มหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน
ความคืบหน้า ปมที่ดินราชพัสดุกว่า 100 ไร่ในจังหวัดนครนายก ของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เมื่อกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีข้อมูลว่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ติดตามเรื่องจากข่าวและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีกรอบระยะเวลาเบื้องต้น 7 วัน
การตรวจสอบจะพิจารณาว่าข้าราชการรายดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนใด มีการซื้อขายที่ดินจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับสามีของบุ๋มอย่างไร หากผลตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง จะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป
นายอรรษิษฐ์ระบุว่า ข้าราชการที่ถูกกล่าวถึงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน หรือระดับ C8 ถือเป็นข้าราชการระดับกลาง แต่หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกต้อง กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้
“ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหน และดำเนินการซื้อ-ขายจริงหรือไม่ ข้องเกี่ยวกับสามีของนางสาวปนัดดาอย่างไร เราต้องให้ความเป็นจริงปรากฏ หากไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการสอบวินัยต่อไป” นายอรรษิษฐ์กล่าว
ย้อนปมที่ดิน 100 ไร่ บุ๋มเปิดสัญญาซื้อขาย 2.5 ล้านบาท
เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนครนายก ซึ่งมีชื่อก๊อต อธิปเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยพื้นที่บางส่วนถูกใช้ทำรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม บุ๋มแถลงชี้แจงว่า ไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและไม่ได้รับรู้รายละเอียดการซื้อขายมาก่อน พร้อมนำสัญญาซื้อขายลงวันที่ 5 ตุลาคม 2567 มูลค่า 2.5 ล้านบาท มาแสดงต่อสื่อมวลชน ยืนยันว่าเพิ่งทราบรายละเอียดหลังเรื่องกลายเป็นข่าว
ด้าน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็น ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก มีมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นหน่วยปกครองที่ดิน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่หรือการอนุมัติให้เช่ากับกรมธนารักษ์
นอกจากนี้ การสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีประชาชนเข้าใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก ไม่ได้มีเพียงบริเวณที่เป็นประเด็นข่าว และหน่วยทหารได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
การตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย จะมุ่งหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทของข้าราชการที่ถูกกล่าวถึง ก่อนพิจารณาว่ามีเหตุให้ดำเนินการทางวินัยหรือไม่
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