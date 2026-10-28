มหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 12:08 น.
มหาดไทยสั่งสอบ ผอ.C8 ปมขายที่ดินให้สามี “บุ๋ม ปนัดดา” ให้เวลา 7 วัน
ภาพจาก : FB/กระทรวงมหาดไทย PR

ความคืบหน้า ปมที่ดินราชพัสดุกว่า 100 ไร่ในจังหวัดนครนายก ของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เมื่อกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีข้อมูลว่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ติดตามเรื่องจากข่าวและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีกรอบระยะเวลาเบื้องต้น 7 วัน

การตรวจสอบจะพิจารณาว่าข้าราชการรายดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนใด มีการซื้อขายที่ดินจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับสามีของบุ๋มอย่างไร หากผลตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง จะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป

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นายอรรษิษฐ์ระบุว่า ข้าราชการที่ถูกกล่าวถึงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน หรือระดับ C8 ถือเป็นข้าราชการระดับกลาง แต่หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกต้อง กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้

“ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหน และดำเนินการซื้อ-ขายจริงหรือไม่ ข้องเกี่ยวกับสามีของนางสาวปนัดดาอย่างไร เราต้องให้ความเป็นจริงปรากฏ หากไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการสอบวินัยต่อไป” นายอรรษิษฐ์กล่าว

ย้อนปมที่ดิน 100 ไร่ บุ๋มเปิดสัญญาซื้อขาย 2.5 ล้านบาท
ภาพจาก : FB/กระทรวงมหาดไทย PR

ย้อนปมที่ดิน 100 ไร่ บุ๋มเปิดสัญญาซื้อขาย 2.5 ล้านบาท

เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนครนายก ซึ่งมีชื่อก๊อต อธิปเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยพื้นที่บางส่วนถูกใช้ทำรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม บุ๋มแถลงชี้แจงว่า ไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวและไม่ได้รับรู้รายละเอียดการซื้อขายมาก่อน พร้อมนำสัญญาซื้อขายลงวันที่ 5 ตุลาคม 2567 มูลค่า 2.5 ล้านบาท มาแสดงต่อสื่อมวลชน ยืนยันว่าเพิ่งทราบรายละเอียดหลังเรื่องกลายเป็นข่าว

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ด้าน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็น ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก มีมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นหน่วยปกครองที่ดิน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่หรือการอนุมัติให้เช่ากับกรมธนารักษ์

นอกจากนี้ การสำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีประชาชนเข้าใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก ไม่ได้มีเพียงบริเวณที่เป็นประเด็นข่าว และหน่วยทหารได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

การตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย จะมุ่งหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทของข้าราชการที่ถูกกล่าวถึง ก่อนพิจารณาว่ามีเหตุให้ดำเนินการทางวินัยหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 12:08 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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