิง

เพจขยี้นางงามเชียร์ แบมบี้ สิรินโสพิศ กลับมาประกวด ชื่นชม ใช้ธรรมะดำเนินชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ร่ายยาวป้องแม่ แฉวีรกรรมพ่อเลี้ยง ทวงเงินล้านในเซฟคืน บันเทิง

ลูกสาว “บุ๋ม ปนัดดา” ร่ายยาวป้องแม่ แฉวีรกรรมพ่อเลี้ยง ทวงเงินล้านในเซฟคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง &quot;Anida Homemade Café&quot; ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์64 นาน 8 ปี เศรษฐกิจ

สุดยื้อ! คาเฟ่ดัง ประกาศปิดกิจการถาวร ลูกค้าใจหาย อยู่คู่สุขสวัสดิ์ นาน 8 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ผ่าตัดสมองเสร็จแล้ว นำเนื้องอกออก 2 ก้อน ล่าสุดรู้สึกตัว พูดคุยได้ ข่าว

ท่านอ่อง ผ่าตัดสมองเสร็จแล้ว นำเนื้องอกออก 2 ก้อน ล่าสุดรู้สึกตัว พูดคุยได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 900 บาท ทองแท่งขาย 64,900 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว รับเงินให้เปล่าจากจีน 3.75 แสนดอลลาร์ ลุยรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ข่าวการเมือง

ครม. ไฟเขียว รับเงินให้เปล่าจากจีน 3.75 แสนดอลลาร์ ลุยรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไฟไหม้ พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม ลามสร้อยพระศอวอด คาดพระจุดพลุใส่