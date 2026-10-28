ไฟไหม้ พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม ลามสร้อยพระศอวอด คาดพระจุดพลุใส่
ไฟไหม้ระทึก! พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์กดัง จ.นครพนม ลามสร้อยพระศอวอด คาดพระจุดพลุใส่ ล่าสุดองค์พญานาคปลอดภัย
เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้สร้อยพระศอของ “องค์พญาศรีสัตตนาคราช” แลนด์มาร์กศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด ส่งผลให้สร้อยพระศอซึ่งทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และร้อยด้วยลูกปัดอย่างสวยงาม ถูกไฟเผาจนได้รับความเสียหายทั้งหมด
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากมีคนพลุดอกไม้ไฟตกใส่โดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ประกอบกับวัสดุของสร้อยพระศอเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย จึงทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว โชคดีที่ตัวองค์พญาศรีสัตตนาคราชหล่อจากทองเหลือง จึงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก เที่ยวนครพนมบ้านเฮา ได้โพสต์แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า พบเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์มาจุดพลุอยู่บริเวณใกล้กับองค์พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
ทางด้าน นายประเสริฐ นวลทิม ผู้ดูแลองค์พญาศรีสัตตนาคราช เปิดเผยว่า เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครเจตนา แต่ก็จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป พร้อมยืนยันว่าองค์พญานาคไม่ได้รับความเสียหาย มีเพียงคราบเขม่าควันไฟเท่านั้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองนครพนมเตรียมลงพื้นที่ทำความสะอาดขัดทองเหลืองให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมวางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
สำหรับสร้อยพระศอดังกล่าว มีมูลค่าประมาณ 20,000 – 50,000 บาท โดยปกติแล้วทุกๆ 2 เดือน จะมีเจ้าภาพหรือผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ซึ่งหลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น จะมีการอัญเชิญสร้อยพระศอเส้นใหม่มาประดับให้องค์พญาศรีสัตตนาคราชสง่างามเช่นเดิม
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