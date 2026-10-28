ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:56 น.
ซึงรี อดีต BIGBANG เตรียมเป็นพ่อคน ภรรยาวัย 20 กว่าปีตั้งครรภ์ จดทะเบียนสมรสแล้ว

ซึงรี (Seungri) หรือ อีซึงฮยอน (Lee Seung-hyun) อดีตสมาชิกวง BIGBANG วัย 36 ปี ยืนยันแต่งงานกับหญิงนอกวงการวัย 20 กว่าปีแล้ว หลังสื่อเกาหลีเผยภรรยากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก คาดคลอดมกราคม 2570 ปัดปฏิเสธแต่งงานเพราะตั้งท้อง ยอมรับรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น ขณะที่ยังเผชิญคดีทำร้ายร่างกายครั้งใหม่

เว็บไซต์ Ilgan Sports สื่อบันเทิงเกาหลีใต้ เผยแพร่บทสัมภาษณ์ซึงรี หลังจากสำนักข่าว Gray News รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า อดีตนักร้องหนุ่มกำลังจะมีลูกกับแฟนสาวนอกวงการ ระบุว่าเด็กเป็นผู้ชาย มีกำหนดคลอดในเดือนมกราคมปีหน้า และทั้งคู่เตรียมเรือนหอไว้ในย่านคังนัม กรุงโซล

ซึงรี Big Bang จากไอดอลชื่อดัง สู่คดีค้าประเวณี พ่อคน
@seungriseyo

รายงานช่วงแรกระบุว่าทั้งคู่มีแผนจัดงานแต่งงานหลังคลอดลูก แต่ซึงรีชี้แจงว่าความจริงเขากับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันไปแล้ว และไม่มีแผนจัดพิธีแต่งงานในขณะนี้

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ซึงรีอธิบายว่า เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่สะดวกเปิดเผยรายละเอียดมากนัก แต่ยืนยันว่าเขากับภรรยาเป็นคู่สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าเขาตัดสินใจแต่งงานเพราะฝ่ายหญิงตั้งครรภ์

ซึงรียอมรับว่าการมีครอบครัวทำให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และตั้งใจใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากกว่าเดิม

เมื่อมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ เขายิ่งรู้สึกถึงภาระหน้าที่ของตัวเอง พร้อมแสดงความเสียใจต่อความผิดพลาดในอดีตที่ทำให้ผู้คนผิดหวังและเจ็บปวด โดยหวังว่าจะพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบและซื่อสัตย์สุจริต

ซึงรียังขอให้สาธารณชนหลีกเลี่ยงการติดตามเรื่องครอบครัวมากเกินไป เนื่องจากภรรยาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ซึงรียังไม่ได้เปิดเผยตัวตนของภรรยา วันที่จดทะเบียนสมรส หรือรายละเอียดการตั้งครรภ์เพิ่มเติม ขณะที่กำหนดคลอดในเดือนมกราคมและข้อมูลว่าเด็กเป็นเพศชายยังมาจากรายงานของ Gray News เป็นหลัก

สำหรับเส้นทางในวงการ K-Pop ของ ซึงรี เริ่มต้นเมื่อปี 2549 ในฐานะสมาชิกวง BIGBANG ภายใต้สังกัด YG Entertainment ร่วมกับ จีดรากอน (G-Dragon), แทยัง (Taeyang), ท็อป (T.O.P) และแดซอง (Daesung) ก่อนประสบความสำเร็จจากเพลงดังหลายเพลง อาทิ Lies, Fantastic Baby และ Bang Bang Bang

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ต่อมาในปี 2562 ซึงรีประกาศออกจากวงและยุติบทบาทในวงการบันเทิง หลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาว Burning Sun ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากไนต์คลับชื่อเดียวกันในกรุงโซล

ซึงรีถูกดำเนินคดีรวม 9 ข้อหา ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการจัดหาบริการทางเพศ การพนันเป็นนิสัย และการยักยอกทรัพย์ ก่อนศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำพิพากษายืนให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน เมื่อปี 2565 และได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หลังรับโทษครบกำหนด

ซึงรี Big Bang จากไอดอลชื่อดัง สู่คดีค้าประเวณี
@seungriseyo

แม้พ้นโทษแล้ว แต่ล่าสุดซึงรียังเผชิญข้อกล่าวหาในคดีใหม่ หลังชายคนหนึ่งแจ้งความว่าเขาใช้ขวดโซจูข่มขู่และทำร้ายร่างกายระหว่างอยู่ในร้านอาหารย่านคังนัม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569

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เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ยุนแจบิน ทนายความจากสำนักงานกฎหมายซูริม ซึ่งเป็นตัวแทนของซึงรี ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าซึงรีหยิบขวดโซจูขึ้นมาจริง แต่ไม่ได้เหวี่ยงขวดหรือใช้ทำร้ายผู้ร้องเรียน

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ฝ่ายซึงรีอธิบายว่า ขณะรับประทานอาหารกับคนรู้จักอีก 2 คน มีชายที่ไม่รู้จักเข้ามาขอนั่งร่วมโต๊ะ แม้จะปฏิเสธหลายครั้ง แต่อีกฝ่ายยังเข้ามานั่งและพูดคุย จนนำไปสู่การโต้เถียงกัน ก่อนเกิดการแจ้งความในเวลาต่อมา

ทนายความยืนยันว่าจะส่งหลักฐานให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และไม่ยอมรับข้อกล่าวหาในส่วนที่ซึงรีระบุว่าไม่ได้กระทำ

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน ยังไม่มีคำตัดสินว่าซึงรีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่

ส่วนเรื่องครอบครัว ซึงรียืนยันว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบและรับผิดชอบบทบาทสามีและพ่อ โดยขอให้สาธารณชนเคารพความเป็นส่วนตัวของภรรยาและลูกที่กำลังจะเกิดมา

ซึงรี Big Bang จากไอดอลชื่อดัง สู่คดีค้าประเวณี ทำผู้หญิงท้อง
@seungriseyo

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ภาพจาก IG : @seungriseyo

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2569 11:56 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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