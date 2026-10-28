ซูซาน เซนต์ เจมส์ นักแสดงเจ้าของรางวัลเอ็มมี เสียชีวิตวัย 80 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน
ซูซาน เซนต์ เจมส์ (Susan Saint James) นักแสดงฮอลลีวูดจากซีรีส์ McMillan & Wife และ Kate & Allie เสียชีวิตแล้วในวัย 80 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อน ครอบครัวเผยคำไว้อาลัย ย้อนผลงานตลอดชีวิตและรางวัลเอ็มมีที่ได้รับเมื่อปี 2512
ครอบครัวของซูซานออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ PEOPLE เพื่อรำลึกถึงบุคลิกและการใช้ชีวิตของเธอ โดยกล่าวว่า ซูซานเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนแปลกหน้าที่เพิ่งพบกัน เธอมักทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับความสนใจและมีความสำคัญ พร้อมสอนลูก ๆ ให้มีน้ำใจและคอยช่วยเหลือผู้อื่น
สำหรับประวัติของซูซาน เซนต์ เจมส์ มีชื่อเดิมว่า ซูซาน เจน มิลเลอร์ (Susan Jane Miller) เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2489 ที่นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ก่อนย้ายไปเติบโตที่เมืองร็อกฟอร์ด รัฐอิลลินอยส์ เธอเริ่มทำงานเป็นนางแบบตั้งแต่วัยรุ่น และเคยเดินทางไปทำงานที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนกลับมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่วงการแสดง
เมื่ออายุประมาณ 20 ปี ซูซานได้เซ็นสัญญากับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ และเริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์จากภาพยนตร์เรื่อง Fame Is the Name of the Game ในปี 2509 ก่อนที่ผลงานนี้จะถูกพัฒนาเป็นซีรีส์ The Name of the Game ซึ่งออกอากาศตั้งแต่ปี 2511
เธอรับบท เพ็กกี แม็กซ์เวลล์ (Peggy Maxwell) ผู้ช่วยค้นคว้าข้อมูลของสำนักพิมพ์นิตยสาร ซึ่งกลายเป็นบทบาทที่ทำให้เธอคว้า รางวัลไพรม์ไทม์เอ็มมี สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ประจำปี 2512 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากผลงานเรื่องเดียวกันอีกในปี 2513 และ 2514
ตลอดอาชีพการแสดง ซูซานได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมีรวม 8 ครั้ง และคว้ารางวัลมาได้ 1 ครั้ง ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Television Academy
หลังประสบความสำเร็จจาก The Name of the Game ซูซานได้รับบท แซลลี แม็กมิลแลน (Sally McMillan) ภรรยาของผู้บัญชาการตำรวจนครซานฟรานซิสโก ในซีรีส์สืบสวนสอบสวน McMillan & Wife ซึ่งแสดงร่วมกับ ร็อก ฮัดสัน (Rock Hudson) ตั้งแต่ปี 2514 ถึง 2519
เรื่องราวของซีรีส์ติดตามคู่สามีภรรยาที่ร่วมกันไขคดีอาชญากรรมต่าง ๆ โดยบทบาทนี้ทำให้ซูซานได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมีอีก 3 ครั้ง ก่อนอำลาซีรีส์เนื่องจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญา
ต่อมาเธอหันไปแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้แก่ Outlaw Blues ในปี 2520, Love at First Bite ในปี 2522 และ Carbon Copy ในปี 2524 ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ เดนเซล วอชิงตัน (Denzel Washington)
ซูซานกลับมาประสบความสำเร็จทางโทรทัศน์อีกครั้งจากซิตคอม Kate & Allie ซึ่งออกอากาศทางสถานี CBS ระหว่างปี 2527 ถึง 2532 โดยแสดงคู่กับ เจน เคอร์ติน (Jane Curtin)
ซีรีส์เล่าเรื่องของผู้หญิงสองคนที่หย่าร้างและตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน เพื่อช่วยกันเลี้ยงดูลูกและรับมือกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ซูซานรับบทเป็น เคต แม็กอาร์เดิล (Kate McArdle) คุณแม่ที่มีบุคลิกเป็นอิสระและมองโลกในแง่ดี ซึ่งแตกต่างจากตัวละครอัลลีของเจน เคอร์ติน
ผลงานเรื่องนี้ทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมีสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ตลกในปี 2527 และ 2528 ก่อนที่เธอจะลดบทบาทในวงการแสดงหลังซีรีส์จบลง เพื่อใช้เวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น
ในชีวิตส่วนตัว ซูซานแต่งงานกับ ดิก เอเบอร์ซอล (Dick Ebersol) ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ NBC หลังทั้งคู่พบกันระหว่างการทำงานในรายการ Saturday Night Live เมื่อปี 2524 และแต่งงานกันเพียงประมาณ 6 สัปดาห์หลังรู้จักกัน
ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน 3 คน ได้แก่ ชาร์ลี วิลลี และเท็ดดี แต่ครอบครัวต้องสูญเสีย เท็ดดี เอเบอร์ซอล (Teddy Ebersol) ลูกชายคนเล็กวัย 14 ปี จากอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกในรัฐโคโลราโด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 โดยดิกและชาร์ลีซึ่งโดยสารอยู่บนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิต
หลังลดงานแสดง ซูซานทุ่มเทเวลาให้กับกิจกรรมสาธารณกุศล โดยเฉพาะองค์กร Special Olympics ซึ่งสนับสนุนการเล่นกีฬาและการแข่งขันของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เธอเคยทำหน้าที่เป็นกรรมการขององค์กรและร่วมระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
จากผลงานในวงการบันเทิงและการทำงานเพื่อสังคม ซูซานได้รับการประดับดาวบน Hollywood Walk of Fame เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 เพื่อยกย่องผลงานตลอดอาชีพนักแสดง
ซูซาน เซนต์ เจมส์ จากไปโดยมีดิก เอเบอร์ซอล สามี ลูกอีก 4 คนจากการแต่งงานสองครั้ง หลาน 7 คน และสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่
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